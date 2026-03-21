Home / SPETTACOLI & CINEMA / Milly Carlucci rilancia Canzonissima evento Rai tra grandi artisti italiani

Canzonissima 2026 torna su Rai 1: formula, protagonisti e novità

A Roma, dagli studi Rai del Foro Italico, torna da sabato 21 marzo per sei settimane Canzonissima, storico show musicale dell’allora Programma Nazionale, oggi ripensato per il pubblico contemporaneo.

Alla conduzione c’è Milly Carlucci, chiamata a orchestrare un viaggio nella memoria e nel presente della canzone italiana.

Protagonisti sono big e artisti affermati – da Riccardo Cocciante ad Arisa, da Elio e le Storie Tese a Elettra Lamborghini – invitati a raccontare la propria carriera attraverso i brani che ne hanno segnato svolte, ispirazioni e rivincite sanremesi.

Il perché del ritorno è chiaro: riportare in prima serata un marchio storico della Rai valorizzando il patrimonio musicale nazionale, con esibizioni dal vivo, una forte componente narrativa e un sistema di voto misto che coinvolge giuria, colleghi e pubblico social.

In sintesi:

Rilancio di Canzonissima su Rai 1 per sei sabati dal 21 marzo, in diretta da Roma.

su Rai 1 per sei sabati dal 21 marzo, in diretta da Roma. Conduzione di Milly Carlucci e cast con grandi nomi della musica italiana, vecchie e nuove generazioni.

e cast con grandi nomi della musica italiana, vecchie e nuove generazioni. Ogni puntata ha un tema: canzone del cuore, dedica, primo successo, rivincita di Sanremo, brano sognato, hit simbolo.

Sistema di voto misto: giuria “magnifici 7”, artisti in gara e pubblico via social, per eleggere la Canzonissima 2026.

Format, cast e meccanismo del nuovo show musicale Rai

Il nuovo Canzonissima punta sulla combinazione fra grande repertorio italiano e racconto personale. Ogni puntata ruota attorno a sei categorie: canzone del cuore, dedica, primo successo, rivincita di Sanremo, canzone che avrei voluto scrivere, più grande successo.

Gli artisti – tra cui Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci e il tenore Vittorio Grigolo – scelgono ogni volta un brano diverso, proprio o altrui, legato a momenti decisivi della loro storia professionale e umana.

Ogni esibizione, rigorosamente dal vivo, è preceduta da una clip in cui il cantante spiega significato e impatto di quella scelta nel proprio percorso: un dispositivo narrativo che trasforma la performance in una mini-biografia musicale.

L’accompagnamento è affidato a un’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà, mentre alcune performance saranno arricchite dalle coreografie curate da Matteo Addino, per mantenere un forte impatto visivo in linea con gli standard dell’intrattenimento di prima serata Rai.

Voto, finale e prospettive per la musica in tv

Il cuore competitivo del programma è affidato a un sistema di voto a tre livelli: il panel dei “magnifici 7” – Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini – i cantanti stessi, che possono esprimere una preferenza escludendo il proprio brano, e il pubblico, chiamato a partecipare attraverso i social.

Alla fine di ogni serata verrà proclamata la “Canzonissima di puntata”, che accederà direttamente alla finale. Nell’ultima settimana, tutte le canzoni vincitrici torneranno in gara in una manche conclusiva da cui uscirà la Canzonissima 2026.

Il progetto si inserisce nella strategia Rai di rafforzare il racconto della musica italiana oltre il Festival di Sanremo, proponendo un format che unisce nostalgia, alta qualità esecutiva dal vivo e forte interazione digitale, elementi chiave per la circolazione su Google News e Discover.

FAQ

Quando va in onda Canzonissima 2026 su Rai 1?

La messa in onda è prevista da sabato 21 marzo in prima serata su Rai 1, per sei settimane consecutive, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico.

Chi conduce la nuova edizione di Canzonissima?

La conduzione è affidata a Milly Carlucci, volto storico della Rai, che guiderà artisti, giuria e pubblico attraverso esibizioni dal vivo e momenti di racconto personale.

Come viene scelta la Canzonissima di puntata e la vincitrice 2026?

La selezione avviene con tre voti: panel “magnifici 7”, artisti in gara e pubblico social. Le canzoni vincitrici di puntata si sfidano in finale per il titolo Canzonissima 2026.

Le esibizioni di Canzonissima sono realmente dal vivo?

Sì, le esibizioni sono dal vivo con orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà, e arricchite in alcuni casi da coreografie firmate Matteo Addino.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

Questo articolo è stato realizzato sulla base di una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.