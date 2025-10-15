Casta Diva Group aumenta produzione e fatturato del 15 percento nei primi nove mesi del 2025

Valore della produzione in crescita nei primi nove mesi del 2025

Casta Diva Group ha registrato un’importante crescita nel valore della produzione consolidato nei primi nove mesi del 2025, raggiungendo 94,4 milioni di euro, con un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato conferma la solidità e la capacità di espansione del gruppo, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi a livello internazionale.

Il dato preconsuntivo, esaminato dal Consiglio di Amministrazione, evidenzia una dinamica positiva che rafforza le prospettive di crescita dell’azienda lungo tutto l’anno fiscale.

Analisi del terzo trimestre e andamento della domanda

Nel terzo trimestre del 2025, Casta Diva Group ha evidenziato una crescita particolarmente marcata, con il valore della produzione che ha toccato i 36,22 milioni di euro, evidenziando un incremento del 47% rispetto al medesimo periodo del 2024. Questo aumento significativo riflette una domanda robusta e dinamica, soprattutto nel segmento degli eventi, che si conferma come fulcro dell’attività operativa del gruppo.

La capacità di rispondere efficacemente alle esigenze di un mercato in espansione, caratterizzato da una crescente richiesta di soluzioni creative e innovative, ha permesso a Casta Diva Group di consolidare e ampliare la propria quota di mercato nel settore.

Il portafoglio ordini residuo, o backlog, al 30 settembre 2025 si attesta a 24,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 18,7 milioni rilevati nell’anno precedente, confermando la solidità della pipeline commerciale e la continuità dell’attività produttiva per il resto dell’esercizio.

L’insieme di produzione realizzata e ordine in portafoglio proietta la società verso un valore della produzione atteso in crescita del 18% rispetto al 2024, attestandosi intorno ai 118,6 milioni di euro. Questi dati sono indicativi di una capacità gestionale e strategica che consente di sostenere ritmi elevati di crescita, in linea con gli obiettivi fissati dal piano industriale e la volontà del management di raggiungere livelli competitivi sul mercato europeo.

Strategie future e obiettivi di Casta Diva Group

Andrea De Micheli, Presidente e Amministratore Delegato di Casta Diva Group, sottolinea come la società punti a consolidare la propria posizione quale polo aggregante nel panorama nazionale ed europeo della comunicazione creativa.

La strategia futura si fonda su tre pilastri: acquisizioni mirate per aumentare la dimensione e diversificare l’offerta, il potenziamento delle competenze chiave all’interno del gruppo e l’ulteriore sviluppo della presenza internazionale. Questo approccio consente a Casta Diva di rafforzare la propria capacità competitiva e l’accesso al mercato dei capitali, elementi essenziali per sostenere una crescita strutturale e duratura.

Il management ha evidenziato la necessità di accelerare l’espansione nei segmenti ad alto potenziale, sfruttando sinergie tra le realtà acquisite e puntando all’innovazione nei contenuti e nelle tecnologie.

L’obiettivo dichiarato è quello di diventare un campione nazionale in grado di competere con le principali agenzie europee, mantenendo un modello operativo flessibile e orientato all’efficienza. La roadmap di crescita prevede inoltre un presidio sempre più capillare dei mercati internazionali, supportando clienti e progetti di rilevanza globale.

In questo contesto, l’attenzione a una governance solida e a una gestione finanziaria rigorosa rappresentano elementi chiave per garantire sostenibilità e redditività nel medio termine.

Le prospettive delineate testimoniano la volontà di Casta Diva Group di capitalizzare sui risultati raggiunti, puntando a una crescita organica e per linee esterne che rafforzi la leadership nel settore.

