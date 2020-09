“Aspettando le giornate digitali”: appuntamento il 5 ottobre al Palazzo dei Congressi di Lugano e al tunnel di Besso

Lunedì 5 ottobre avrà luogo al Palazzo dei Congressi e al tunnel pedonale di Besso “Aspettando le giornate digitali”: la giornata prevede una serie di eventi gratuiti e aperti alla popolazione, dove gli interessati potranno registrarsi alle iniziative dedicate al tema della digitalizzazione che saranno presentate durante le Giornate digitali svizzere, dal 1° al 3 novembre 2020.

Aspettando le giornate digitali è un’iniziativa promossa dalla Città di Lugano e Lugano Living Lab, il laboratorio urbano della Città, in collaborazione con digitalswitzerland.

La giornata prevede diversi workshop e un panel gratuiti, che consentiranno ai partecipanti di acquisire nuove conoscenze e abilità in alcuni campi della digitalizzazione. Per partecipare alle diverse iniziative è richiesta l’iscrizione.

L’evento è parte dell’Autunno Digitale di Lugano, il primo palinsesto di iniziative dedicate all’innovazione, alla tecnologia e alla società, che si propone quale momento di confronto e scoperta del “mondo digitale” e delle sue innumerevoli applicazioni in ambito sociale, economico, culturale, scientifico e ambientale.

Di seguito l’elenco delle iniziative previste il 5 ottobre:

#workshop Alla scoperta degli eSports (Palazzo dei Congressi)

Sportech offre un learning lab che consentirà ai partecipanti di conoscere da vicino lo spirito delle giornate della scienza e della tecnologia applicate allo sport che si svolgono ogni due anni al Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero.

I partecipanti potranno testare le proprie abilità e cimentarsi in alcuni eSports. Ampio spazio sarà dato alla discussione sui legami che intercorrono tra gli sport tradizionali e gli sport elettronici.

Iscrizioni tramite sito web: https://luganolivinglab.ch/it/projects/workshop-esports-2020/ Promotore: SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) – Sportech

#workshop Hack the Internet: una Escape Room alla scoperta del web (Tunnel pedonale di Besso)

Risoluzione di enigmi, lavoro di squadra e lo scorrere inesorabile del tempo sono gli ingredienti di questa Escape Room. I partecipanti dovranno prevenire uno dei più grandi attentati del secolo: la distruzione della rete internet annunciata dal collettivo hacker

hack4humans. Escape Room stimola la logica, l’intuito e la collaborazione, offrendo la possibilità di approfondire la conoscenza di internet.

Iscrizioni tramite sito web: https://luganolivinglab.ch/it/projects/workshop-escape-room- 2020/

Promotore: SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento (DFA)

#workshop Impara a monitorare i dati ambientali della Città di Lugano (Palazzo dei Congressi)

Il workshop è rivolto a chi desidera approfondire l’uso dell’internet delle cose e acquisire competenze nell’ambito della sensoristica e della raccolta e interpretazione dei dati ambientali. Gli interessati potranno partecipare a un esperimento di cittadinanza attiva per la raccolta di dati sulla città di Lugano.

Iscrizioni tramite sito web: https://luganolivinglab.ch/it/projects/dati-ambientali-workshop/ Promotore: Lugano Living Lab – SUPSI, Dipartimento ambiente costruzione e design (DACD)

#workshop Conoscere in modo semplice e rapido le funzionalità dell’applicazione FFS Mobile

(Palazzo dei Congressi)

Il workshop è dedicato alla scoperta delle novità digitali legate all’app Mobile FFS. I partecipanti potranno esercitarsi con il proprio dispositivo, con la consulenza degli esperti di FFS, e imparare a consultare l’orario online in modo smart e rapido.

Saranno in particolare presentati al pubblico il nuovo orario tattile su Mobile FFS e le modalità di acquisto dei biglietti risparmio.

Iscrizioni tramite sito web: https://luganolivinglab.ch/it/projects/ffs-mobile/

#panel Interagire con la tecnologia: cosa è cambiato e cosa cambierà? (Palazzo dei Congressi)

Il panel promuove un interessante incontro multidisciplinare con diverse figure professionali, quali esperti di nuove tecnologie, informatici, sociologi, designer, per discutere e comprendere cosa è cambiato nelle interazioni sociali mediate dalla tecnologia e cosa ci si dovrà attendere dall’interazione uomo-macchina nel prossimo futuro.

Iscrizioni tramite sito web: https://luganolivinglab.ch/it/projects/panel-interagire-con-la- tecnologia/

Speakers’ Corner: dai voce alle tue idee! (Palazzo dei Congressi, sala A)

È un workshop sulla comunicazione pubblica per gli studenti selezionati del progetto Speakers’ Corner. Il progetto – promosso dalla Città di Lugano e Lugano Living Lab (L*3) in collaborazione con Franklin University Switzerland, SUPSI, USI e L’Ideatorio – si propone di valorizzare le migliori tesi, ricerche e field project sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica, realizzati da studenti ed ex studenti universitari di bachelor e master del Ticino. Gli studenti e le studentesse dei tre atenei del territorio potranno in particolare presentare e “dare voce” alle loro ricerche; seguire alcuni workshop dedicati alla

formazione e al training, con professionisti del settore e realizzare un breve video di presentazione del proprio lavoro, in uno studio di registrazione professionale.

Per maggiori informazioni: https://luganolivinglab.ch/it/projects/speakers-corner/

Maggiori informazioni inerenti agli eventi di “Aspettando le giornate digitali” sono disponibili sul sito www.luganolivinglab.ch.