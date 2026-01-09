Navrin Turnbull trionfa alla Scala: la nomina a Primo ballerino accende il teatro e conquista Milano

Nomina sul palco alla scala

Navrin Turnbull è stato proclamato Primo ballerino alla Scala di Milano al termine della replica di La bella addormentata, con l’annuncio in scena del sovrintendente Fortunato Ortombina davanti a un teatro in ovazione. La nomina, proposta dal direttore del Corpo di Ballo Frédéric Olivieri, è arrivata a sorpresa a spettacolo concluso, seguendo una prassi già adottata per la promozione a étoile di Nicoletta Manni nel 2023.

Il danzatore australiano, ventisei anni, ha appreso la notizia tra i compagni di compagnia, ancora nei panni del principe Désiré del capolavoro di Rudolf Nureyev, ricevendo lunghi applausi dal pubblico. La scelta premia un percorso rapido e solido alla Scala, dove Turnbull è approdato nel 2021 e ha consolidato un profilo tecnico e scenico in costante ascesa.

Dietro le quinte, visibilmente emozionato, ha definito la promozione “un sogno che si realizza”, sottolineando il legame con il teatro e la dedizione quotidiana al lavoro in sala. Ha raccontato di non aspettarsi l’annuncio, concentrato sulla performance, finché la presenza sul palco dei Maestri non ha fatto intuire l’eccezionalità del momento.

Carriera e ruoli di rilievo

Arrivato alla Scala nel 2021 da Brisbane, Navrin Turnbull ha bruciato le tappe costruendo repertorio e autorevolezza in pochi anni. Il salto di qualità è maturato nei classici firmati Rudolf Nureyev, da Lo schiaccianoci a Il lago dei cigni, fino alla complessità tecnica di La bella addormentata, dove ha delineato un Désiré dal fraseggio pulito e dalla presenza scenica nitida.

Accanto ai titoli cardine, ha affrontato pagine di carattere come Paquita di Pierre Lacotte e il dramma psicologico di Onegin di John Cranko, consolidando controllo, musicalità e capacità narrativa. Nel contemporaneo ha dialogato con estetiche diverse: Wayne McGregor (Lore), Philippe Kratz (Solitude Sometimes), William Forsythe (Prologue) ed Edward Clug con l’intenso Peer Gynt.

Questa versatilità, unita a affidabilità in palcoscenico e disciplina quotidiana, ha reso coerente la progressione interna fino al recente debutto nel ruolo principe del capolavoro di Nureyev, condiviso con la Prima ballerina Alice Mariani nel ruolo di Aurora. In ogni tappa, la crescita è stata misurata su precisione, tenuta atletica e senso dello stile.

FAQ

Chi è Navrin Turnbull?

È un danzatore australiano del Corpo di Ballo della Scala, nominato Primo ballerino.

Quando è arrivato alla Scala?

Nel 2021.

Quali classici ha interpretato?

Lo schiaccianoci , Il lago dei cigni , La bella addormentata , Paquita , Onegin .

Con quali coreografi contemporanei ha lavorato?

Wayne McGregor , Philippe Kratz , William Forsythe , Edward Clug .

Qual è il ruolo più recente di rilievo?

Il principe Désiré in La bella addormentata .

Con chi ha danzato in Aurora?

Con la Prima ballerina Alice Mariani nel ruolo di Aurora.

Reazioni, premi e prospettive

Dietro il sipario, Navrin Turnbull ha parlato di “sogno che si realizza”, definendo la Scala “famiglia e casa” e ricordando l’attenzione totale alla scena fino all’ingresso dei Maestri che ha rivelato l’eccezionalità del momento. L’annuncio in pubblico, tra ovazioni, riprende una prassi introdotta con la nomina a étoile di Nicoletta Manni nel 2023, rafforzando il legame tra teatro e comunità degli spettatori.

La promozione premia solidità tecnica, maturità scenica e un percorso costruito a Milano dal 2021, lontano dalla famiglia rimasta a Brisbane, che l’artista ha detto di voler chiamare subito dopo la serata. La serata ha avuto un ulteriore sigillo: il Premio Danza & Danza 2025 come miglior interprete, riconoscendo in particolare l’intensità di Peer Gynt firmato Edward Clug.

Nel ruolo del principe Désiré di Rudolf Nureyev, a fianco di Alice Mariani (Aurora), Turnbull ha mostrato controllo, sensibilità e pulizia del tratto, elementi che la direzione del Corpo di Ballo, guidata da Frédéric Olivieri, ha valorizzato nella proposta di nomina. L’aspettativa ora è su conferme in repertorio classico e in nuove creazioni contemporanee.

