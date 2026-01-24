iPhone 17E rivoluziona Dynamic Island e MagSafe: anticipazioni esclusive su design, funzioni segrete e novità hardware

Every iPhone 17E Rumor and Leak That I Found: Dynamic Island, MagSafe and More

Design e schermo

Secondo le indiscrezioni, il nuovo modello dovrebbe adottare il corpo in stile iPhone 15, abbandonando definitivamente il vecchio look ereditato da iPhone 14 e dalla serie SE. Il notch verrebbe sostituito dalla Dynamic Island, con un pannello da 6,1 pollici capace di mostrare notifiche dinamiche, timer e avvisi di app come corse Uber o consegne. Il risultato sarebbe un “entry level” visivamente allineato alla gamma principale.

Le fonti su Weibo, tra cui l’account Digital Chat Station e il leaker Smart Pikachu, convergono anche su un compromesso tecnico: refresh rate fermo a 60Hz, niente ProMotion a 120Hz riservato a iPhone 17 e iPhone Air. Per chi arriva da un iPhone SE o da un vecchio modello base, la mancanza del display ultra fluido dovrebbe essere poco penalizzante rispetto al salto di design e alla presenza della Dynamic Island.

La scocca resterebbe in vetro e alluminio, con cornici più sottili e un singolo modulo fotografico posteriore da 48 megapixel, in linea con l’attuale filosofia “minimal” della serie economica.

MagSafe e specifiche tecniche

Una novità cruciale sarebbe il ritorno di MagSafe sulla fascia più accessibile, dopo l’assenza sull’iPhone 16E che molti analisti hanno giudicato incoerente. Le ultime fughe di notizie – citate da The Information e riprese da 9to5Mac – parlano di un retro in vetro compatibile con ricarica magnetica e accessori basati su standard MagSafe e Qi2, come già avviene su Google Pixel 10, HMD Skyline e accessori come Clicks Communicator.

Questo upgrade dovrebbe trasformare lo smartphone in un vero hub per wallet magnetici, battery pack e dock da scrivania, mantenendo la ricarica wireless tradizionale ma con velocità potenzialmente portata almeno a 15W, in linea con iPhone 15. Sul fronte performance, si parla di un chip A19, evoluzione dell’A18 montato su iPhone 16E, con supporto pieno alle funzioni di Apple Intelligence e gaming avanzato, sulla scia di titoli AAA già visti come Resident Evil 4 Remake.

Permarrebbe la porta USB-C, ormai standard per l’ecosistema Apple, semplificando collegamento di accessori, monitor e caricabatterie universali.

Uscita, posizionamento e prezzo

Il calendario di lancio più accreditato punta al primo semestre 2026, con possibile annuncio a febbraio, in linea con la finestra temporale scelta per iPhone 16E. Un’indiscrezione riportata da Mashable, sulla base dei post dell’account Digital Chat Station su Weibo, suggerisce che Apple voglia consolidare un appuntamento invernale dedicato alla sua linea “economica”, separato dal keynote autunnale dei modelli premium.

Per il prezzo non emergono segnali di rincari. Il riferimento resta l’attuale iPhone 16E, lanciato a 599 dollari per 128GB, posizionato a metà strada tra l’ex iPhone SE da 429 dollari e il modello standard da 699 dollari. L’ipotesi più plausibile è un listino invariato ma con uno storage base da 256GB, per ridurre il divario percepito con iPhone 17 e rendere il dispositivo più competitivo nel medio periodo.

L’obiettivo strategico sembra chiaro: proporre un “fan edition” in stile Galaxy S25 FE, con gran parte dell’esperienza di un iPhone di ultima generazione ma con rinunce mirate – refresh a 60Hz, singola fotocamera – per restare in una fascia di prezzo più aggressiva.

FAQ

D: L’uscita è già confermata?

R: No, Apple non ha ancora annunciato ufficialmente il modello.

D: Quando potrebbe arrivare sul mercato?

R: Le voci indicano una presentazione tra febbraio e la prima metà del 2026.

D: Avrà la Dynamic Island?

R: Le principali fughe di notizie su Weibo parlano chiaramente di passaggio al foro dinamico in stile iPhone 15.

D: È previsto il supporto a MagSafe?

R: Secondo The Information e le ricostruzioni di 9to5Mac, sì, con compatibilità anche per accessori Qi2 magnetici.

D: Che differenze ci saranno con iPhone 17?

R: Dovrebbe mantenere schermo a 60Hz e una sola fotocamera, rinunciando ad alcune funzioni avanzate per contenere i costi.

D: Il prezzo aumenterà rispetto a iPhone 16E?

R: Al momento non ci sono indicazioni di rincari rispetto alla soglia dei 599 dollari per il modello base.

D: Quale processore dovrebbe montare?

R: Le indiscrezioni parlano del chip A19, pensato per gestire funzioni di Apple Intelligence e giochi complessi.

D: Qual è la fonte giornalistica principale delle indiscrezioni?

R: Molte informazioni derivano da un’analisi originaria pubblicata da CNET, poi ripresa da testate come Mashable, The Information e 9to5Mac.