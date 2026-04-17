Home / NEWS / Carta d’identità elettronica diventa obbligatoria: abolito il formato cartaceo, procedure e novità per i cittadini

Carta d’identità cartacea addio dal 3 agosto 2026: cosa cambia

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più utilizzabile in Italia e nell’Unione Europea, pur restando formalmente “valida” fino a scadenza. Verrà superata dalla carta d’identità elettronica (CIE), unico documento riconosciuto per l’identificazione e l’espatrio.

Il cambiamento riguarda tutti i cittadini italiani maggiorenni e minorenni, residenti in Italia e all’estero, che dovranno adeguarsi al nuovo standard di sicurezza imposto dal regolamento UE 2019/1157.

La misura nasce per rafforzare i controlli alle frontiere, contrastare falsificazioni e consentire l’uso diffuso di sistemi automatizzati di verifica dei documenti.

In sintesi:

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più utilizzabile per viaggi e identificazione.

La CIE diventa il documento standard con microchip, MRZ e funzioni digitali integrate.

diventa il documento standard con microchip, MRZ e funzioni digitali integrate. Possibili adeguamenti necessari anche per l’accesso ai servizi online tramite SPID .

. Comuni attivano sportelli straordinari e Open Day per evitare code e ritardi.

Perché la CIE diventa obbligatoria e come funziona

Il passaggio esclusivo alla carta d’identità elettronica deriva dall’applicazione del regolamento europeo 2019/1157, che impone a tutti i Paesi UE documenti più sicuri, leggibili dai sistemi automatizzati e difficili da falsificare.

La CIE incorpora una zona a lettura ottica (MRZ) e un microchip di sicurezza che memorizza i dati anagrafici del titolare e gli elementi biometrici previsti dalla legge. Queste tecnologie consentono controlli di frontiera più rapidi, riducono gli errori umani e innalzano il livello di affidabilità rispetto alla carta cartacea.

Per i maggiorenni la CIE ha una validità fino a 10 anni e, oltre a fungere da documento fisico, permette l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, diventando una vera e propria chiave digitale di identità.

Il cambiamento ha ricadute anche sullo SPID: se l’identità digitale è stata attivata anni fa su base documentale cartacea, potrebbero rendersi necessari aggiornamenti dei dati presso alcuni identity provider per evitare blocchi o problemi di autenticazione.

Per richiedere la CIE, il cittadino può attivarsi già 180 giorni prima della scadenza del proprio documento, presentando domanda al Comune di residenza o domicilio. Sono possibili eccezioni in Comuni diversi solo per motivi gravi e documentati, con nulla osta dell’ente di residenza. I cittadini italiani all’estero devono rivolgersi al consolato competente.

La prenotazione avviene tramite il portale ufficiale del Ministero dell’Interno “Agenda CIE” oppure direttamente agli sportelli comunali. Molti Comuni, in vista della scadenza, stanno ampliando le disponibilità di appuntamento per gestire l’aumento delle richieste.

Comuni, Open Day e rischi per chi aspetta l’ultimo momento

L’avvicinarsi della data del 3 agosto 2026 sta spingendo numerosi Comuni a predisporre aperture straordinarie e potenziamenti organizzativi per il rilascio della CIE.

A Roma sono stati annunciati specifici Open Day dedicati: nel weekend del 18 e 19 aprile 2026 diversi uffici anagrafici resteranno aperti su prenotazione tramite il portale Agenda CIE, con sportelli riservati al rinnovo o al primo rilascio della carta elettronica.

L’obiettivo delle amministrazioni locali è duplice: ridurre il rischio di congestione nei mesi immediatamente precedenti l’obbligo e garantire che il maggior numero possibile di cittadini disponga di un documento valido per espatrio, accesso ai servizi pubblici e identificazione presso banche, poste e uffici.

Chi non si adeguerà in tempo potrà trovarsi, di fatto, senza un documento riconosciuto per viaggiare all’interno dell’Unione Europea o per superare controlli automatizzati in aeroporti e porti.

Per questo le amministrazioni e il Ministero dell’Interno invitano a verificare subito la data di scadenza della propria carta e a prenotare l’appuntamento con largo anticipo, specie nelle grandi città dove la domanda è più elevata.

FAQ

Da quando la carta d’identità cartacea non sarà più utilizzabile?

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più accettata per viaggi e identificazione ufficiale, pur restando formalmente valida fino alla naturale scadenza amministrativa.

La carta d’identità elettronica è obbligatoria per viaggiare in Europa?

Sì, per i cittadini italiani la CIE diventerà il documento standard di identità e di viaggio valido nell’Unione Europea, in alternativa al passaporto biometrico.

Come posso prenotare il rilascio della carta d’identità elettronica?

È possibile prenotare online attraverso il portale ufficiale “Agenda CIE” del Ministero dell’Interno oppure rivolgendosi direttamente agli sportelli del proprio Comune di residenza o domicilio.

Cosa succede al mio SPID se ho ancora la carta cartacea?

Eventuali SPID attivati con documento cartaceo restano validi, ma alcuni provider potrebbero richiedere aggiornamento dei dati al rilascio della nuova CIE.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sulla CIE obbligatoria?

La notizia è stata elaborata congiuntamente a partire dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.