Home / SPETTACOLI & CINEMA / Canzonissima accende la quarta serata in tv con nuove sfide

Canzonissima 2026 celebra la rivincita delle canzoni nate perdenti

Chi ama il grande repertorio italiano trova questa sera, sabato 11 aprile 2026, un appuntamento chiave con “Canzonissima” su Rai 1. Dall’Auditorium Rai del Foro Italico, Milly Carlucci guida la quarta puntata dedicata a “La rivincita di Sanremo”, dove brani esclusi dal podio del Festival, ma diventati classici nel tempo, vengono reinterpretati da grandi protagonisti della musica italiana.

Lo show, in onda dalle 21.30 e fruibile anche su RaiPlay, punta a raccontare perché alcune canzoni, pur sconfitte in gara, abbiano conquistato il pubblico nel lungo periodo, trasformandosi in patrimonio collettivo della canzone d’autore e pop nazionale.

In sintesi:

Quarta puntata di “Canzonissima 2026” dedicata alle canzoni sanremesi non vincitrici ma diventate cult.

Milly Carlucci conduce dall’ Auditorium Rai del Foro Italico con orchestra dal vivo.

conduce dall’ con orchestra dal vivo. In campo big come Enrico Ruggeri , Fabrizio Moro , Malika Ayane , Arisa e molti altri.

, , , e molti altri. Voto a tre livelli: “Magnifici 7”, artisti in gara e pubblico tramite social.

La rivincita di Sanremo e i protagonisti della quarta puntata

La puntata intitolata “La rivincita di Sanremo” offre un viaggio nella memoria collettiva, mostrando come alcune canzoni abbiano avuto una traiettoria opposta rispetto ai verdetti del Festival.

Enrico Ruggeri affronta Il ragazzo della Via Gluck, icona di impegno sociale, mentre Fabrizio Moro reinterpreta Sono solo parole, esempio di ballata generazionale cresciuta nel tempo.

Leo Gassmann rende omaggio a Io che amo solo te, Michele Bravi a Il nostro concerto, e Fausto Leali a Io amo, sottolineando il peso delle grandi interpretazioni vocali nella storia sanremese.

Spazio anche alla leggerezza autoriale con Malika Ayane in La prima cosa bella, Irene Grandi in Incoscienti giovani, Elettra Lamborghini con I bambini fanno ooh, Arisa in La notte, Vittorio Grigólo con Quando quando quando, Elio e le Storie Tese in La canzone mononota e i Jalisse con Su di noi.

Ospiti della serata, Alessandro Preziosi, impegnato in un omaggio alla grande tradizione televisiva e alla canzone partenopea, e Bianca Guaccero, protagonista di una performance ad alto impatto scenico.

La votazione si basa sul giudizio dei “Magnifici 7” – Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo, Giacomo Maiolini – sul voto incrociato degli stessi concorrenti e sull’interazione via social del pubblico, con l’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Luigi Saccà.

Dove vedere Canzonissima e perché è un test per la tv musicale

La quarta puntata di “Canzonissima 2026” è in onda oggi, sabato 11 aprile 2026, dalle 21.30 su Rai 1 e in diretta streaming, oltre che on demand, su RaiPlay.

La formula, che combina nostalgia, reinterpretazioni moderne e partecipazione social, rappresenta un banco di prova significativo per la tenuta della tv musicale generalista nell’era delle piattaforme digitali.

Se gli ascolti e l’engagement online confermeranno l’interesse del pubblico per la “seconda vita” dei brani sanremesi, il format potrà diventare un modello replicabile per nuovi progetti di intrattenimento che valorizzino archivio, memoria e live performance, in chiave multipiattaforma.

FAQ

Quando va in onda la quarta puntata di Canzonissima 2026?

La quarta puntata va in onda sabato 11 aprile 2026, in prima serata, a partire dalle 21.30 su Rai 1.

Come vedere Canzonissima 2026 in streaming e on demand?

È possibile seguirla in diretta streaming e rivederla on demand gratuitamente sulla piattaforma digitale RaiPlay, tramite app o sito.

Chi sono i giudici “Magnifici 7” di Canzonissima 2026?

Il panel è composto da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo, Giacomo Maiolini.

Come può votare il pubblico da casa durante la trasmissione?

Il pubblico partecipa attivamente esprimendo il proprio voto tramite i canali social ufficiali del programma, seguendo le indicazioni mostrate in diretta.

Qual è la fonte delle informazioni su Canzonissima 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.