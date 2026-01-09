Brigitte Bardot, eredità contesa: marito e figlio sfidano il testamento in una guerra senza esclusione di colpi

Battaglia legale sull’eredità

Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre a 91 anni, ha lasciato la parte preponderante del patrimonio alla Fondazione Brigitte Bardot per la tutela degli animali. La scelta ha innescato un doppio contenzioso: il figlio Nicolas-Jacques Charrier e l’ultimo marito Bernard d’Ormale hanno avviato due azioni giudiziarie separate per contestare il testamento.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La sepoltura è avvenuta nel cimitero marino di Saint-Tropez, nella tomba di famiglia, mentre si definiscono le strategie legali. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la contestazione verte sulla ripartizione dell’eredità stimata in oltre 69 milioni di euro e sulla prevalenza della volontà filantropica rispetto ai diritti dei legittimari.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il ricorso del figlio punta a rideterminare la quota a lui spettante, mentre quello del coniuge mira a rimettere in discussione criteri considerati penalizzanti in presenza di un erede diretto. I procedimenti, distinti ma intrecciati per effetti patrimoniali, puntano a ricalibrare il lascito destinato alla fondazione.

Patrimonio e destinazioni contestate

Il patrimonio di Brigitte Bardot è stimato in oltre 69 milioni di euro, composto da circa 10 milioni tra titoli di Stato e fondi, diritti d’immagine e immobili di pregio. Al centro del dossier c’è la villa La Madrague in Costa Azzurra, valutata tra 25 e 30 milioni, di cui la nuda proprietà è stata donata nel 1991 alla Fondazione Brigitte Bardot e convertita in rifugio per animali.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

La maggioranza dell’asse è stata destinata alla fondazione, scelta che riduce l’impatto delle quote familiari e che ora viene contestata in giudizio. Al figlio Nicolas-Jacques Charrier sarebbe stato riservato il 15% dell’asse complessivo, mentre al coniuge Bernard d’Ormale una porzione minoritaria, pur in assenza di una quota legittima garantita in presenza di un erede diretto.

Le impugnazioni puntano a riesaminare la valorizzazione dei beni e la tracciabilità dei flussi verso l’ente, inclusa la donazione della nuda proprietà della villa. In discussione anche l’incidenza dei diritti d’immagine e la prevalenza del vincolo filantropico rispetto ai diritti successori tutelati dalla legge francese.

Quote legittime e nodi di diritto francese

Nel sistema successorio francese, con un solo figlio, la quota di riserva è pari al 50% dell’asse, mentre la restante metà costituisce la quota disponibile destinabile liberamente, anche a una fondazione. L’assegnazione del 15% al figlio Nicolas-Jacques Charrier appare quindi inferiore alla riserva legale e diventa il fulcro dell’impugnazione per la riduzione delle disposizioni eccedenti.

Le donazioni pregresse, come la nuda proprietà di La Madrague trasferita nel 1991 alla Fondazione Brigitte Bardot, sono soggette a collazione e riunione fittizia per calcolare la legittima, con possibile riqualificazione degli atti se ritenuti lesivi. In questo quadro, contano valori attuali, frutti civili e diritti d’immagine.

Per il coniuge Bernard d’Ormale, in presenza di un figlio, non opera una quota di riserva: l’azione verte sull’equità delle disposizioni e sulla verifica della corretta determinazione dell’asse e della disponibile. Le domande possono includere perizia dei beni, ricalcolo della massa di commisurazione e riduzione delle liberalità a favore dell’ente beneficiario.

FAQ

  • Qual è la quota di legittima per un unico figlio in Francia?
    Il 50% dell’asse ereditario costituisce la riserva spettante al figlio unico.
  • La fondazione può ricevere più della quota disponibile?
    Sì, ma gli eredi legittimari possono chiedere la riduzione delle disposizioni che eccedono la disponibile.
  • Le donazioni ante mortem rientrano nel calcolo della legittima?
    Sì, tramite riunione fittizia e collazione si ricostruisce la massa da cui calcolare le quote.
  • Il coniuge ha una quota di riserva con un figlio?
    No, in presenza di un erede diretto il coniuge non ha riserva, salvo diritti previsti dal regime patrimoniale.
  • I diritti d’immagine incidono sull’asse?
    Sì, concorrono alla valorizzazione del patrimonio e alla determinazione delle quote.
  • Cosa può decidere il giudice sull’impugnazione?
    Può ordinare perizie, ricalcolare l’asse e ridurre le liberalità che ledono la legittima.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com