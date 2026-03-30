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Federica Pellegrini racconta l’addio momentaneo a Matteo Giunta

Federica Pellegrini racconta l’addio momentaneo a Matteo Giunta

Federica Pellegrini verso il secondo parto: emozioni, timori e polemiche online

Federica Pellegrini, icona del nuoto azzurro, sta per diventare madre per la seconda volta. A pochi giorni dall’ingresso nel nono mese, nella loro casa a Verona lei e il marito Matteo Giunta attendono un’altra bambina, sorellina della piccola Matilde, nata a gennaio 2024.

La gravidanza, non programmata ma accolta con entusiasmo, arriva in un momento di grande equilibrio personale e professionale per la campionessa. Sui social, però, alle emozioni sincere si affiancano critiche e fraintendimenti, che Pellegrini sceglie di gestire con lucidità e tono fermo.

In sintesi:

  • Federica Pellegrini è in attesa della seconda figlia con Matteo Giunta.
  • La gravidanza non era nei piani, ma la coppia l’ha accolta con gioia.
  • La campionessa racconta ansie e fragilità sulla gestione di due bambine.
  • Sui social risponde con fermezza alle critiche su agio economico e parole fraintese.

Poco prima dell’ultima fase della gestazione, Pellegrini e Giunta si sono concessi una serata speciale, documentata su Instagram. L’ex nuotatrice ha definito quell’uscita romantica *“l’ultima cena”*, consapevole che l’arrivo di una neonata, accanto a una bimba di poco più di un anno, ridurrà drasticamente gli spazi di coppia.

Con la stessa trasparenza mostrata nella carriera agonistica, ha ammesso che questa seconda gravidanza non era stata calcolata: *“Non era prevista, cercavamo di stare attenti”*, spiegando di provare già ansia al pensiero di gestire due figlie piccole. Dietro l’immagine della “Divina” emerge così una maternità autentica, fatta di entusiasmo ma anche di legittimi timori organizzativi e psicologici.

Una sera speciale prima del parto e la maternità senza filtri

Nelle immagini condivise online, Federica Pellegrini e Matteo Giunta appaiono sorridenti, complici, intenti a godersi qualche ora di normalità prima della nuova rivoluzione familiare. La campionessa accompagna gli scatti con parole che mostrano vulnerabilità e concretezza: *“Se solo penso che dovrò gestire due bambine”*.

Abituata alla pressione dei centesimi in vasca, Pellegrini non nasconde di “tremare” davanti alle notti insonni raddoppiate, ai pianti simultanei, alle responsabilità che crescono con la famiglia. *“Il pensiero è sempre stato quello… Non so come faremo ma il modo lo troviamo”*, scrive, sintetizzando l’equilibrio tra paura e fiducia che molte madri riconoscono.

Il racconto, lontano dalla retorica della perfezione, contribuisce a normalizzare l’idea che anche figure di grande successo sportivo possano vivere la maternità con domande aperte, fatica e bisogno di sostegno, senza perdere lucidità né autorevolezza.

Critiche social e risposta ferma: il caso mediatico

Come spesso accade alle figure esposte, il post di Federica Pellegrini ha generato anche commenti ostili. Alcuni utenti hanno sottolineato la sua condizione agiata, minimizzando le sue paure rispetto a chi affronta la genitorialità con risorse economiche inferiori.

Altri hanno criticato la sua sincerità sulla gravidanza non cercata, accusandola di leggerezza. La campionessa, però, ha scelto di non arretrare, ricordando l’importanza della comprensione del testo e invitando a non fermarsi a titoli e semplificazioni.

Con tono deciso ma misurato, Pellegrini ha ribadito il diritto di raccontare la propria esperienza senza essere ridotta a cliché, segnando un ulteriore capitolo nel rapporto complesso tra vita privata, social network e percezione pubblica degli atleti d’élite.

FAQ

Quando nascerà la seconda figlia di Federica Pellegrini?

La nascita è attesa a breve: Federica Pellegrini sta entrando nel nono mese di gravidanza, quindi il parto è previsto nelle prossime settimane.

La seconda gravidanza di Federica Pellegrini era pianificata?

Sì e no: Pellegrini ha dichiarato che la gravidanza non era prevista nell’immediato, pur essendo accolta con gioia da entrambi i genitori.

Quanti figli hanno Federica Pellegrini e Matteo Giunta?

Attualmente la coppia ha una figlia, Matilde, nata a gennaio 2024. Con l’arrivo della seconda bambina, la famiglia conterà due figlie.

Perché Federica Pellegrini è stata criticata sui social?

È stata criticata per la sua condizione economica privilegiata e per aver parlato apertamente di gravidanza non programmata e timori di mamma bis.

Qual è la fonte di questo articolo su Federica Pellegrini?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti e dispacci Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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