Chiorino lascia l’assessorato dopo il caso Bisteccheria d’Italia e la società con Delmastro

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Qvc Italia lancia prodotti e show TV dedicati al benessere degli animali

Chi: Qvc Italia, retailer multipiattaforma e community di shopping.
Che cosa: nuova categoria pet care e programma TV “Vita a 4 zampe” dedicati a salute, igiene e benessere degli animali domestici.
Dove: su qvc.it, canale TV 32 digitale terrestre, app Qvc, streaming Qvc+ e TikTok Shop.

Quando: lancio nel 2026, con appuntamento TV a venerdì alterni alle ore 20.
Perché: rispondere alla crescita strutturale del mercato pet in Italia e alla domanda di prodotti e contenuti autorevoli per la cura quotidiana di cani e gatti.

In sintesi:

  • Qvc Italia introduce una categoria pet care integrata su TV, web, app e social.
  • Nato il tv show “Vita a 4 zampe” con l’addestratrice cinofila Asya e il cane Perseo.
  • Offerta focalizzata su integratori, igiene, gestione degli spazi e soluzioni smart per alimentazione.
  • Il pet care entra nell’ecosistema “Your Wellness Space” di Qvc Italia.

Dettagli sulla nuova offerta pet care e sullo show “Vita a 4 zampe”

La strategia pet di Qvc Italia intercetta un mercato ormai maturo: secondo Confartigianato, una famiglia italiana su tre, circa 10 milioni di nuclei, vive con almeno un animale domestico. In dieci anni la spesa per prodotti e servizi dedicati ha raggiunto 6,7 miliardi di euro nel 2024, +76% rispetto al decennio precedente.

All’interno di questo scenario, Qvc costruisce una categoria strutturata su tutte le sue piattaforme: sito qvc.it, app mobile, canale 32 del digitale terrestre, Qvc+ in streaming e TikTok Shop. L’assortimento comprende integratori e alimenti complementari per supporto digestivo, vitalità, salute articolare e difese immunitarie, affiancati da prodotti per l’igiene quotidiana – mousse senza risciacquo, soluzioni per il pelo, spray freschi e specifici per l’igiene orale.

Completano l’offerta neutralizzatori di odori, dissuasori per gli spazi domestici e strumenti per alimentazione e idratazione: distributori automatici di crocchette e fontanelle per l’acqua, pensati per cani e gatti che vivono in casa.

Un’esperienza olistica di wellness che include anche il pet care

Il lancio del pet care e di “Vita a 4 zampe” si integra nel concept Your Wellness Space, il percorso di shopping esperienziale di Qvc Italia dedicato al benessere olistico. Rubriche, approfondimenti e contenuti editoriali sviluppati con esperti guidano il pubblico su salute, self-care e nuovi rituali di wellness.

All’interno di questo framework, la cura degli animali domestici viene letta come leva concreta per ridurre lo stress, migliorare il tono dell’umore e favorire la salute mentale attraverso la relazione quotidiana con il proprio pet. Lo show a venerdì alterni alle 20 propone un approccio educativo ma accessibile: in un contesto domestico, l’addestratrice cinofila Asya con il boxer Perseo dimostra l’uso dei prodotti e offre consigli pratici. Il pubblico da casa può interagire inviando le foto dei propri animali, rafforzando la dimensione community e la fiducia nell’esperienza condivisa.

FAQ

Quando va in onda il programma Vita a 4 zampe su Qvc Italia?

Va in onda a venerdì alterni alle ore 20 sul canale 32 del digitale terrestre e in streaming su Qvc+.

Su quali piattaforme è disponibile la nuova categoria pet di Qvc Italia?

È disponibile su qvc.it, app mobile Qvc, canale TV 32, piattaforma streaming Qvc+ e TikTok Shop con assortimento sincronizzato.

Che tipo di prodotti per animali offre Qvc Italia?

Offre integratori, alimenti complementari, prodotti per igiene quotidiana, neutralizzatori di odori, dissuasori, distributori di crocchette e fontanelle automatiche per l’acqua.

Come posso interagire con il programma Vita a 4 zampe?

È possibile partecipare inviando le foto dei propri animali domestici durante la diretta, che possono essere mostrate e commentate in trasmissione.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Qvc Italia?

È basato su una elaborazione redazionale di notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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