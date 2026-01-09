Brigitte Bardot, eredità contesa: marito e figlio sfidano il testamento in una guerra senza esclusione di colpi

Battaglia legale sull’eredità

Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre a 91 anni, ha lasciato la parte preponderante del patrimonio alla Fondazione Brigitte Bardot per la tutela degli animali. La scelta ha innescato un doppio contenzioso: il figlio Nicolas-Jacques Charrier e l’ultimo marito Bernard d’Ormale hanno avviato due azioni giudiziarie separate per contestare il testamento.

La sepoltura è avvenuta nel cimitero marino di Saint-Tropez, nella tomba di famiglia, mentre si definiscono le strategie legali. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la contestazione verte sulla ripartizione dell’eredità stimata in oltre 69 milioni di euro e sulla prevalenza della volontà filantropica rispetto ai diritti dei legittimari.

Il ricorso del figlio punta a rideterminare la quota a lui spettante, mentre quello del coniuge mira a rimettere in discussione criteri considerati penalizzanti in presenza di un erede diretto. I procedimenti, distinti ma intrecciati per effetti patrimoniali, puntano a ricalibrare il lascito destinato alla fondazione.

Patrimonio e destinazioni contestate

Il patrimonio di Brigitte Bardot è stimato in oltre 69 milioni di euro, composto da circa 10 milioni tra titoli di Stato e fondi, diritti d’immagine e immobili di pregio. Al centro del dossier c’è la villa La Madrague in Costa Azzurra, valutata tra 25 e 30 milioni, di cui la nuda proprietà è stata donata nel 1991 alla Fondazione Brigitte Bardot e convertita in rifugio per animali.

La maggioranza dell’asse è stata destinata alla fondazione, scelta che riduce l’impatto delle quote familiari e che ora viene contestata in giudizio. Al figlio Nicolas-Jacques Charrier sarebbe stato riservato il 15% dell’asse complessivo, mentre al coniuge Bernard d’Ormale una porzione minoritaria, pur in assenza di una quota legittima garantita in presenza di un erede diretto.

Le impugnazioni puntano a riesaminare la valorizzazione dei beni e la tracciabilità dei flussi verso l’ente, inclusa la donazione della nuda proprietà della villa. In discussione anche l’incidenza dei diritti d’immagine e la prevalenza del vincolo filantropico rispetto ai diritti successori tutelati dalla legge francese.

Quote legittime e nodi di diritto francese

Nel sistema successorio francese, con un solo figlio, la quota di riserva è pari al 50% dell’asse, mentre la restante metà costituisce la quota disponibile destinabile liberamente, anche a una fondazione. L’assegnazione del 15% al figlio Nicolas-Jacques Charrier appare quindi inferiore alla riserva legale e diventa il fulcro dell’impugnazione per la riduzione delle disposizioni eccedenti.

Le donazioni pregresse, come la nuda proprietà di La Madrague trasferita nel 1991 alla Fondazione Brigitte Bardot, sono soggette a collazione e riunione fittizia per calcolare la legittima, con possibile riqualificazione degli atti se ritenuti lesivi. In questo quadro, contano valori attuali, frutti civili e diritti d’immagine.

Per il coniuge Bernard d’Ormale, in presenza di un figlio, non opera una quota di riserva: l’azione verte sull’equità delle disposizioni e sulla verifica della corretta determinazione dell’asse e della disponibile. Le domande possono includere perizia dei beni, ricalcolo della massa di commisurazione e riduzione delle liberalità a favore dell’ente beneficiario.

