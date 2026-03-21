Home / SPETTACOLI & CINEMA / Canzonissima 2026 al via, Malika Ayane inaugura la competizione live

Canzonissima 2026 debutta in prima serata tra nostalgia e nuove star

La prima puntata di Canzonissima 2026 va in onda il 21 marzo alle 21.25 su Rai 1, guidata da Milly Carlucci. In studio, alcuni tra i volti più riconoscibili della musica italiana reinterpretano le loro canzoni del cuore, da Mina a Lucio Battisti fino agli 883. L’operazione nostalgia, sostenuta da una giuria di sette volti pop televisivi, mira a rilanciare un marchio storico Rai e a presidiare la gara dell’intrattenimento del venerdì sera, puntando su memoria collettiva, storytelling e riconoscibilità dei protagonisti. Il programma vuole intercettare pubblico generalista e social, trasformando ogni esibizione in contenuto virale e “citabile”, in linea con le strategie di visibilità su Google e Discover.

In sintesi:

Ritorna su Rai 1 Canzonissima 2026 , condotta da Milly Carlucci , in prima serata.

, condotta da , in prima serata. I cantanti reinterpretano la “canzone del cuore”, tra grandi classici e memoria pop.

La giuria, sette volti tv, commenta e orienta il racconto più che il verdetto tecnico.

L’operazione nostalgia Rai punta a share, social buzz e fidelizzazione cross-generazionale.

Le prime esibizioni: tra Mina, Battisti e gli 883

L’apertura è costruita sulle note di Zum Zum Zum – La canzone che mi passa per la testa, sigla storica che posiziona subito Canzonissima 2026 nel perimetro del grande varietà Rai. Milly Carlucci entra in studio danzando e introduce uno a uno i cantanti della serata, chiarendo la chiave editoriale: ognuno proporrà la propria “canzone del cuore”.

Congedati i protagonisti “a scaldarsi”, la conduttrice presenta la giuria, definita i “magnifici 7”. Il colpo d’occhio, però, tradisce qualche incertezza scenografica: la postazione, allungata e affollata, ricorda più un bancone di mercato che un tavolo da talent show, segnale di un equilibrio ancora da trovare tra tradizione e linguaggio contemporaneo.

La gara si apre con Malika Ayane, elegantissima, alle prese con Città vuota di Mina. Dalla giuria, Claudio Cecchetto si sbilancia: *“Questo pezzo potresti ripubblicarlo”*, sottolineando l’attualità dell’interpretazione. Arrivano applausi diffusi, ma Caterina Balivo frena: non la considera ancora la “Canzonissima” della serata, a indicare che la competizione narrativa è appena iniziata.

Secondo in scaletta è Fabrizio Moro con Il mio canto libero di Lucio Battisti. La Balivo sottolinea *“la figaggine di Moro”*, spostando il racconto sul carisma. Simona collega l’esibizione alla propria biografia sentimentale – *“con questa canzone ero al terzo bacio”* – mentre Francesca la definisce *“un manifesto… Mi hai fatto venire i brividi”*. In controcampo, Giacomo raffredda l’entusiasmo: *“Canzonissima della serata? Direi proprio di no”*, segnando una dialettica interna utile al racconto televisivo.

Per cambiare registro, Milly Carlucci introduce Elettra Lamborghini con una battuta generazionale: *“Se io vi dico festini bilaterali, vi dice qualcosa?”*. La cantante porta in scena Bella vera degli 883, simbolo dell’immaginario pop anni ’90, spostando il programma verso un tono più leggero e social friendly. Dopo il blocco iniziale, spazio alla pubblicità: una scelta di timing che suggerisce un montaggio pensato per trattenere il pubblico sul secondo segmento di serata.

Impatti sul futuro del varietà Rai e sulla strategia digitale

Il debutto di Canzonissima 2026 conferma la strategia Rai di valorizzare i propri brand storici, trasformandoli in formati capaci di vivere anche fuori dalla tv lineare, tra social, piattaforme on demand e ricerca online. La selezione di brani iconici e di volti fortemente riconoscibili punta a massimizzare citazioni, clip condivisibili e discussioni sui social, elementi chiave per emergere anche su Google News e Discover.

Molto dipenderà dalla capacità del programma di rafforzare, nelle prossime puntate, la coerenza tra nostalgia e linguaggio contemporaneo, correggendo alcune incertezze di messa in scena (come la postazione della giuria) e trasformando le esibizioni in momenti di racconto identitario più netto. Se saprà farlo, Canzonissima 2026 potrà diventare un asset stabile nel palinsesto del venerdì sera, ma soprattutto un generatore di contenuti ad alta longevità digitale.

FAQ

Quando va in onda Canzonissima 2026 e su quale canale?

La trasmissione va in onda il venerdì sera alle 21.25 su Rai 1, in prima serata generalista.

Chi conduce Canzonissima 2026 e quale ruolo ha in studio?

La conduzione è affidata a Milly Carlucci, che introduce cantanti, giuria e costruisce il racconto emotivo delle esibizioni.

Qual è il meccanismo della gara musicale di Canzonissima 2026?

Ogni artista interpreta la propria “canzone del cuore”, la giuria commenta e indirizza la percezione del pubblico, premiando performance e personalità.

Quali brani sono stati eseguiti nella prima parte della puntata?

Sono stati proposti Città vuota di Mina, Il mio canto libero di Lucio Battisti e Bella vera degli 883.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi su Canzonissima 2026?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.