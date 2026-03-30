Home / NEWS / Catherine denuncia la famiglia nel bosco, figli malati abbandonati e istituzioni sotto accusa

Affidamento figli Trevallion, la denuncia pubblica della mamma Catherine

Chi: mamma Catherine e il marito Nathan Trevallion, genitori di tre bambini di 6 e 8 anni.

Cosa: ricorso contro l’allontanamento dei figli e richiesta di ricongiungimento familiare.

Dove: casolare nei boschi di Palmoli (Chieti) e Tribunale dell’Aquila competente per l’affidamento.

Quando: a poco meno di un mese dall’udienza decisiva sul futuro dei minori.

Perché: il casolare è stato giudicato “non idoneo” dal tribunale, con conseguente allontanamento dei bambini dai genitori, decisione contestata dalla madre e dai suoi consulenti.

In sintesi:

Tre bambini di 6 e 8 anni sono stati allontanati dal casolare di Palmoli.

Il Tribunale dell’Aquila ha ritenuto inidonea l’abitazione dei coniugi Trevallion.

La madre Catherine denuncia sofferenza per l’impossibilità di assistere i figli malati.

Lo psichiatra Tonino Cantelmi lancia un appello per restituirle dignità.

Ricongiungimento familiare e valutazioni dei consulenti nel caso Trevallion

Secondo quanto riferito, i tre figli dei coniugi Trevallion sarebbero attualmente ospitati in una struttura protetta o in affido, separati dai genitori dopo il provvedimento del Tribunale dell’Aquila. Al centro del giudizio la presunta inadeguatezza del casolare isolato nei boschi di Palmoli, ritenuto non conforme agli standard ritenuti essenziali per la crescita dei minori.

mamma Catherine avrebbe confidato a persone di fiducia di essere angosciata dalle condizioni di salute dei bambini, che avrebbero la febbre, lamentando di non poterli vedere né accudire. “Non dormo, i miei figli sono malati e soli… È ingiusto sotto ogni aspetto”, avrebbe detto, interrogandosi su ciò che avrebbe potuto “meritare” una simile misura.

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente del collegio difensivo, in un’intervista a LaPresse ha spiegato di aver deciso di rendere pubblici alcuni frammenti della lunga conversazione notturna con la donna per testimoniare la portata del suo dolore. Cantelmi invita a leggere l’agitazione di Catherine non come ostilità verso le istituzioni, ma come espressione comprensibile di una madre privata del contatto con i figli malati.

Il nodo tra tutela dei minori e diritti genitoriali nel caso Catherine

La fase che precede l’udienza sul possibile ricongiungimento appare cruciale non solo per la famiglia Trevallion, ma anche per il dibattito più ampio sul bilanciamento tra tutela dei minori e diritti genitoriali. Il racconto di mamma Catherine, incapace di dormire sapendo che i figli hanno la febbre senza poterli assistere, solleva interrogativi sulle modalità concrete di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento.

L’appello di Tonino Cantelmi a “restituire dignità” alla madre punta a evitare letture stereotipate dei comportamenti emotivi dei genitori coinvolti in procedimenti di affido, spesso ridotti a segnali di inaffidabilità anziché compresi nel loro contesto di sofferenza. L’udienza attesa nelle prossime settimane potrebbe non solo ridefinire il progetto di vita dei bambini, ma anche orientare le future prassi dei tribunali sui limiti e sulle garanzie da assicurare ai genitori nei casi di allontanamento forzato.

FAQ

Perché i figli dei coniugi Trevallion sono stati allontanati dal casolare di Palmoli?

Il provvedimento è stato motivato dal Tribunale dell’Aquila ritenendo il casolare isolato nei boschi di Palmoli non idoneo alla crescita e tutela dei minori conviventi.

Quando si terrà l’udienza sul possibile ricongiungimento familiare?

L’udienza è attesa entro circa un mese dai fatti descritti, in un calendario fissato dal Tribunale dell’Aquila per valutare nuovamente l’affidamento dei bambini.

Qual è la posizione dello psichiatra Tonino Cantelmi sul caso Catherine?

Lo psichiatra afferma che Catherine vive un dolore immenso e chiede di restituirle dignità, interpretando la sua inquietudine come sofferenza materna, non come ostilità verso le istituzioni.

I genitori possono vedere i figli durante l’allontanamento disposto dal tribunale?

In genere sì, sono previste visite vigilate o protette; nel caso specifico Catherine lamenta di non essere autorizzata a visitarli mentre sarebbero malati.

Da quali fonti è stata derivata e rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.