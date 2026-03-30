Home / NEWS / Pamela Genini, madre disperata chiede aiuto per ritrovare la testa scomparsa della figlia

Profanata la tomba di Pamela Genini, l’appello disperato della madre

Chi: la famiglia di Pamela Genini, ex modella uccisa a 29 anni dall’ex compagno. Che cosa: la profanazione del feretro e la decapitazione del corpo della giovane.

Dove: nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Quando: la scoperta è avvenuta il 23 marzo, durante una visita dei familiari. Perché: il movente dell’atto sacrilego resta ignoto; la madre, Una Smirnova, lancia un appello pubblico a Dentro la notizia su Canale 5 chiedendo aiuto per ritrovare i resti della figlia e sollecitare le indagini.

In sintesi:

Profanata la tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, feretro aperto e corpo mutilato.

nel cimitero di Strozza, feretro aperto e corpo mutilato. La famiglia scopre la violazione il 23 marzo, a pochi mesi dal femminicidio di Milano.

La madre Una Smirnova chiede in tv di accelerare le indagini e ritrovare i resti.

chiede in tv di accelerare le indagini e ritrovare i resti. Appello diretto all’autore del gesto perché si penta e collabori con gli inquirenti.

Profanazione al cimitero di Strozza, indagini e appello televisivo

La vicenda di Pamela Genini, uccisa il 14 ottobre a Milano dall’ex compagno, si è trasformata in un nuovo incubo per la famiglia. Il 23 marzo, recandosi al cimitero di Strozza (Bergamo), i parenti hanno scoperto che ignoti avevano violato la sepoltura, aperto il feretro e staccato la testa dal corpo della giovane.

Di fronte a quanto accaduto, la madre, Una Smirnova, si è rivolta ai microfoni di Dentro la notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. *”Vi prego, aiutatemi a ritrovarla”*, ha detto, descrivendo *”un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari”*. La donna ha chiesto a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti: *”Non ce la facciamo più, l’unica mia speranza è che si accelerino le indagini e trovino mia figlia”*, ha spiegato, sottolineando l’impossibilità di elaborare il lutto senza una sepoltura integra.

Nel suo appello, Smirnova si è rivolta anche a chi ha compiuto il gesto: *”Il nostro desiderio più grande, in questa settimana santa prima della Pasqua, è che queste persone abbiano un risveglio di coscienza e aiutino a ritrovarla. Che Dio li perdoni nella loro ignoranza”*. La speranza è che *”spunti fuori qualcosa, che qualcuno parli o veda qualcosa”* e che l’autore dell’atto *”possa pentirsi”*, pur dubitando della sua capacità di farlo.

Un lutto impossibile e le conseguenze sulla comunità

Il femminicidio di Pamela Genini e la successiva profanazione della tomba hanno prodotto un trauma collettivo che va oltre il dolore privato. La famiglia vive *”un dramma sopra l’altro”*, senza poter contare su un luogo di sepoltura integro per ricordare la giovane.

La violazione del cimitero di Strozza rilancia il tema della sicurezza dei luoghi di culto e di memoria, con pressioni sulle autorità locali perché rafforzino controlli, videosorveglianza e procedure di allerta. Allo stesso tempo, il caso rimette al centro la questione dei diritti delle famiglie delle vittime di femminicidio, che chiedono non solo giustizia penale, ma anche tutela della dignità dei propri cari dopo la morte. L’appello televisivo di Una Smirnova potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle indagini, qualora emergessero nuove testimonianze o segnalazioni anonime.

FAQ

Chi era Pamela Genini e come è morta?

Era una ex modella di 29 anni, uccisa il 14 ottobre a Milano dal suo ex compagno, in un caso di femminicidio.

Cosa è accaduto alla tomba di Pamela Genini?

È stata profanata nel cimitero di Strozza: ignoti hanno aperto il feretro e staccato la testa dal corpo.

Perché la madre di Pamela è intervenuta in televisione?

È intervenuta per chiedere aiuto, sollecitare le indagini e invitare chi sa qualcosa a parlare, così da ritrovare i resti.

Quali autorità stanno indagando sulla profanazione del feretro?

Indagano i carabinieri competenti per il territorio di Strozza, coordinati dalla procura, con accertamenti tecnici e rilievi in cimitero.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente sulla base delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.