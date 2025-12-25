Canton Coin: aumento record dopo interesse DTCC per tokenizzazione del debito pubblico USA

Canton coin e il balzo settimanale

Canton Coin ha registrato un rialzo di circa il 27% nell’ultima settimana, sovraperformando un mercato crypto sostanzialmente stabile o in lieve calo. Il movimento è stato strettamente connesso all’annuncio del 17 dicembre secondo cui la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) intende sperimentare la tokenizzazione di una porzione dei titoli del Tesoro statunitensi sulla rete Canton. In un contesto in cui asset a grande capitalizzazione come Bitcoin ed Ether hanno mostrato leggere flessioni, l’impennata di Canton Coin ha attirato l’attenzione degli investitori per il suo legame diretto con avanzamenti infrastrutturali piuttosto che per dinamiche speculative diffuse.

La rilevanza dell’ente coinvolto non è marginale: la DTCC gestisce la spina dorsale dei processi di post-trade sui mercati statunitensi, con volumi elaborati che si misurano in quadrilioni di dollari. Quando una realtà con tale peso esplora l’integrazione di settlement onchain per i Treasury, il mercato tende a considerare non solo la rete scelta, ma anche il token sottostante che ne abilita le operazioni. Di conseguenza, il rally di Canton Coin è stato percepito come una reazione tecnica e istituzionale, collegata alla prospettiva di adozione reale piuttosto che a semplici flussi retail.

Dal punto di vista del comportamento del prezzo, movimenti trainati da infrastrutture di regolamento seguono spesso logiche differenti rispetto ai cicli di mercato più ampi. Gli operatori istituzionali valutano impatti su liquidità, tempi di regolamento e interoperabilità con i sistemi esistenti prima di incrementare esposizioni significative. Questo rende il rally di Canton Coin un segnale di interesse operativo: gli attori di mercato stanno scontando la possibilità che la rete Canton diventi un elemento funzionale nei processi di gestione dei Treasury tokenizzati, con implicazioni pratiche per l’adozione e la domanda futura del token.

Perché il piano DTCC sui Treasury conta

DTCC ha scelto di avviare il progetto partendo dai titoli di Stato detenuti presso la sua controllata, la Depository Trust Company, con l’obiettivo di valutare come la tokenizzazione possa integrarsi nei meccanismi di mercato esistenti senza sostituirli. L’approccio dichiarato dall’amministratore delegato Frank La Salla enfatizza una strategia graduale e collaborativa: creare una roadmap per portare casi d’uso di tokenizzazione ad alto valore sul mercato, partendo dai Treasury e ampliando progressivamente il perimetro agli altri asset idonei a DTC. Questa formulazione riflette la necessità, per gli operatori istituzionali, di mantenere coerenza con regole, controllo del rischio e processi di compliance consolidati.

La rilevanza concreta di tokenizzare anche solo una porzione dei Treasury risiede nella funzione centrale che questi strumenti ricoprono nel sistema finanziario globale: operano come garanzia, riserva di liquidità e strumento di regolamento tra banche, fondi e organismi di clearing. Inserire canali onchain in queste dinamiche significa potenzialmente ridurre i tempi di regolamento, aumentare la trasparenza nelle movimentazioni e rendere più efficiente l’utilizzo del collaterale. Tuttavia, per le controparti istituzionali la priorità resta la preservazione dell’integrità dei processi esistenti; per questo la proposta DTCC sceglie la sperimentazione controllata piuttosto che un’adozione disruptive immediata.

Dal punto di vista operativo, il fatto che la DTCC coordini il progetto attribuisce credibilità tecnica e legale all’iniziativa. L’ente gestisce già la massima parte dell’infrastruttura post-trade americana; le sue valutazioni sulla sicurezza, sulla resilienza e sull’interoperabilità delle soluzioni onchain peseranno nelle decisioni degli attori di mercato. Il percorso delineato implica test su integrazione dei ledger con sistemi legacy, governance dei diritti di proprietà tokenizzati e meccanismi per garantire conformità normativa: elementi fondamentali per spostare l’interesse teorico verso utilizzi in produzione.

Per gli operatori finanziari, quindi, il valore dell’annuncio DTCC non è soltanto simbolico ma operativo. Indica che la discussione su tokenizzazione sta maturando al livello delle infrastrutture centrali, dove scelte tecniche e procedurali determinano la possibilità di trasferire su scala i benefici promessi dall’onchain. Questo spiega perché l’annuncio abbia influito direttamente sul prezzo del token nativo della rete scelta: gli investitori stanno scontando una maggiore probabilità che Canton diventi parte integrante dei flussi di regolamento, con conseguente aumento della domanda per le sue funzionalità di rete.

Il ruolo della tokenizzazione degli RWA nel 2025

Il ruolo della tokenizzazione degli RWA nel 2025 — Nel 2025 la tokenizzazione degli asset reali sta assumendo un ruolo operativo e non più solo sperimentale: volumi significativi di Treasury e altri strumenti tradizionali vengono emessi e scambiati onchain, spostando l’attenzione degli operatori istituzionali verso infrastrutture che consentano interoperabilità con i sistemi esistenti. L’evoluzione interessa sia i modelli di accesso alla liquidità sia i meccanismi di regolamento intraday, con impatti misurabili su efficienza e gestione del collaterale. L’aumento del valore tokenizzato riflette una transizione dalla prova di concetto verso prodotti utilizzabili in contesti regolamentati, richiedendo reti permissioned in grado di soddisfare requisiti di compliance, privacy e resilienza operativa.

Negli ultimi dodici mesi la crescita degli RWA tokenizzati si è concentrata su strumenti a basso rischio di credito e alta liquidità come i Treasury, che offrono un punto di ingresso naturale per l’adozione istituzionale. Questi prodotti forniscono esposizione al dollaro con la possibilità di trasferimenti istantanei e regolamenti più rapidi rispetto ai processi tradizionali. La presenza di fondi istituzionali e veicoli di gestione del denaro che utilizzano ledger onchain ha consolidato l’idea che la tokenizzazione possa supportare casi d’uso reali, quali trasferimento immediato del collaterale, riduzione delle controindicazioni legate ai tempi di regolamento e miglior utilizzo della liquidità intragiornaliera.

Le reti progettate per gli RWA devono rispondere a criteri stringenti: controllo degli accessi, capacità di integrazione con sistemi di custodia e clearing, audit trail immutabile e meccanismi di governance compatibili con norme KYC/AML. Il valore economico che ne deriva non è solo nell’emissione degli asset, ma nella possibilità di eseguire workflow finanziari end-to-end su libri distribuiti — emettere, trasferire, utilizzare come collaterale e regolare operazioni con minore esposizione operativa. Questo contesto favorisce soluzioni come Canton, che puntano a coniugare funzionalità onchain con requisiti di mercato regolamentato.

Dal punto di vista degli operatori, la transizione verso RWA tokenizzati implica un ripensamento delle architetture tecnologiche e dei processi interni: integrazione dei ledger con i sistemi di gestione del rischio, adeguamento delle policy di conformità e preparazione delle infrastrutture di custodia digitale. Le banche e i gestori patrimoniali valutano la capacità delle reti di garantire continuità operativa e la riservatezza delle posizioni, oltre alla possibilità di ridurre i costi di transazione e i tempi di regolamento. In sintesi, la tokenizzazione nel 2025 è misurata sulla sua capacità di essere strumentale ai processi istituzionali, non sulla sola capacità di attrarre volumi speculativi.

Cosa cercano le istituzioni nella tokenizzazione

Le istituzioni cercano efficienza operativa, gestione del rischio e compatibilità regolamentare nella tokenizzazione. L’interesse non è guidato da narrazione tecnologica fine a sé stessa, ma da benefici pratici misurabili: riduzione dei tempi di regolamento, migliore utilizzo del collaterale e semplificazione dei flussi di post-trade. Le banche, i depositari centrali e i gestori patrimoniali valutano soluzioni onchain attraverso criteri stringenti: sicurezza dei wallet e delle chiavi, interoperabilità con i sistemi di clearing esistenti, tracciabilità delle transazioni per audit e procedure di compliance robuste che rispettino KYC/AML e prerogative di data privacy. Senza questi requisiti, anche il vantaggio teorico dei trasferimenti istantanei rimane inefficace per volumi istituzionali.

Un secondo requisito è la prevedibilità operativa. Le controparti richiedono governance chiara, livelli di servizio definiti e procedure consolidate per la risoluzione di eventi anomali — ad esempio fallback in caso di indisponibilità della rete o meccanismi per la gestione del consenso su correzioni contabili. Le istituzioni preferiscono ambienti permissioned dove i partecipanti sono pre-autorizzati e i ruoli operativi sono formalizzati, permettendo l’integrazione con workflow esistenti di back- e middle-office. Questo spiega perché molte implementazioni pilota prediligano architetture ibride che connettono ledger privati a infrastrutture tradizionali.

Terzo elemento: gestione del rischio e trasferibilità del collaterale. Le istituzioni vogliono che asset tokenizzati possano essere utilizzati rapidamente come garanzia nelle operazioni di finanziamento intraday e nei processi di margination. Devono essere disponibili metriche e controlli in tempo reale sulla posizione di rischio e sulla liquidità sottostante, oltre a procedure per la custodia e la segregazione degli asset che soddisfino requisiti normativi e contabili. Senza trasparenza sulle esposizioni e senza strumenti per integrare i token nei modelli di gestione del rischio, l’adozione rimane limitata.

Infine, l’attenzione è rivolta alla scalabilità commerciale e ai costi di integrazione. Le istituzioni analizzano il total cost of ownership delle soluzioni tokenizzate: costi di implementazione, impatto sulle infrastrutture legacy, esigenze di formazione del personale e spese ricorrenti per la connettività e la custodia digitale. La prospettiva pratica è che la tokenizzazione debba offrire un miglior rapporto costi-benefici rispetto ai processi tradizionali, non solo vantaggi tecnici. Le reti che dimostrano interoperabilità, governance solida e costi complessivi contenuti aumentano significativamente le probabilità di adozione su vasta scala.

