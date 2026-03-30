Chi vuol essere milionario chiude, motivi dello stop e ritorno in tv

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Chi vuol essere milionario si ferma: cosa succede e quando tornerà

Il quiz di Canale 5 Chi vuol essere milionario, condotto da Gerry Scotti, ha chiuso la stagione con la puntata del 29 marzo negli studi di Cologno Monzese. La trasmissione, in onda la domenica in prima serata, si ferma per una pausa già prevista dai palinsesti di Mediaset, senza alcuna cancellazione definitiva. Il programma tornerà con una nuova edizione, verosimilmente dalla prossima stagione televisiva, mentre i casting per selezionare i futuri concorrenti sono già operativi. La decisione di stop, legata alla rotazione dei format e alle strategie di programmazione, arriva in un momento in cui Scotti rilancia il dibattito sugli orari e sulla sostenibilità della prima serata per il pubblico familiare.

In sintesi:

Chi vuol essere milionario ha concluso la stagione con la puntata del 29 marzo.

ha concluso la stagione con la puntata del 29 marzo. Gerry Scotti conferma la pausa ma esclude la cancellazione del format.

conferma la pausa ma esclude la cancellazione del format. I casting per i nuovi concorrenti sono già aperti in vista del ritorno.

per i nuovi concorrenti sono già aperti in vista del ritorno. Scotti riapre la polemica sugli orari eccessivamente tardivi della prima serata.

Perché Chi vuol essere milionario si ferma e come cambiano i palinsesti

Il quiz dei record chiude i battenti per una fisiologica pausa di palinsesto. Le reti generaliste, inclusa Canale 5, alternano i grandi format per distribuire gli investimenti e rinfrescare l’offerta, mantenendo alto l’interesse del pubblico e degli investitori pubblicitari.

È stato lo stesso Gerry Scotti, storico “padrone di casa” e volto identitario del programma, ad annunciare in studio che quella del 29 marzo sarebbe stata “l’ultima puntata di questa serie”. Il conduttore ha ribadito che il ritorno è previsto già dalla prossima stagione, rimandando però ogni dettaglio a comunicazioni ufficiali di rete.

Scotti ha ringraziato il pubblico per la fedeltà dimostrata, sottolineando come, nonostante il passare degli anni e la concorrenza di piattaforme digitali e streaming, il format internazionale continui ad attrarre famiglie intere, dai nonni ai nipoti, confermandosi un asset strategico per la prima serata Mediaset.

La battaglia di Gerry Scotti sugli orari della prima serata

Accanto all’annuncio della pausa, Gerry Scotti è tornato a criticare, con il suo consueto garbo, la gestione degli orari di messa in onda. In un sistema in cui le prime serate si allungano oltre la mezzanotte per inseguire l’ultimo punto di share, il conduttore invoca da tempo una televisione più rispettosa dei ritmi quotidiani.

Per un quiz come Chi vuol essere milionario, che richiede attenzione e partecipazione attiva, con domande e ragionamenti complessi, finire troppo tardi significa escludere una parte rilevante dell’audience: lavoratori e studenti che il mattino seguente devono alzarsi presto.

La posizione di Scotti intercetta una sensibilità crescente nel pubblico generalista, sempre più frammentato tra TV lineare e on demand. Il tema degli orari, se affrontato a livello di sistema, potrebbe incidere sulle strategie future di Mediaset e sul modo in cui verrà ripensata la prossima stagione del Milionario, tra durata, collocazione e formato.

Chi vuol essere milionario tra eredità televisiva e prossime mosse

La pausa di Chi vuol essere milionario apre una fase di riflessione strategica sul ruolo dei grandi quiz nella TV italiana. Il marchio, fortissimo sul piano di riconoscibilità e fidelizzazione, resta una garanzia per Canale 5, ma dovrà continuare ad adattarsi a un consumo sempre più ibrido tra lineare e digitale.

Il ritorno annunciato da Gerry Scotti, associato all’apertura dei casting, suggerisce possibili novità: nuove modalità di partecipazione, integrazione social più spinta, o formule più compatte per rispettare gli orari. La vera sfida sarà mantenere intatto il fascino del format, aggiornandolo alle aspettative di un pubblico che chiede intrattenimento, ma anche rispetto per il proprio tempo.

FAQ

Quando tornerà in onda Chi vuol essere milionario su Canale 5?

Il ritorno è previsto per la prossima stagione televisiva Mediaset, ma la rete non ha ancora comunicato una data ufficiale precisa.

Chi conduce la prossima edizione di Chi vuol essere milionario?

La conduzione resterà a Gerry Scotti, volto storico del format, salvo diverse e ad oggi improbabili decisioni editoriali di Canale 5.

Come partecipare ai casting di Chi vuol essere milionario?

È possibile candidarsi tramite i canali ufficiali Mediaset, compilando i form online dedicati ai casting e seguendo le istruzioni richieste.

Perché Gerry Scotti critica gli orari della prima serata televisiva?

Scotti ritiene che chiudere troppo tardi penalizzi famiglie, lavoratori e studenti, chiedendo palinsesti più compatibili con i ritmi quotidiani.

Qual è la fonte delle informazioni su Chi vuol essere milionario?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.