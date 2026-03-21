Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gigi D’Alessio zittisce Anna Pettinelli con una risposta tagliente

Amici 25 Serale, debutto di fuoco con scontro D’Alessio–Pettinelli

Nel debutto del Serale di Amici 25, andato in onda sabato 21 marzo 2026 dagli studi di Roma, il nuovo giudice Gigi D’Alessio ha immediatamente catalizzato l’attenzione.

Il cantautore napoletano, alla sua prima partecipazione nel ruolo di giurato, ha ingaggiato un acceso confronto con la professoressa di canto Anna Pettinelli dopo la manche inaugurale, che ha visto sfidarsi il duo Lorenzo e Michele contro il performer Alessio.

Al centro del dibattito, la valutazione tecnica dell’interpretazione vocale e musicale, ma soprattutto il peso dell’esperienza diretta nella creazione dei brani rispetto al lavoro radiofonico. Lo scontro verbale, nato in pochi secondi, è diventato il simbolo di una stagione che promette alta tensione tra giuria e professori.

In sintesi:

Sera di debutto del Serale di Amici 25 negli studi di Roma .

negli studi di . Gigi D’Alessio protagonista assoluto con ingresso deciso in giuria.

protagonista assoluto con ingresso deciso in giuria. Scontro frontale con Anna Pettinelli su valutazione tecnica di Lorenzo .

su valutazione tecnica di . Livello artistico elevato tra team Cuccarini–Peparini e Pettinelli–Emanuel Lo.

Lo scontro tecnico e il livello artistico della prima puntata

La prima manche ha opposto il team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini a quello di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, evidenziando due filosofie artistiche agli antipodi.

Lorenzo e Michele hanno proposto una versione raffinata di *Don’t Let the Sun Go Down on Me*, curata non solo vocalmente ma anche musicalmente grazie al pianoforte e al violoncello suonati in prima persona, con un chiaro omaggio alla scuola di Elton John.

Dall’altra parte, Alessio ha puntato su impatto scenico e intrattenimento, interpretando una coreografia ad alta intensità su *Gangnam Style*, cavallo di battaglia pop globale.

La giuria ha premiato la profondità interpretativa del duo, ma la lettura tecnica di Gigi D’Alessio ha spaccato il tavolo. Valutando come impeccabile l’intonazione di Lorenzo, il cantautore ha difeso la performance da ogni critica.

La replica di Anna Pettinelli, più severa, ha aperto un confronto diretto sull’autorevolezza nel giudizio: è qui che D’Alessio ha marcato la distanza fra chi crea musica e chi la programma in radio, con una frase destinata a pesare sul resto della stagione.

«Con tutto il rispetto Anna, Lorenzo non ha sbagliato nulla, non c’era nessuna sbavatura. C’è solo una piccola differenza: tu metti i dischi, io invece li faccio. I successi non li create, li trasmettete», ha dichiarato, tra stupore del pubblico e applausi.

Oltre alla polemica, la puntata ha confermato il Serale di Amici 25 come piattaforma privilegiata per nuovi talenti: coreografie complesse, arrangiamenti accurati e un’attenzione crescente alla performance live mostrano una scuola ormai strutturata su standard professionali vicini all’industria discografica e televisiva.

Le possibili ricadute sul Serale e sulla dinamica di gara

Lo scontro fra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli potrebbe ridisegnare gli equilibri del tavolo tecnico e dei professori nelle prossime puntate.

La netta rivendicazione dell’esperienza autoriale da parte di D’Alessio introduce un criterio di giudizio ancora più legato alla filiera produttiva della musica: scrittura, arrangiamento, capacità di sostegno live.

Per gli allievi, ciò potrebbe tradursi in prove più complesse, con maggiore peso su intonazione, presenza scenica e autonomia strumentale.

Per Maria De Filippi e per la macchina di Amici 25, la tensione controllata tra giuria e professori diventa un asset narrativo cruciale per tenere alta l’attenzione su Canale 5, su Mediaset Infinity e nelle conversazioni social.

La prima puntata suggerisce una stagione in cui non solo i ragazzi, ma anche i coach e i giudici saranno continuamente messi alla prova, fornendo materiale di forte interesse anche per gli utenti di Google News e Google Discover.

FAQ

Chi sono i giudici del Serale di Amici 25?

Sono presenti, tra gli altri, Gigi D’Alessio come nuovo giudice, affiancato da una giuria tecnica che valuta esibizioni vocali e di ballo.

Perché Gigi D’Alessio ha discusso con Anna Pettinelli?

La discussione nasce dalla valutazione di Lorenzo: D’Alessio lo giudica tecnicamente impeccabile, mentre Pettinelli contesta, innescando lo scontro sull’autorevolezza professionale.

Quali squadre si sono sfidate nella prima puntata del Serale?

Si sono affrontati i team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini contro il team di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Che canzoni sono state eseguite nella manche inaugurale?

Lorenzo e Michele hanno interpretato *Don’t Let the Sun Go Down on Me*, mentre Alessio si è esibito su *Gangnam Style*.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Amici 25 Serale?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.