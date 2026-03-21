Home / NEWS / Chiara Poggi aggredita in più fasi, ricostruiti gli ultimi istanti prima del colpo mortale

Nuova perizia sull’omicidio di Chiara Poggi riapre scenari investigativi

Nuovi dettagli emergono sull’omicidio di Chiara Poggi, 26 anni, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, in provincia di Pavia.

Secondo una recente consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, anticipata dal Tg1, sul corpo della giovane sarebbero presenti segni evidenti di colluttazione, tra cui lividi, ecchimosi e abrasioni su braccia e gambe.

La nuova lettura medico-legale suggerisce un’aggressione avvenuta in più fasi, tra piano terra e scale, con un possibile momento di pausa dell’assassino prima di sferrare ulteriori colpi, forse con un martello.

Questi elementi potrebbero assumere rilievo processuale, soprattutto in relazione al dna sotto le unghie di Chiara, potenziale chiave per confermare la dinamica della difesa e l’identità dell’aggressore.

In sintesi:

Nuova consulenza di Cristina Cattaneo sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco .

sull’omicidio di a . Rilevati segni di colluttazione: lividi, ecchimosi e abrasioni su braccia e gambe.

Aggressione in più fasi tra piano terra e scale, con pause dell’assassino.

Dna sotto le unghie decisivo per dinamica e possibile identificazione dell’aggressore.

Segni di colluttazione e nuova lettura della scena del crimine

La consulenza di Cristina Cattaneo, tra le più note anatomopatologhe forensi italiane, attribuisce forte valore probatorio alle lesioni riscontrate sul corpo di Chiara Poggi.

Lividi, ecchimosi e abrasioni agli arti superiori e inferiori vengono interpretati come tracce di una colluttazione intensa, compatibile con un tentativo di difesa attiva della vittima.

L’omicidio non sarebbe dunque riconducibile a un singolo colpo improvviso, ma a una sequenza di attacchi, sviluppatasi tra il piano terra dell’abitazione e la rampa di scale che conduce al piano superiore.

Secondo la ricostruzione riportata dal Tg1, l’assassino si sarebbe fermato sull’ultimo scalino per osservare il corpo di Chiara, per poi colpirla nuovamente, verosimilmente con un oggetto contundente assimilabile a un martello.

In questo contesto, il dna sotto le unghie assume un ruolo centrale: le tracce genetiche potrebbero essere state lasciate durante il contatto fisico diretto, rafforzando l’ipotesi di una resistenza disperata negli ultimi istanti di vita.

Impatto futuro sul caso e possibili sviluppi investigativi

L’eventuale integrazione di questa perizia nel quadro processuale dell’omicidio di Chiara Poggi potrebbe incidere sulla valutazione complessiva delle prove, in particolare di quelle biologiche e medico-legali.

Una lettura più approfondita del dna sotto le unghie, correlata ai segni di colluttazione, può offrire nuovi elementi sulla dinamica temporale dei colpi e sulla distanza tra vittima e aggressore.

In prospettiva, l’evoluzione delle tecniche di analisi genetica e la rilettura della scena del crimine potrebbero aprire spazi per ulteriori accertamenti, contribuendo a una ricostruzione sempre più dettagliata delle ultime ore trascorse nella villetta di via Pascoli a Garlasco.

FAQ

Chi è Cristina Cattaneo e quale ruolo ha nel caso Poggi?

Cristina Cattaneo è un’anatomopatologa forense di riferimento nazionale; la sua consulenza offre una nuova interpretazione delle lesioni subite da Chiara Poggi e della dinamica dell’aggressione.

Cosa indicano i segni di colluttazione sul corpo di Chiara Poggi?

Indicano verosimilmente un tentativo di difesa attiva: lividi, ecchimosi e abrasioni suggeriscono un contatto fisico prolungato tra vittima e aggressore.

Perché il dna sotto le unghie è così importante in questo caso?

È importante perché può contenere profili genetici dell’aggressore, formatisi durante la colluttazione, chiarendo identità, dinamica dei colpi e sequenza temporale.

La nuova perizia può modificare la ricostruzione dell’omicidio di Garlasco?

Sì, può integrare il quadro probatorio, evidenziando un’aggressione in più fasi e rafforzando il peso delle tracce biologiche e dei segni di difesa.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su questo sviluppo investigativo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.