Home / SPETTACOLI & CINEMA / Stefano De Martino svela a Fabio Fazio retroscena su amore e proposte

Stefano De Martino da Fabio Fazio, tra confidenze intime e Sanremo 2027

A Che Tempo Che Fa, negli studi del Nove, domenica 20 aprile 2026, Stefano De Martino ha raccontato vita privata, rapporto con il pubblico e futuro a Sanremo 2027.

Davanti a Fabio Fazio, il nuovo direttore artistico del Festival ha rievocato le prime esperienze sentimentali “in auto”, le proposte indecenti ricevute a teatro e il cambio di rotta sul Festival rispetto alle sue dichiarazioni del 2019.

L’intervista, fra ironia e autocensura in diretta, mostra l’evoluzione di De Martino: da ex ballerino televisivo a conduttore centrale nei piani editoriali della Rai, oggi chiamato a guidare uno dei marchi più identitari del servizio pubblico.

In sintesi:

De Martino racconta l’“amore in auto”, Fazio lo frena in diretta sul Nove.

A teatro riceve una proposta indecente da una spettatrice sposata, ricordata in trasmissione.

Rivela di avere oggi un forte seguito fra le fan over, “Uomini e Nonne”.

Cambia posizione su Sanremo: da no categorico nel 2019 a direttore artistico 2027.

Nel dialogo con Fabio Fazio, De Martino ironizza sulle difficoltà dell’“amore in macchina”, ricordando quando, vivendo con i genitori, era costretto a cercare intimità in una vecchia Fiat Uno.

Quando il racconto si fa troppo esplicito per la prima serata, Fazio lo richiama con garbo: “Stiamo andando su una bruttissima strada, stiamo scivolando”, riportando la conversazione sullo spettacolo teatrale.

Da lì il passaggio alle “proposte indecenti”: inizialmente De Martino nega di averne ricevute da signore mature, ma Fazio cita un episodio già finito sulla stampa. Il conduttore ricorda allora una serata a teatro, durante uno sketch sull’amore in auto, quando una spettatrice gli disse: “Tu saresti l’unico con cui potrei tradire mio marito”, con l’ironica approvazione del coniuge.

De Martino racconta di avere oggi un pubblico trasversale e affezionato, soprattutto femminile e over: “Sono passato da Uomini e Donne a Uomini e Nonne”, spiegando che molte ragazze gli chiedono video per le nonne, alle quali manda un bacio simbolico in diretta.

Dal rifiuto al sì: come De Martino è arrivato a Sanremo

L’intervista offre anche un elemento di forte interesse televisivo e industriale: l’evoluzione della posizione di Stefano De Martino su Sanremo.

Nel 2019, al Fatto Quotidiano, dichiarava di non voler nemmeno prendere in considerazione il Festival: “Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo… lì se sbagli sei morto”. Riteneva di non avere ancora struttura ed esperienza per reggere la pressione della kermesse.

Un anno fa, ospite sempre da Fabio Fazio e a Tv Talk, ribadiva il no, spostando l’orizzonte in avanti: “Per il Festival dovrò avere i capelli bianchi… Non potrei dirigere quella macchina”.

Oggi, invece, è proprio lui il futuro direttore artistico di Sanremo 2027. Provocato da Fazio sul repentino cambio di posizione, De Martino scherza: i capelli bianchi, spiega, arrivano nel momento stesso in cui la Rai ti propone il Festival.

Conferma che il progetto è ancora in fase “embrionale”, ma fissa un’immagine chiara: “Mancano ancora nove mesi, oggi è il concepimento di Sanremo 2027”.

Il passaggio da “no per prudenza” a “sì immediato” segnala il salto di ruolo del conduttore, ormai percepito dall’azienda come volto affidabile, al pari dei predecessori sulla plancia della manifestazione canora più seguita del Paese.

L’effetto Sanremo sul percorso televisivo di De Martino

L’approdo a Sanremo 2027 potrebbe ridisegnare la carriera di Stefano De Martino, oggi già centrale nel palinsesto Rai con programmi come Affari Tuoi.

La sua narrazione pubblica – autoironica, generazionale, ma rassicurante – lo rende funzionale alla strategia del servizio pubblico di parlare a target diversi, dalle “nonne d’Italia” ai giovani cresciuti con i social.

La scelta di valorizzare anche episodi privati, come l’“amore in auto” o la proposta indecente a teatro, crea un racconto di continuità tra persona e personaggio, fondamentale per l’engagement sulle piattaforme digitali e per la visibilità su Google News e Discover.

Molto dipenderà ora dalle decisioni artistiche su cast, direzione musicale e linguaggio del Festival: elementi che definiranno se Sanremo 2027 sarà il definitivo banco di prova della maturità televisiva di De Martino o la sua scommessa più rischiosa.

FAQ

Cosa ha raccontato Stefano De Martino sull’amore in auto da Fazio?

Ha raccontato di aver vissuto per anni l’amore solo in auto, in una Fiat Uno, perché abitava con i genitori.

Che proposta indecente ha ricevuto Stefano De Martino a teatro?

Ha confermato che una spettatrice sposata gli disse: “Tu sei l’unico uomo con cui tradirei mio marito”, col marito consenziente.

Perché Stefano De Martino ha cambiato idea su Sanremo 2027?

Ha spiegato scherzando che i “capelli bianchi” sono arrivati con la proposta Rai, sentendosi oggi più pronto e strutturato professionalmente.

Qual è oggi il pubblico principale di Stefano De Martino?

Ha dichiarato di avere molte fan over, dicendo ironicamente di essere passato da “Uomini e Donne” a “Uomini e Nonne”.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.