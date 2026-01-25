Le Iene tornano con una puntata-bomba su casi scomodi, inchieste estreme e ospiti inattesi che spiazzano tutto

Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Servizi esclusivi e inchieste sul campo

La nuova puntata del programma di Italia 1 si annuncia densa di servizi ad alto impatto emotivo e giornalistico, con il consueto mix di cronaca, attualità e sport raccontati con taglio investigativo e ritmo televisivo. Al timone, la giornalista Veronica Gentili affiancata da Max Angioni, che alternano approfondimento e comicità per rendere accessibili anche i temi più duri.

Grande spazio alla storia di Achille Polonara, seguita dalla iena Nicolò De Devitiis: il cestista torna a Sassari, al palazzetto della Dinamo dove aveva giocato fino al 2019, dopo aver reso pubblica la diagnosi di leucemia mieloide acuta. Il servizio ripercorre il legame con la città, l’abbraccio dei compagni e il sostegno del pubblico, trasformando il racconto della malattia in una narrazione di resilienza sportiva.

Con Roberta Rei le telecamere raggiungono Natalino Mele, sopravvissuto nel 1968 al duplice omicidio attribuito al cosiddetto Mostro di Firenze: all’epoca aveva sei anni e si risvegliò in auto accanto ai corpi della madre Barbara Locci e di Antonio Lo Bianco. L’intervista ripercorre decenni di traumi e sovraesposizione mediatica, fino al desiderio odierno di ritrovare la tomba della madre e chiudere un capitolo doloroso della propria vita.

Crimine online, hacker e indagini internazionali

La iena Luigi Pelazza firma un’inchiesta su una ramificata organizzazione criminale europea specializzata nelle truffe di falso trading, basata su call center illegali attivi soprattutto a Tirana. Migliaia di vittime in tutta Europa, con particolare incidenza in Italia, venivano contattate con promesse di facili guadagni, mentre un sistema industriale di raggiri generava decine di milioni di euro al mese.

Il lavoro sotto copertura documenta metodi, script telefonici e strutture operative delle centrali di truffa, fino ai legami con i canali di riciclaggio. L’attività giornalistica ha avuto ricadute concrete, contribuendo all’intervento della SPAK, la Procura speciale albanese contro corruzione e grandi crimini, con arresti, sequestri e blocco delle piattaforme utilizzate per il trading fittizio.

Prosegue anche il filone dedicato alla sicurezza digitale con Veronica Ruggeri, che segue il caso di una famiglia finita nelle mani di un hacker capace di paralizzare la loro vita quotidiana. Il servizio mostra come accessi abusivi a dispositivi connessi, social e home banking possano trasformarsi in un ricatto continuo, offrendo al pubblico indicazioni pratiche per difendersi da violazioni informatiche sempre più aggressive.

Ospiti in studio e dove seguire la puntata

In studio arriva Gabriel Garko, protagonista della nuova fiction di Canale 5 “Colpa dei sensi”, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. L’attore interpreta Davide, accusato dell’omicidio della moglie mentre rientra nella città natale per assistere il padre morente, portato in scena dallo stesso Tognazzi. Nel cast anche Anna Safroncik e Tommaso Basili, per un legal thriller familiare che promette colpi di scena e forti tensioni psicologiche.

Tra gli ospiti anche la giornalista sportiva Alessia Tarquinio, ex volto di Sky e oggi nella squadra di Amazon Prime Video, dove segue la Champions League dal bordocampo, e Sandy Balestra, ex attrice pornografica e politica svizzera dalla biografia controversa, segnata da vicende giudiziarie e mediatiche. Il confronto in studio promette di toccare temi legati a carriera, reputazione e diritto all’oblio.

La puntata va in onda in prima serata su Italia 1 alle 21.25 ed è disponibile integralmente anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere servizi, interviste e contributi delle scorse settimane.

FAQ

D: A che ora inizia la nuova puntata?

R: La messa in onda è prevista alle 21.25 su Italia 1 in prima serata.

D: Dove posso vedere il programma in streaming?

R: È disponibile in diretta e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

D: Chi conduce attualmente la trasmissione?

R: La conduzione è affidata a Veronica Gentili e Max Angioni.

D: Di cosa parla il servizio su Achille Polonara?

R: Racconta il ritorno di Achille Polonara a Sassari e alla Dinamo dopo la diagnosi di leucemia mieloide acuta.

D: Qual è il tema principale dell’inchiesta di Luigi Pelazza?

R: L’inchiesta approfondisce una rete europea di truffe di falso trading con call center illegali basati a Tirana.

D: Chi è l’ospite legato alla nuova fiction di Canale 5?

R: In studio sarà presente Gabriel Garko, protagonista della serie “Colpa dei sensi”.

D: Quale giornalista sportiva è attesa tra gli ospiti?

R: È annunciata Alessia Tarquinio, oggi volto di Amazon Prime Video per la Champions League.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di queste anticipazioni?

R: Le informazioni derivano da anticipazioni televisive diffuse dalla redazione di Mediaset e riprese dalla stampa di settore.