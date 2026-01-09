Paziente risarcita per tumore inesistente: chemio devastante, errore medico sconvolge vita e sanità

Errore diagnostico e percorso clinico

Daniela Montesi, 65 anni, di Pontedera, ha visto la sua vita stravolta da un errore diagnostico emerso durante controlli preoperatori di ortopedia nel 2006, quando le fu attribuito un presunto linfoma. Da quel momento, il percorso clinico ha seguito il protocollo per una neoplasia ematologica, con somministrazione di chemioterapia e altre terapie correlate. Le cure sono proseguite ininterrottamente fino al maggio 2011.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Una nuova biopsia eseguita a Genova ha poi escluso la presenza del tumore, evidenziando la natura infondata della diagnosi iniziale. La paziente, nel frattempo, aveva già affrontato anni di trattamenti invasivi che non avrebbero dovuto essere avviati.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il caso coinvolge l’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, presso cui era stata formulata la diagnosi. La vicenda medica, durata oltre quattro anni, si è intrecciata con successive verifiche cliniche che hanno ribaltato l’impostazione terapeutica, confermando l’assenza di patologia oncologica e aprendo la strada al contenzioso.

Impatto fisico e psicologico delle terapie

Daniela Montesi descrive un corpo minato da cure inutili: il sistema immunitario è stato compromesso da chemioterapia, cortisone e farmaci monoclonali assunti per anni, oltre i limiti previsti. Le terapie, proseguite ben oltre il necessario, hanno prodotto effetti permanenti, con ricoveri ricorrenti e un logoramento generalizzato.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

«La chemio mi ha sfinita», racconta, riferendo una quotidianità segnata da fragilità immunitaria e stanchezza cronica. La sequenza di somministrazioni, non ridotte né rimodulate, ha generato danni sistemici difficilmente reversibili.

Sul piano psicologico, la paziente parla di una vita “finita”: l’assenza di tumore accertata successivamente non ha cancellato l’impatto delle terapie, né il peso di anni vissuti da malata oncologica. La sofferenza si riflette in ansia, sfiducia nelle cure e nella gestione clinica, con ricadute sulla sfera familiare e sociale.

FAQ

  • Chi è la paziente coinvolta?
    È Daniela Montesi, 65 anni, di Pontedera.
  • Quali terapie ha ricevuto?
    Chemioterapia, cortisone e farmaci monoclonali per un presunto linfoma.
  • Quali conseguenze fisiche denuncia?
    Grave compromissione del sistema immunitario e stanchezza cronica.
  • Qual è l’impatto psicologico riferito?
    Senso di vita “finita”, ansia e perdita di fiducia nelle cure.
  • Per quanto tempo sono proseguite le cure?
    Fino al maggio 2011, per diversi anni.
  • La diagnosi di tumore è stata confermata?
    No, una biopsia successiva a Genova ha escluso la neoplasia.

Sentenza, risarcimento e richieste di tutela

La Corte d’appello di Firenze ha riconosciuto a Daniela Montesi un risarcimento di 470mila euro nei confronti dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, dopo l’accertamento dell’inesistenza del presunto linfoma. Il pronunciamento arriva al termine di un lungo contenzioso aperto in seguito alla biopsia eseguita a Genova, che ha escluso la patologia oncologica.

La paziente non ha potuto presenziare alla lettura della sentenza, essendo ricoverata per complicanze legate alla compromissione del sistema immunitario. Ha chiesto che la decisione giudiziaria serva a evitare ripetizioni di errori simili, invocando protocolli più rigorosi su diagnosi, rivalutazioni e durata delle terapie.

Nelle sue dichiarazioni, ribadisce che il risarcimento non ripara i danni di cure “sbagliate” protratte per anni, tra chemioterapia, cortisone e farmaci monoclonali. Richiama la necessità di controlli indipendenti e di revisioni tempestive dei piani terapeutici, con tracciabilità delle decisioni cliniche e responsabilità chiare nelle strutture coinvolte.

FAQ

  • Qual è l’esito del giudizio?
    Risarcimento di 470mila euro deciso dalla Corte d’appello di Firenze.
  • Chi è ritenuto responsabile?
    L’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa per l’errore diagnostico iniziale.
  • Quale prova ha ribaltato la diagnosi?
    Una biopsia a Genova che ha escluso il tumore.
  • La paziente ha assistito alla sentenza?
    No, era ricoverata per complicanze immunitarie.
  • Cosa chiede la paziente alle istituzioni sanitarie?
    Protocolli più stringenti, revisioni periodiche e responsabilità tracciabili.
  • Il risarcimento compensa i danni?
    Secondo la paziente no: i danni fisici e psicologici restano.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com