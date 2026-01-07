Checco Zalone domina al botteghino: Buen Camino vola al terzo posto, ecco i due incassi che lo superano

Incassi e record di Buen Camino

Buen Camino consolida il primato delle feste: in 13 giorni raggiunge 58.896.398 euro e 7.297.399 spettatori, dominando con una quota di mercato del 65,8% dal 25 dicembre a oggi. Nel debutto del 25 dicembre incassa 5.671.922 euro, miglior risultato di sempre per il Natale in Italia, battendo il precedente record di Natale a New York (2006).

Il 26 dicembre sfiora 8 milioni e in due giorni arriva a quasi 14 milioni, superando il concorrente internazionale Avatar – Fuoco e Cenere e segnando uno dei migliori Santo Stefano di sempre. Nel primo weekend lungo totalizza quasi 27 milioni, migliore apertura natalizia nella storia del box office italiano.

Capodanno porta oltre 5 milioni aggiuntivi: il totale supera 41 milioni con più di 5 milioni di presenze, terzo miglior dato per il 1° gennaio. La quota di mercato tocca il 78,8% al lancio, riportando gli incassi complessivi del giorno di Natale sopra i 7 milioni per la prima volta dal 2011.

Il confronto con i campioni storici

Buen Camino sale al terzo posto assoluto nella storia del box office italiano, alle spalle di Avatar (68,6 milioni) e di Quo Vado? (65,3 milioni). Con 58,9 milioni, l’ultimo titolo con Checco Zalone riduce il distacco dal film di Gennaro Nunziante del 2016 e mette nel mirino la vetta occupata dal kolossal di James Cameron.

Nella filmografia di Zalone, il nuovo exploit supera i totali finali di Sole a catinelle e si posiziona in scia ai picchi storici, mentre l’apertura natalizia e la tenuta post-festiva sono allineate ai migliori standard della coppia Zalone–Nunziante. I precedenti di Capodanno, come Tolo Tolo e Quo Vado?, restano benchmark sull’effetto novelty, ma “Buen Camino” mostra una progressione più regolare sul medio periodo.

Il confronto diretto con i campioni storici evidenzia una penetrazione trasversale in tutte le regioni e un tasso di occupazione sale superiore alla media stagionale. La combinazione tra brand del protagonista e finestra festiva riproduce il pattern dei massimi incassi italiani, limitando l’erosione da concorrenti internazionali.

L’effetto Zalone-Nunziante sul mercato

Il tandem Checco ZaloneGennaro Nunziante ha riattivato la domanda latente, spingendo prenotazioni anticipate, sale sold-out e ampliamenti di programmazione nelle principali catene. La concentrazione di quote sopra il 65% indica una capacità di drenare traffico da titoli concorrenti, con un moltiplicatore che sostiene il box office complessivo e la frequenza settimanale del pubblico.

La performance è uniforme su tutto il territorio: Nord, Centro e Sud registrano tassi di riempimento sopra la media stagionale, con picchi nelle festività e tenuta nei feriali. Il posizionamento family e la riconoscibilità del brand Zalone riducono la sensibilità al prezzo e all’uscita simultanea di blockbuster internazionali.

L’effetto traino si riflette anche sul mercato ancillare: aumento di snack&beverage, sessioni aggiuntive in fascia preserale, programmazione extra nelle strutture multisala. Gli esercenti segnalano ritorno di spettatori infrequenti e allargamento del bacino demografico, elementi chiave per la resilienza del settore.

Prospettive e traguardi attesi

Con 58,9 milioni già maturati, l’obiettivo immediato è l’aggancio a Quo Vado? (65,3 milioni) entro il prolungamento post-festivo, sostenuto da tenitura feriale e programmazioni aggiuntive. La distanza da Avatar (68,6 milioni) resta colmabile con uno-due weekend favorevoli e un tasso di decadimento contenuto.

Le sale indicano ulteriore espansione degli showtimes su piazze ad alta domanda e mantenimento dei formati premium per massimizzare il rendimento per copia. La penetrazione family e il passaparola consolidano lo scenario di coda lunga nel mese di gennaio, con potenziale effetto rientri dopo l’Epifania.

Tra i driver: assenza di competitor domestici di pari forza, stagionalità favorevole, appeal intergenerazionale del brand Checco Zalone. Rischi: saturazione dell’audience core e rientro dei blockbuster internazionali. In caso di tenuta sopra media, la corsa al secondo posto appare probabile; la vetta assoluta dipende dal mix di tenitura feriale e conversione delle presenze tardive.

FAQ

  • Qual è l’incasso attuale di Buen Camino?
    58.896.398 euro con 7.297.399 presenze.
  • Quali titoli precedono il film al box office storico italiano?
    Avatar (68,6 milioni) e Quo Vado? (65,3 milioni).
  • Quali sono i principali record ottenuti finora?
    Miglior incasso di sempre a Natale, quota mercato fino al 78,8% al lancio, migliore apertura natalizia.
  • Quanto è realistico il sorpasso su Quo Vado?
    Verosimile con buona tenitura post-feste e showtimes ampliati.
  • Quali fattori sostengono la corsa agli incassi?
    Brand Checco Zalone, domanda family, copertura nazionale, sold-out e programmazione estesa.
  • Quali rischi possono rallentare la crescita?
    Saturazione del pubblico core e concorrenza dei blockbuster internazionali in rientro.

