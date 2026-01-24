Buterin rivoluziona staking Ethereum con validatori distribuiti semplificati, promessa di maggiore sicurezza, decentralizzazione e rendimenti potenziati

Vitalik Buterin proposes simpler ‘distributed validator’ staking for Ethereum

Nuovo modello di validazione distribuita

Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha presentato una proposta per integrare nativamente una forma semplificata di tecnologia di validatore distribuito nel protocollo di staking. L’obiettivo è rendere l’ecosistema più resiliente riducendo drasticamente la complessità tecnica per i grandi detentori di ETH. DVT consente a un validatore di funzionare su più macchine, evitando la dipendenza da un singolo nodo e riducendo i rischi operativi.

Nelle implementazioni attuali la chiave crittografica del validatore viene suddivisa tra più nodi che firmano congiuntamente i messaggi. Finché oltre due terzi dei nodi agiscono in modo onesto, il validatore continua a operare senza incorrere in slashing o penalità di inattività. Tuttavia queste soluzioni esterne richiedono reti complesse, coordinamento aggiuntivo e schemi crittografici poco sostenibili nel lungo periodo.

La proposta introduce un approccio direttamente a livello di protocollo: lo strato base di Ethereum supporterebbe validatori “di gruppo”, eliminando la necessità di livelli di coordinamento separati e riducendo dipendenze da provider centralizzati.

Validatori a chiavi multiple e soglia

Nel modello delineato da Buterin, un singolo validatore con una posta in gioco sufficiente potrebbe registrare fino a 16 chiavi distinte. Ogni chiave agirebbe come una identità virtuale autonoma, ma il protocollo tratterebbe l’insieme come un unico validatore logico. Le azioni critiche, come la proposta di blocchi o la firma delle attestazioni, verrebbero riconosciute solo se un numero minimo di identità raggiunge una soglia predeterminata.

Questo meccanismo introduce una forma di multi-sig nativa per lo staking, consentendo di distribuire il rischio tra più nodi e infrastrutture. I grandi detentori di ETH, inclusi investitori istituzionali e cosiddetti “whale”, potrebbero adottare configurazioni multi-nodo sicure senza dipendere da complessi setup DVT esterni o da servizi di staking custodial.

Secondo Buterin, l’esperienza d’uso resterebbe minimale: l’utente definisce il numero di chiavi e la soglia, mentre il protocollo si occupa della logica di aggregazione e delle regole di consenso, riducendo errori di configurazione.

Impatto su decentralizzazione e sicurezza

Un’adozione ampia di validatori distribuiti integrati nello staking potrebbe modificare gli equilibri di potere nel network di Ethereum. La proposta punta a incentivare i grandi detentori a gestire infrastrutture proprie, invece di delegare a pochi operatori dominanti come grandi pool e provider centralizzati. In questo scenario, la concentrazione nello staking si ridurrebbe e la superficie di attacco sistemica verrebbe frammentata.

Maggiore ridondanza tra nodi, chiavi distribuite e soglie di firma configurabili potrebbero aumentare la resilienza contro downtime, attacchi mirati e errori umani. Al tempo stesso, un design più semplice rispetto alle soluzioni DVT tradizionali potrebbe rendere lo staking avanzato accessibile anche a soggetti con risorse tecniche limitate.

La proposta è ancora allo stadio di ricerca e richiede ampio dibattito all’interno della comunità di sviluppatori core, client team e operatori di staking. Il percorso verso un’eventuale integrazione passerebbe per test approfonditi, audit crittografici e valutazioni sull’impatto economico del nuovo modello.

FAQ

D: Che cosa prevede la proposta di Vitalik Buterin per i validatori?

R: Introduce validatori di gruppo con più chiavi e soglia di firma gestiti direttamente dal protocollo di Ethereum.

D: In che cosa differisce questo modello dalle soluzioni DVT esistenti?

R: Elimina livelli di coordinamento esterni complessi, integrando la logica di distribuzione delle chiavi nello strato base della blockchain.

D: Quante chiavi può registrare un singolo validatore in questo schema?

R: Fino a 16 chiavi indipendenti, ciascuna vista come identità virtuale separata dal protocollo.

D: Come migliora la sicurezza per i grandi detentori di ETH?

R: Consente configurazioni multi-nodo resistenti ai guasti senza affidarsi a provider centralizzati, riducendo il rischio di slashing per errori di un singolo nodo.

D: Qual è l’impatto previsto sulla decentralizzazione dello staking?

R: Mira a ridurre la concentrazione nei grandi servizi di staking, spingendo i grandi holder a gestire infrastrutture distribuite proprie.

D: Lo schema proposto è già implementato su Ethereum?

R: No, è un’idea di ricerca che necessita di discussione, specifiche formali e implementazioni sperimentali nei client.

D: Quali sono i principali vantaggi rispetto a un singolo nodo validatore?

R: Maggiore resilienza operativa, riduzione dei punti di fallimento unici e flessibilità nella gestione delle chiavi e delle soglie di firma.

D: Qual è la fonte giornalistica originale che ha riportato questa proposta?

R: La proposta è stata descritta in dettaglio in un articolo di CoinDesk, che ha riportato le analisi e le dichiarazioni di Vitalik Buterin.