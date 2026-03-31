Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gialappa ritrova smalto con il sarcasmo chirurgico trainato da Mago Forest

Gialappa’s Band, il ritorno in prima serata tra tv e linguaggio social

Chi sono oggi i Gialappi? Sono il duo formato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, eredi della storica Gialappa’s Band, che con il nuovo Gialappa Show su TV8 è tornato al centro della televisione generalista.

Che cosa sta accadendo? Dopo anni di visibilità ridotta e dopo l’uscita concordata di Carlo Taranto, il marchio comico ritrova pubblico, rilevanza e impatto sul linguaggio della tv e dei social.

Dove e quando? In prima serata, nella stagione 2025-2026, con ascolti in crescita e forte circolazione online di clip e spezzoni.

Perché conta? Perché il loro modo di “tagliare e ribaltare” la tv anticipava i meme: ora che il linguaggio dei meme domina i social, i Gialappi sembrano finalmente nel loro habitat naturale.

In sintesi:

Il duo Gherarducci–Santin rilancia il brand Gialappa’s con Gialappa Show su TV8.

su TV8. Pubblico storico e nuova generazione social convergono sullo stesso prodotto comico.

Mago Forest diventa il perno creativo, fondando tutto sul “fallimento” in scena.

diventa il perno creativo, fondando tutto sul “fallimento” in scena. Il linguaggio “da meme” dei Gialappi si allinea all’ecosistema digitale attuale.

Il nuovo Gialappa Show lavora su un impianto riconoscibile ma aggiornato: ritmo più serrato, riferimenti pop contemporanei, scrittura in sintonia con il consumo frammentato da smartphone.

Il sarcasmo resta chirurgico, il montaggio ironico, la TV viene ancora trattata come materia prima da smontare, rimontare e prendere in giro.

Accanto al pubblico affezionato, che segue i Gialappi dai tempi di Mai dire…, emerge una platea di ventenni e trentenni che li scopre attraverso reel, clip brevi e spezzoni circolanti su TikTok, Instagram e YouTube.

Emblematico il coinvolgimento di Lorenzo Cherubini: la sua presenza come co-conduttore è metafora di un dialogo intergenerazionale che unisce memoria televisiva e cultura social, riducendo la distanza tra chi ha vissuto la tv lineare e chi consuma solo contenuti on demand.

Il ruolo decisivo di Mago Forest e dell’officina comica Gialappa

Il vero motore di questa rifioritura è Mago Forest. La sua cifra è l’errore programmato: dove il conduttore classico cerca l’eleganza, lui esaspera l’imbarazzo, l’inciampo, il fuori registro.

Non entra nello studio: sembra abitarlo. Ogni imprevisto diventa materiale comico, ogni tempo morto un’occasione per ribaltare la scaletta.

È una comicità dichiaratamente anti-perfezionista: la risata viene prima dell’ammirazione, la spontaneità prima del virtuosismo.

Attorno a lui si muove un sistema rodato: imitazioni che vanno da Pier Silvio Berlusconi a Iva Zanicchi, il ritorno di «Sensualità a corte» con Jean-Claude interpretato da Marcello Cesena, la parodia religiosa «Oh Madre» con Simona Garbarino, fino ai Neri per Caso, che riportano in scena un’estetica anni Novanta filtrata dall’ironia.

Questo mosaico restituisce l’idea di una factory comica che aggiorna i propri codici senza rinnegare il passato, trasformando la nostalgia in strumento critico, non in rifugio rassicurante.

Dai “meme prima dei meme” alle prossime evoluzioni del format

La vera specificità dei Gialappi è l’aver anticipato la grammatica del meme: prendere un frammento televisivo, decontestualizzarlo, montarlo, commentarlo fino a generare un nuovo significato.

Oggi quella logica è diventata il linguaggio dominante dei social, dai feed infiniti ai video brevi, ma loro ci erano arrivati decenni fa per istinto comico.

Ora, in un ecosistema saturo di contenuti ironici, la Gialappa’s Band gioca in casa: possiede la competenza artigianale del montaggio, la conoscenza profonda della tv italiana e la capacità di intercettare in tempo reale ciò che funziona sui social.

La prossima sfida sarà trasformare questo ritorno in un laboratorio stabile: più crossmedialità, format pensati nativamente per il digitale, interazione diretta con le community online, mantenendo però quella distanza critica che li ha sempre resi diversi dall’infotainment dominante.

FAQ

Chi compone oggi la Gialappa’s Band in televisione?

Attualmente la Gialappa’s Band in tv è composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, dopo l’uscita concordata di Carlo Taranto.

Su quale canale va in onda il Gialappa Show?

Il programma va in onda su TV8, in fascia di prima serata, con una programmazione pensata anche per il consumo on demand.

Perché Mago Forest è così centrale nel nuovo corso?

Mago Forest è centrale perché costruisce comicità sugli imprevisti: errori, pause e reazioni del pubblico diventano il cuore dello spettacolo.

Che rapporto c’è tra Gialappa’s Band e i meme sui social?

Esiste un rapporto strutturale: la Gialappa’s montava “meme televisivi” prima dei social, anticipando linguaggi ora dominanti su TikTok e Instagram.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Gialappa Show?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.