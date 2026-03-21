michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Milly Carlucci rilancia Canzonissima evento Rai tra grandi artisti italiani

Milly Carlucci rilancia Canzonissima evento Rai tra grandi artisti italiani

Canzonissima 2026 torna su Rai 1: formula, protagonisti e novità

A Roma, dagli studi Rai del Foro Italico, torna da sabato 21 marzo per sei settimane Canzonissima, storico show musicale dell’allora Programma Nazionale, oggi ripensato per il pubblico contemporaneo.
Alla conduzione c’è Milly Carlucci, chiamata a orchestrare un viaggio nella memoria e nel presente della canzone italiana.
Protagonisti sono big e artisti affermati – da Riccardo Cocciante ad Arisa, da Elio e le Storie Tese a Elettra Lamborghini – invitati a raccontare la propria carriera attraverso i brani che ne hanno segnato svolte, ispirazioni e rivincite sanremesi.

Il perché del ritorno è chiaro: riportare in prima serata un marchio storico della Rai valorizzando il patrimonio musicale nazionale, con esibizioni dal vivo, una forte componente narrativa e un sistema di voto misto che coinvolge giuria, colleghi e pubblico social.

In sintesi:

  • Rilancio di Canzonissima su Rai 1 per sei sabati dal 21 marzo, in diretta da Roma.
  • Conduzione di Milly Carlucci e cast con grandi nomi della musica italiana, vecchie e nuove generazioni.
  • Ogni puntata ha un tema: canzone del cuore, dedica, primo successo, rivincita di Sanremo, brano sognato, hit simbolo.
  • Sistema di voto misto: giuria “magnifici 7”, artisti in gara e pubblico via social, per eleggere la Canzonissima 2026.

Format, cast e meccanismo del nuovo show musicale Rai

Il nuovo Canzonissima punta sulla combinazione fra grande repertorio italiano e racconto personale. Ogni puntata ruota attorno a sei categorie: canzone del cuore, dedica, primo successo, rivincita di Sanremo, canzone che avrei voluto scrivere, più grande successo.

Gli artisti – tra cui Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci e il tenore Vittorio Grigolo – scelgono ogni volta un brano diverso, proprio o altrui, legato a momenti decisivi della loro storia professionale e umana.

Ogni esibizione, rigorosamente dal vivo, è preceduta da una clip in cui il cantante spiega significato e impatto di quella scelta nel proprio percorso: un dispositivo narrativo che trasforma la performance in una mini-biografia musicale.

L’accompagnamento è affidato a un’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà, mentre alcune performance saranno arricchite dalle coreografie curate da Matteo Addino, per mantenere un forte impatto visivo in linea con gli standard dell’intrattenimento di prima serata Rai.

Voto, finale e prospettive per la musica in tv

Il cuore competitivo del programma è affidato a un sistema di voto a tre livelli: il panel dei “magnifici 7” – Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini – i cantanti stessi, che possono esprimere una preferenza escludendo il proprio brano, e il pubblico, chiamato a partecipare attraverso i social.

Alla fine di ogni serata verrà proclamata la “Canzonissima di puntata”, che accederà direttamente alla finale. Nell’ultima settimana, tutte le canzoni vincitrici torneranno in gara in una manche conclusiva da cui uscirà la Canzonissima 2026.

Il progetto si inserisce nella strategia Rai di rafforzare il racconto della musica italiana oltre il Festival di Sanremo, proponendo un format che unisce nostalgia, alta qualità esecutiva dal vivo e forte interazione digitale, elementi chiave per la circolazione su Google News e Discover.

FAQ

Quando va in onda Canzonissima 2026 su Rai 1?

La messa in onda è prevista da sabato 21 marzo in prima serata su Rai 1, per sei settimane consecutive, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico.

Chi conduce la nuova edizione di Canzonissima?

La conduzione è affidata a Milly Carlucci, volto storico della Rai, che guiderà artisti, giuria e pubblico attraverso esibizioni dal vivo e momenti di racconto personale.

Come viene scelta la Canzonissima di puntata e la vincitrice 2026?

La selezione avviene con tre voti: panel “magnifici 7”, artisti in gara e pubblico social. Le canzoni vincitrici di puntata si sfidano in finale per il titolo Canzonissima 2026.

Le esibizioni di Canzonissima sono realmente dal vivo?

Sì, le esibizioni sono dal vivo con orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà, e arricchite in alcuni casi da coreografie firmate Matteo Addino.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

Questo articolo è stato realizzato sulla base di una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache