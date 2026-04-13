Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mafalda debutta su Netflix trasformando il celebre fumetto in serie animata

Mafalda diventa serie TV: cosa sappiamo sull’arrivo su Netflix

La serie animata dedicata a Mafalda, iconico personaggio creato dal fumettista argentino Joaquín “Quino” Lavado, è in sviluppo per il catalogo globale di Netflix.

Alla regia e alla supervisione creativa c’è l’argentino premio Oscar Juan José Campanella, chiamato a tradurre per il piccolo schermo l’umorismo lucido e politico delle strisce pubblicate tra il 1964 e il 1973.

Il progetto, attualmente in lavorazione, punta a riportare al pubblico internazionale una bambina di sei anni che odia la minestra ma interroga il mondo sugli orrori della guerra, le ingiustizie sociali e le ipocrisie degli adulti, con l’obiettivo di renderla di nuovo centrale nel dibattito culturale contemporaneo.

In sintesi:

Netflix prepara una nuova serie animata dedicata a Mafalda di Quino .

di . Il progetto è guidato dal regista premio Oscar argentino Juan José Campanella .

. L’obiettivo è aggiornare il linguaggio visivo senza snaturare satira e impegno politico originali.

Data di uscita non ancora comunicata ufficialmente da Netflix.

Alla base della serie c’è il leggendario fumetto “Mafalda”, pubblicato da Quino su quotidiani, riviste e libri tra il 1964 e il 1973, poi tradotto in decine di lingue e adattato in cortometraggi e un film animato.

Juan José Campanella, regista premio Oscar per “Il segreto dei suoi occhi”, sta lavorando a un adattamento audiovisivo che vuole preservare la forza politica e umanista della bambina più famosa del fumetto sudamericano.

L’intento dichiarato è di riproporre le sue domande taglienti su pace, fame, razzismo e potere in una forma accessibile alle nuove generazioni globali, senza trasformare il personaggio in una mera icona nostalgica per adulti.

Il mondo di Mafalda tra satira, infanzia e impegno civile

Mafalda è una bambina di sei anni, ironica e intransigente, che odia la minestra ma ama discutere di geopolitica, diritti umani e diseguaglianze sociali.

Attraverso domande spiazzanti agli adulti, smaschera contraddizioni, egoismi e miopie del mondo contemporaneo, mettendo in crisi genitori, politici e istituzioni.

Il suo universo narrativo è popolato da compagni di classe e famigliari che incarnano modelli sociali diversi, su cui il fumetto esercita una satira sempre netta ma profondamente empatica verso le fragilità umane.

Il successo internazionale delle strisce di Quino deriva dalla capacità di affrontare con humour temi “alti” – guerra fredda, colonialismo, diritti civili – restando radicato nella quotidianità domestica.

L’adattamento targato Netflix dovrà quindi trovare un equilibrio tra fedeltà ai dialoghi originali e aggiornamento dei contesti, preservando il tono caustico ma mai cinico che ha trasformato Mafalda in un riferimento globale per lettori, insegnanti e studiosi di cultura pop.

Campanella, con la sua esperienza nel cinema d’autore argentino, appare una scelta coerente per tradurre in immagini contemporanee un patrimonio narrativo che ha segnato più generazioni.

Uscita su Netflix e possibili impatti culturali della nuova serie

La serie “Mafalda” è confermata in sviluppo per Netflix, ma la piattaforma non ha ancora diffuso una data ufficiale di uscita o dettagli su numero di episodi e formato.

L’operazione si inserisce nella strategia di recupero di grandi proprietà intellettuali latinoamericane, con l’obiettivo di ampliarne la risonanza globale presso il pubblico giovane.

Se il progetto rispetterà la complessità del materiale originale, potrebbe riportare temi come pace, diritti e giustizia sociale al centro dell’intrattenimento animato, aprendo anche a nuove edizioni editoriali del fumetto e a un rinnovato interesse accademico per l’opera di Quino.

FAQ

Chi è Mafalda e perché è così importante?

È una bambina di sei anni creata da Quino, diventata icona globale per la sua satira politica, pacifista e anti-razzista.

Chi sta realizzando la nuova serie su Mafalda per Netflix?

La serie è guidata dal regista argentino premio Oscar Juan José Campanella, che cura l’adattamento audiovisivo del fumetto di Quino.

La nuova serie Mafalda sarà fedele ai fumetti originali?

Sì, il progetto punta a mantenere personaggi, tono satirico e temi sociali, aggiornando soltanto linguaggio visivo e ritmo narrativo.

Da quale Paese arriva il fumetto Mafalda?

Arriva dall’Argentina: fu creato da Joaquín “Quino” Lavado e pubblicato tra il 1964 e il 1973 su giornali e libri.

Da quali fonti è stata ricavata questa notizia su Mafalda?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.