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Pierbattista Pizzaballa cardinale in prima linea tra missioni a Gaza e accuse sulle azioni di Israele

Pierbattista Pizzaballa cardinale in prima linea tra missioni a Gaza e accuse sulle azioni di Israele

La vocazione precoce del cardinale Pierbattista Pizzaballa

A nove anni, a Rimini, l’incontro con padre Giovanni Bianchi orienta in modo definitivo la vita di Pierbattista Pizzaballa. È qui che nasce la sua vocazione sacerdotale, racconta la madre Maria Tadini, e qui matura la decisione di entrare in seminario da ragazzino.
La svolta formale arriva il 5 settembre 1984, quando Pizzaballa entra nell’Ordine dei Frati Minori a Ferrara, nel convento di Santo Spirito.

Tra il Santuario Francescano della Verna (Arezzo) e Bologna si compie poi l’itinerario che lo porta, nel 1990, all’ordinazione sacerdotale, coronando un cammino coerente con i voti francescani di povertà, castità e obbedienza.

In sintesi:

  • Vocazione di Pizzaballa a 9 anni, dopo l’incontro a Rimini con padre Giovanni Bianchi.
  • Ingresso nell’Ordine dei Frati Minori il 5 settembre 1984 a Ferrara, convento Santo Spirito.
  • Noviziato e Professione Temporanea nel Santuario Francescano della Verna ad Arezzo.
  • Professione Solenne nel 1989 e ordinazione sacerdotale a Bologna nel settembre 1990.

Dall’infanzia alla professione solenne nel solco francescano

La madre Maria Tadini ricostruisce un percorso vocazionale lineare ma radicale. A soli nove anni, dopo aver conosciuto a Rimini padre Giovanni Bianchi, il giovane Pierbattista Pizzaballa matura il desiderio di consacrarsi interamente alla vita religiosa.
La scelta si traduce, il 5 settembre 1984, nell’ingresso ufficiale nell’Ordine dei Frati Minori a Ferrara, presso il convento di Santo Spirito, tappa decisiva per un profilo destinato a ruoli di grande responsabilità nella Chiesa.

L’anno di noviziato si svolge nel Santuario Francescano di La Verna, ad Arezzo, luogo simbolico della spiritualità di san Francesco. Proprio alla Verna, il 7 settembre 1985, Pizzaballa emette la Professione Temporanea, con i voti di povertà, castità e obbedienza.
Segue un quinquennio di formazione e discernimento, che culmina il 10 ottobre 1989 con la Professione Solenne nella chiesa di Sant’Antonio a Bologna, confermando in modo definitivo la sua appartenenza all’Ordine francescano.

L’ordinazione sacerdotale e le prospettive di leadership ecclesiale

Il 15 settembre 1990, ancora a Bologna, Pierbattista Pizzaballa viene ordinato sacerdote, completando un cammino vocazionale iniziato da bambino e strutturato in tappe rigorose.
Questa ordinazione, radicata nella tradizione francescana e sostenuta da una formazione intensa tra Ferrara, La Verna e Bologna, rappresenta la base solida su cui si costruirà in seguito il suo ruolo di guida ecclesiale.

La coerenza tra vocazione precoce, scelta dell’Ordine dei Frati Minori e progressivo consolidamento dei voti religiosi disegna il profilo di un pastore capace di coniugare esperienza, autorevolezza e fedeltà al carisma francescano, elementi centrali anche per comprenderne l’attuale peso nella Chiesa universale.

FAQ

Quando nasce la vocazione di Pierbattista Pizzaballa?

La vocazione di Pizzaballa nasce all’età di nove anni, dopo l’incontro a Rimini con il francescano padre Giovanni Bianchi.

In quale ordine religioso entra Pizzaballa e in che data?

Pizzaballa entra nell’Ordine dei Frati Minori il 5 settembre 1984, presso il convento di Santo Spirito a Ferrara.

Dove svolge il noviziato e la Professione Temporanea Pizzaballa?

Pizzaballa svolge noviziato e Professione Temporanea nel Santuario Francescano di La Verna, ad Arezzo, il 7 settembre 1985.

Quando avviene la Professione Solenne e l’ordinazione sacerdotale?

La Professione Solenne avviene il 10 ottobre 1989 a Bologna; l’ordinazione sacerdotale il 15 settembre 1990, sempre a Bologna.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo?

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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