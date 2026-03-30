michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Catherine denuncia la famiglia nel bosco, figli malati abbandonati e istituzioni sotto accusa

Catherine denuncia la famiglia nel bosco, figli malati abbandonati e istituzioni sotto accusa

Affidamento figli Trevallion, la denuncia pubblica della mamma Catherine

Chi: mamma Catherine e il marito Nathan Trevallion, genitori di tre bambini di 6 e 8 anni.
Cosa: ricorso contro l’allontanamento dei figli e richiesta di ricongiungimento familiare.
Dove: casolare nei boschi di Palmoli (Chieti) e Tribunale dell’Aquila competente per l’affidamento.

Quando: a poco meno di un mese dall’udienza decisiva sul futuro dei minori.
Perché: il casolare è stato giudicato “non idoneo” dal tribunale, con conseguente allontanamento dei bambini dai genitori, decisione contestata dalla madre e dai suoi consulenti.

In sintesi:

  • Tre bambini di 6 e 8 anni sono stati allontanati dal casolare di Palmoli.
  • Il Tribunale dell’Aquila ha ritenuto inidonea l’abitazione dei coniugi Trevallion.
  • La madre Catherine denuncia sofferenza per l’impossibilità di assistere i figli malati.
  • Lo psichiatra Tonino Cantelmi lancia un appello per restituirle dignità.

Ricongiungimento familiare e valutazioni dei consulenti nel caso Trevallion

Secondo quanto riferito, i tre figli dei coniugi Trevallion sarebbero attualmente ospitati in una struttura protetta o in affido, separati dai genitori dopo il provvedimento del Tribunale dell’Aquila. Al centro del giudizio la presunta inadeguatezza del casolare isolato nei boschi di Palmoli, ritenuto non conforme agli standard ritenuti essenziali per la crescita dei minori.

mamma Catherine avrebbe confidato a persone di fiducia di essere angosciata dalle condizioni di salute dei bambini, che avrebbero la febbre, lamentando di non poterli vedere né accudire. “Non dormo, i miei figli sono malati e soli… È ingiusto sotto ogni aspetto”, avrebbe detto, interrogandosi su ciò che avrebbe potuto “meritare” una simile misura.

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente del collegio difensivo, in un’intervista a LaPresse ha spiegato di aver deciso di rendere pubblici alcuni frammenti della lunga conversazione notturna con la donna per testimoniare la portata del suo dolore. Cantelmi invita a leggere l’agitazione di Catherine non come ostilità verso le istituzioni, ma come espressione comprensibile di una madre privata del contatto con i figli malati.

Il nodo tra tutela dei minori e diritti genitoriali nel caso Catherine

La fase che precede l’udienza sul possibile ricongiungimento appare cruciale non solo per la famiglia Trevallion, ma anche per il dibattito più ampio sul bilanciamento tra tutela dei minori e diritti genitoriali. Il racconto di mamma Catherine, incapace di dormire sapendo che i figli hanno la febbre senza poterli assistere, solleva interrogativi sulle modalità concrete di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento.

L’appello di Tonino Cantelmi a “restituire dignità” alla madre punta a evitare letture stereotipate dei comportamenti emotivi dei genitori coinvolti in procedimenti di affido, spesso ridotti a segnali di inaffidabilità anziché compresi nel loro contesto di sofferenza. L’udienza attesa nelle prossime settimane potrebbe non solo ridefinire il progetto di vita dei bambini, ma anche orientare le future prassi dei tribunali sui limiti e sulle garanzie da assicurare ai genitori nei casi di allontanamento forzato.

FAQ

Perché i figli dei coniugi Trevallion sono stati allontanati dal casolare di Palmoli?

Il provvedimento è stato motivato dal Tribunale dell’Aquila ritenendo il casolare isolato nei boschi di Palmoli non idoneo alla crescita e tutela dei minori conviventi.

Quando si terrà l’udienza sul possibile ricongiungimento familiare?

L’udienza è attesa entro circa un mese dai fatti descritti, in un calendario fissato dal Tribunale dell’Aquila per valutare nuovamente l’affidamento dei bambini.

Qual è la posizione dello psichiatra Tonino Cantelmi sul caso Catherine?

Lo psichiatra afferma che Catherine vive un dolore immenso e chiede di restituirle dignità, interpretando la sua inquietudine come sofferenza materna, non come ostilità verso le istituzioni.

I genitori possono vedere i figli durante l’allontanamento disposto dal tribunale?

In genere sì, sono previste visite vigilate o protette; nel caso specifico Catherine lamenta di non essere autorizzata a visitarli mentre sarebbero malati.

Da quali fonti è stata derivata e rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache