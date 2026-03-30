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Uomini e donne, rientro della dama scatena il caos per Ciro

Uomini e donne, rientro della dama scatena il caos per Ciro

Uomini e Donne, registrazione: chi torna, chi lascia e chi litiga

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi a Roma, è andata in scena una puntata ad alta tensione. Sono tornati in studio la dama Cristina Tenuta e la coppia over formata da Guido e Federica, mentre dal Trono classico sono emersi forti contrasti tra il tronista Ciro e le corteggiatrici Elisa e Martina. La registrazione, avvenuta di recente, ridisegna equilibri e gerarchie nel dating show di Canale 5, offrendo nuovi spunti narrativi che potrebbero incidere sulle prossime scelte sentimentali dei protagonisti e sull’andamento della stagione televisiva.

In sintesi:

  • Ritorno di Cristina Tenuta nel parterre over per conoscere un nuovo cavaliere.
  • Guido e Federica confermano la relazione e progettano una futura convivenza.
  • Paolo e Paola lasciano insieme il programma dal parterre over.
  • Tensione tra Ciro, Elisa e Martina, con discussione e uscita dallo studio.

Ritorni nel parterre over e nuovi equilibri sentimentali

Il rientro di Cristina Tenuta, segnalato dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, rappresenta uno snodo rilevante per il parterre over. L’ex dama, uscita dopo la frequentazione con Alessandro Vicinanza (oggi legato a Roberta Di Padua), è tornata per conoscere un nuovo cavaliere. L’uomo, apparso entusiasta, ha deciso di proseguire la conoscenza tenendola in studio.

Dallo stesso parterre arriva anche il ritorno “di coppia” di Guido e Federica, che avevano lasciato la trasmissione lo scorso novembre. In studio hanno raccontato la loro relazione fuori dalle telecamere, sottolineando progetti concreti per il futuro. Hanno dichiarato di valutare seriamente la convivenza, suggellata da un gesto simbolico: il cavaliere ha donato alla compagna un portachiavi, emblema delle chiavi di una possibile casa insieme.

Sulla scia delle coppie che scelgono di vivere il rapporto lontano dalle dinamiche televisive, anche Paolo e Paola hanno deciso di abbandonare insieme il programma, confermando l’obiettivo originario del format: trasformare la visibilità televisiva in relazioni stabili nella vita reale.

Crisi sul Trono classico e possibili sviluppi futuri

Nel segmento dedicato al Trono classico, la registrazione ha evidenziato una forte instabilità emotiva attorno al tronista Ciro. Con la corteggiatrice Elisa il clima si è incrinato dopo un gesto non ricambiato: lei aveva preparato una torta di compleanno, ma lui – stando a quanto raccontato – non l’avrebbe neppure ringraziata. Da questa mancanza di attenzione è nato un confronto acceso.

Neppure con Martina la situazione è apparsa serena. Durante l’esterna il tronista è parso freddo e poco partecipe. In studio, nel confronto a centro studio, si è inserita nuovamente Elisa, innescando un ulteriore livello di tensione. Ciro ha spiegato di aver avuto a disposizione una sola esterna dopo il litigio con Elisa: non cogliendo segnali di chiarimento da parte sua, avrebbe scelto di vedere Martina, pur avendo ancora il pensiero rivolto a Elisa. Da qui deriverebbe il suo atteggiamento distaccato in esterna.

Il chiarimento non è andato a buon fine: in studio è esploso il caos, con entrambe le corteggiatrici che hanno abbandonato il parterre, seguite dal tronista. Le prossime registrazioni chiariranno se si tratti di una rottura temporanea o dell’inizio di una svolta radicale nel percorso sentimentale di Ciro.

FAQ

Perché è tornata Cristina Tenuta a Uomini e Donne?

Il ritorno di Cristina Tenuta è motivato dalla volontà di conoscere un nuovo cavaliere nel parterre over, dopo la precedente esperienza con Alessandro Vicinanza.

Guido e Federica stanno davvero pensando alla convivenza?

Sì, Guido e Federica hanno dichiarato in studio di valutare seriamente la convivenza. Il portachiavi regalato da lui simboleggia proprio una futura casa condivisa.

Cosa è successo tra Ciro ed Elisa durante la registrazione?

La tensione nasce perché Ciro non ha ringraziato Elisa per la torta di compleanno. Il mancato riconoscimento del gesto ha generato un duro confronto e un progressivo allontanamento.

Perché Martina ha percepito distanza da Ciro in esterna?

Secondo quanto spiegato in studio, Ciro ha scelto l’esterna con Martina pur avendo ancora la mente su Elisa, risultando quindi freddo e poco coinvolto.

Qual è la fonte delle informazioni su questa registrazione di Uomini e Donne?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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