Disney+ investe nelle serie italiane con Delitto sul Lago di Garda

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Disney+ punta sull’Italia con Delitto sul Lago di Garda

La piattaforma streaming Disney+ ha ordinato la nuova serie originale italiana Delitto sul Lago di Garda, adattamento dell’omonimo romanzo di Tom Hindle, ambientato su un’isola privata del più grande lago italiano.

La produzione, affidata a The Apartment (gruppo Fremantle), vede alla guida creativa lo showrunner Alessandro Fabbri e alla regia Laura Bispuri, già apprezzata per L’amica geniale.

L’annuncio, diffuso oggi, anticipa l’uscita italiana del libro a giugno per Bompiani e conferma la strategia di Disney+ di investire su thriller prestigiosi, capaci di unire il modello del giallo alla Agatha Christie con il richiamo internazionale del Lago di Garda.

In sintesi:

Disney+ ordina la serie italiana Delitto sul Lago di Garda , tratta dal romanzo di Tom Hindle .

, tratta dal romanzo di . Produzione di The Apartment , showrunner Alessandro Fabbri , regia di Laura Bispuri .

, showrunner , regia di . Thriller corale ambientato su un’isola privata durante un matrimonio esclusivo che diventa scena del crimine.

Il romanzo esce a giugno per Bompiani; Hindle ha già venduto oltre 500.000 copie nel Regno Unito.

La serie, attualmente in sviluppo con titolo provvisorio Delitto sul Lago di Garda, nasce dalla penna di Tom Hindle, autore inglese specializzato in gialli classici, paragonato alla tradizione di Agatha Christie per intrecci e ambientazioni chiuse.

L’adattamento televisivo è curato da Alessandro Fabbri, creatore di Citadel: Diana e della serie 1992, insieme agli sceneggiatori Ilaria Macchia, Gianluca Bernardini e Laura Colella.

Con questa operazione, Disney+ consolida il segmento crime italiano dopo titoli come I Leoni di Sicilia, The Good Mothers, Le Fate Ignoranti, Boris e Uonderbois: Il tesoro segreto di Napoli, puntando su un racconto di genere ma ad alto potenziale internazionale, grazie allo scenario riconoscibile del Lago di Garda e alla forza editoriale del romanzo pubblicato da Bompiani.

Trama, personaggi e struttura della nuova serie thriller

Delitto sul Lago di Garda è ambientata su un’esclusiva isola privata, nel cuore del Lago di Garda, dove si celebra il matrimonio più chiacchierato dell’anno.

Lo sposo è Leopoldo Vigevani, erede di una delle famiglie più ricche e influenti d’Italia; la sposa è l’influencer Eva Bianchi, volto riconoscibile del mondo social e simbolo della nuova élite digitale.

Tra gli invitati spicca Lara, fidanzata del fratello dello sposo e aspirante giornalista, estranea a quel microcosmo di ricchezza, immagine e interessi incrociati.

La festa viene sconvolta dal ritrovamento di un corpo senza vita sulla spiaggia dell’isola, che si trasforma immediatamente in un luogo chiuso, irraggiungibile e claustrofobico, dove tutti possono essere colpevoli e nessuno può allontanarsi.

Mentre le forze dell’ordine tardano ad arrivare, Lara inizia a indagare tra le crepe del potere della famiglia Vigevani, facendo emergere segreti, rancori e moventi potenzialmente letali.

Ogni personaggio nasconde qualcosa: rapporti economici, rivalità familiari, gelosie sentimentali e possibili scandali che rendono il matrimonio perfetto il teatro ideale per un omicidio studiato nei dettagli.

La serie sarà composta da sei episodi, pensati per un racconto compatto, seriale ma binge-friendly, costruito su cliffhanger e cambi di prospettiva tra i vari sospettati.

La scelta di un’ambientazione chiusa – l’isola privata – permette di aggiornare il modello del classico “whodunit” all’italiana, combinando la tradizione del giallo anglosassone di Tom Hindle con le dinamiche di potere, media e influencer contemporanei.

Il romanzo Delitto sul Lago di Garda uscirà in Italia a giugno per Bompiani, mentre un altro titolo dell’autore, Delitto per gioco, è già disponibile in libreria e rafforza la posizione di Hindle nel mercato crime internazionale.

Perché Delitto sul Lago di Garda può diventare un caso

La combinazione di una location iconica come il Lago di Garda, un brand globale come Disney+ e un autore di gialli da oltre 500.000 copie vendute nel Regno Unito pone Delitto sul Lago di Garda tra i progetti italiani più osservati nel segmento crime.

L’approccio corale e la forte componente di critica sociale verso le élite economiche e mediatiche italiane offrono margini per possibili sviluppi futuri, da sequel seriali a nuovi adattamenti dai romanzi di Tom Hindle.

Se l’operazione funzionerà in termini di audience e recensioni, il modello “mistero all’italiana” in location riconoscibili potrebbe diventare uno dei pilastri strategici di Disney+ per rafforzare la propria offerta europea e la competitività su Google News e Google Discover.

FAQ

Quando uscirà la serie Delitto sul Lago di Garda su Disney+

Al momento la data di uscita non è stata comunicata. È confermato l’ordine della serie e lo sviluppo di sei episodi.

Il romanzo Delitto sul Lago di Garda è già disponibile in Italia

No, l’edizione italiana uscirà a giugno per la casa editrice Bompiani, anticipando la futura distribuzione televisiva della serie su Disney+.

Chi è Tom Hindle e quanti libri ha venduto

Tom Hindle è un autore inglese di gialli; i suoi libri hanno superato complessivamente le 500.000 copie vendute nel solo Regno Unito.

Quanti episodi avrà la serie Delitto sul Lago di Garda

La serie prevede una struttura limitata di sei episodi, pensati per un thriller compatto, ad alta tensione e con forte componente di mistero.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla serie

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.