Chiorino lascia l’assessorato dopo il caso Bisteccheria d’Italia e la società con Delmastro

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Qvc Italia lancia prodotti e show TV dedicati al benessere degli animali

Chi: Qvc Italia, retailer multipiattaforma e community di shopping.

Che cosa: nuova categoria pet care e programma TV “Vita a 4 zampe” dedicati a salute, igiene e benessere degli animali domestici.

Dove: su qvc.it, canale TV 32 digitale terrestre, app Qvc, streaming Qvc+ e TikTok Shop.

Quando: lancio nel 2026, con appuntamento TV a venerdì alterni alle ore 20.

Perché: rispondere alla crescita strutturale del mercato pet in Italia e alla domanda di prodotti e contenuti autorevoli per la cura quotidiana di cani e gatti.

In sintesi:

Qvc Italia introduce una categoria pet care integrata su TV, web, app e social.

Nato il tv show “Vita a 4 zampe” con l’addestratrice cinofila Asya e il cane Perseo .

e il cane . Offerta focalizzata su integratori, igiene, gestione degli spazi e soluzioni smart per alimentazione.

Il pet care entra nell’ecosistema “Your Wellness Space” di Qvc Italia.

Dettagli sulla nuova offerta pet care e sullo show “Vita a 4 zampe”

La strategia pet di Qvc Italia intercetta un mercato ormai maturo: secondo Confartigianato, una famiglia italiana su tre, circa 10 milioni di nuclei, vive con almeno un animale domestico. In dieci anni la spesa per prodotti e servizi dedicati ha raggiunto 6,7 miliardi di euro nel 2024, +76% rispetto al decennio precedente.

All’interno di questo scenario, Qvc costruisce una categoria strutturata su tutte le sue piattaforme: sito qvc.it, app mobile, canale 32 del digitale terrestre, Qvc+ in streaming e TikTok Shop. L’assortimento comprende integratori e alimenti complementari per supporto digestivo, vitalità, salute articolare e difese immunitarie, affiancati da prodotti per l’igiene quotidiana – mousse senza risciacquo, soluzioni per il pelo, spray freschi e specifici per l’igiene orale.

Completano l’offerta neutralizzatori di odori, dissuasori per gli spazi domestici e strumenti per alimentazione e idratazione: distributori automatici di crocchette e fontanelle per l’acqua, pensati per cani e gatti che vivono in casa.

Un’esperienza olistica di wellness che include anche il pet care

Il lancio del pet care e di “Vita a 4 zampe” si integra nel concept Your Wellness Space, il percorso di shopping esperienziale di Qvc Italia dedicato al benessere olistico. Rubriche, approfondimenti e contenuti editoriali sviluppati con esperti guidano il pubblico su salute, self-care e nuovi rituali di wellness.

All’interno di questo framework, la cura degli animali domestici viene letta come leva concreta per ridurre lo stress, migliorare il tono dell’umore e favorire la salute mentale attraverso la relazione quotidiana con il proprio pet. Lo show a venerdì alterni alle 20 propone un approccio educativo ma accessibile: in un contesto domestico, l’addestratrice cinofila Asya con il boxer Perseo dimostra l’uso dei prodotti e offre consigli pratici. Il pubblico da casa può interagire inviando le foto dei propri animali, rafforzando la dimensione community e la fiducia nell’esperienza condivisa.

FAQ

Quando va in onda il programma Vita a 4 zampe su Qvc Italia?

Va in onda a venerdì alterni alle ore 20 sul canale 32 del digitale terrestre e in streaming su Qvc+.

Su quali piattaforme è disponibile la nuova categoria pet di Qvc Italia?

È disponibile su qvc.it, app mobile Qvc, canale TV 32, piattaforma streaming Qvc+ e TikTok Shop con assortimento sincronizzato.

Che tipo di prodotti per animali offre Qvc Italia?

Offre integratori, alimenti complementari, prodotti per igiene quotidiana, neutralizzatori di odori, dissuasori, distributori di crocchette e fontanelle automatiche per l’acqua.

Come posso interagire con il programma Vita a 4 zampe?

È possibile partecipare inviando le foto dei propri animali domestici durante la diretta, che possono essere mostrate e commentate in trasmissione.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Qvc Italia?

È basato su una elaborazione redazionale di notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.