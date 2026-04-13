Caffè italiano, sfida miliardaria Lavazza Illy Borbone sui nostri consumi

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Caffè italiano, utili record per Lavazza, Illy e Kimbo

Le tre principali factory del caffè italiano, Lavazza (Torino), Illy (Trieste) e Kimbo (Napoli), hanno chiuso l’ultimo esercizio con utili complessivi superiori a 140 milioni di euro.

Operano in Italia e all’estero vendendo chicchi, miscele macinate e cialde per bar, gdo e consumo domestico.

Il boom è arrivato in un contesto di forte volatilità dei prezzi della materia prima, ma la combinazione di brand forti, innovazione di prodotto e presidio internazionale ha protetto i margini.

L’attenzione crescente dei consumatori per qualità, origine e sostenibilità spiega perché il caffè made in Italy continui a rappresentare un asset industriale strategico e uno dei pochi comparti manifatturieri in grado di coniugare tradizione e crescita.

In sintesi:

Lavazza, Illy e Kimbo superano 140 milioni di utili complessivi nell’ultimo esercizio.

La crescita è trainata da capsule, cialde e miscele premium ad alto valore aggiunto.

L’aumento del prezzo del caffè verde spinge efficienza produttiva e ritocchi ai listini.

Sostenibilità e filiera certificata rafforzano il posizionamento globale del caffè italiano.

Come le torrefazioni italiane difendono margini e leadership globale

Il modello di business delle grandi torrefazioni italiane combina acquisizioni mirate, presidio dei mercati esteri e segmentazione del prodotto. Torino, Trieste e Napoli restano hub produttivi e logistici, ma le aziende controllano impianti e società commerciali in Europa, Americhe e Asia.

La voce più dinamica di fatturato arriva da capsule e cialde compatibili con i principali sistemi domestici, dove i margini sono superiori al caffè sfuso tradizionale.

Parallelamente, le linee premium e speciality coffee per bar, ristorazione e pasticceria sostengono lo scontrino medio e rafforzano l’immagine di qualità.

L’impennata dei prezzi del caffè verde ha imposto coperture finanziarie sulle commodities, rinegoziazioni con i fornitori e investimenti in efficienza energetica.

Le imprese stanno inoltre ampliando i progetti di filiera certificata e partnership dirette con i coltivatori, per stabilizzare i volumi e migliorare la tracciabilità, elemento chiave di fiducia per consumatori e Gdo internazionale.

Prospettive future tra rincari, innovazione e nuovi mercati

L’aumento strutturale del costo della materia prima continuerà a comprimere i margini, spingendo le torrefazioni italiane verso ulteriore selezione dei prodotti a più alto valore aggiunto.

La vera frontiera di crescita riguarda i mercati emergenti, dall’Asia al Medio Oriente, dove il caffè espresso e i format all’italiana stanno diventando simboli di lifestyle urbano.

In parallelo, il caffè a domicilio e gli abbonamenti online consolidano relazioni dirette con il consumatore finale, riducendo la dipendenza dalla sola distribuzione tradizionale.

L’evoluzione tecnologica delle macchine e dei sistemi a dose singola, unita a maggiore attenzione ambientale (riciclo capsule, packaging compostabili), determinerà quali brand sapranno guidare la prossima fase di sviluppo del caffè italiano.

FAQ

Quanto valgono gli utili complessivi di Lavazza, Illy e Kimbo?

Gli utili complessivi superano i 140 milioni di euro nell’ultimo esercizio, frutto soprattutto della crescita di capsule, cialde e miscele premium.

Perché le capsule di caffè hanno margini più alti?

Le capsule hanno margini più alti perché combinano praticità, porzionatura precisa e forte differenziazione di brand, consentendo prezzi al chilo decisamente superiori al macinato tradizionale.

Come l’aumento del prezzo del caffè verde impatta sui consumatori?

L’impatto è concreto: le torrefazioni stanno trasferendo parte dei rincari sui listini, soprattutto sulle referenze premium e monorigine ad alta qualità.

Perché l’Italia resta un riferimento mondiale nel caffè?

L’Italia resta riferimento grazie a know-how industriale, cultura dell’espresso, reti di bar e marchi storici che presidiano l’intera filiera del valore.

Quali sono le fonti di questo articolo sul settore del caffè?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di dati e notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.