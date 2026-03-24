Home / SPETTACOLI & CINEMA / Brent Corrigan reagisce alle critiche estetiche e rivela le sue fragilità

Brent Corrigan bersaglio di body shaming, lui ricorda il trauma cerebrale

Chi: l’attore statunitense Sean Paul Lockhart, noto come Brent Corrigan, icona del cinema gay per adulti.

Cosa: è stato deriso sui social per il suo nuovo aspetto fisico dopo gravi problemi di salute.

Dove: sui social network, in particolare sulla piattaforma X.

Quando: il caso esplode a marzo 2026, dopo il suo ritorno online iniziato nel novembre 2025.

Perché: un semplice selfie con nuovo taglio di capelli ha scatenato commenti offensivi, spingendo l’attore a ricordare il proprio percorso di riabilitazione dopo una grave lesione cerebrale anossica e una crisi epilettica che lo ha portato in coma nel 2023.

In sintesi:

Brent Corrigan torna sui social dopo anni segnati da un grave trauma cerebrale.

torna sui social dopo anni segnati da un grave trauma cerebrale. Un selfie scatena body shaming su X: accuse di filler, aumento di peso, invecchiamento.

L’attore replica ricordando coma, riabilitazione e la difficoltà di “affrontare ogni giorno”.

Collega la propria storia al Brain Injury Awareness Month e invita alla sensibilità online.

Dai commenti offensivi al racconto del coma e della riabilitazione

Appena maggiorenne, nel 2004, Sean Paul Lockhart diventa, come Brent Corrigan, uno dei volti più riconoscibili del cinema gay per adulti, premiato ai GayVN Award e ai Grabby Award. Tra il 2008 e il 2014 tenta il passaggio al cinema mainstream, senza ruoli di grande rilievo, ma consolidando una fanbase fedele online. Poi, dall’inverno 2022, sparisce dai social per una lunga pausa.

Nel novembre 2025 annuncia il ritorno e rivela gravi problemi di salute. Il sostegno è inizialmente ampio, finché un selfie con un nuovo taglio di capelli scatena, su X, commenti su peso, filler e invecchiamento: *“Hai troppo filler sulla faccia”*, *“Sei irriconoscibile, cosa ti è successo?”*.

Lui risponde ricordando il trauma cranico: *“Sono semplicemente grato di essere qui. Per una persona che ha subito un trauma cranico, è difficile anche solo affrontare ogni giorno”*. Spiega di convivere con una lesione cerebrale anossica, una delle forme più gravi, causata da assenza di ossigeno al cervello tre anni fa.

Il 17 febbraio 2023 Sean Paul Lockhart viene ricoverato per una crisi epilettica severa, entra in coma e viene intubato in terapia intensiva. *“I medici non sono riusciti a registrare alcuna attività cerebrale”*, racconta, sottolineando come la sopravvivenza sia stata definita un “miracolo” dal personale sanitario.

Al risveglio deve reimparare funzioni basilari: *“Ho dovuto imparare nuovamente a camminare, parlare e mangiare”*. Dimesso nel luglio 2023, intraprende una riabilitazione lunga, supportato da amici e familiari, fino a tornare anche all’equitazione. Oggi lega la propria testimonianza al Brain Injury Awareness Month, rivolgendosi a chi lo sostiene: *“A tutti coloro che hanno lasciato un commento di supporto: vi amo!”*.

Il caso Corrigan e il nodo etico del body shaming online

La vicenda di Brent Corrigan riapre il dibattito sull’impatto del body shaming verso personaggi pubblici che hanno vissuto eventi medici estremi. I commenti sul suo volto, sul peso e sull’età ignorano anni di riabilitazione e la vulnerabilità tipica delle lesioni cerebrali gravi.

Il fatto che a scatenare gli attacchi sia un semplice selfie evidenzia come la cultura dell’immagine continui a pesare in modo sproporzionato sulle figure LGBTQ+ e su chi lavora nell’intrattenimento per adulti, spesso percepiti come “corpi” prima che come persone.

La scelta di Sean Paul Lockhart di ancorare il proprio racconto al Brain Injury Awareness Month trasforma un episodio di hate speech in occasione di sensibilizzazione: ricordare che, dietro un volto cambiato, possono esserci mesi di coma, fisioterapia, logopedia, paure quotidiane e un lavoro costante per riconquistare autonomia.

FAQ

Chi è Sean Paul Lockhart conosciuto come Brent Corrigan?

È un attore statunitense, noto come Brent Corrigan, star del cinema gay per adulti dagli anni Duemila, con vari premi GayVN e Grabby.

Che cos’è una lesione cerebrale anossica come quella di Corrigan?

È un danno grave al cervello dovuto a totale assenza di ossigeno. Provoca deficit motori, cognitivi e linguistici, richiedendo spesso riabilitazione lunga e multidisciplinare.

Quando Brent Corrigan è stato ricoverato in coma?

È stato ricoverato il 17 febbraio 2023 per una severa crisi epilettica, è finito in coma in terapia intensiva e poi dimesso nel luglio 2023.

Cosa rivendica Corrigan di fronte agli insulti sul suo aspetto?

Rivendica con fermezza la gratitudine per essere vivo, ricordando trauma cranico, coma, riabilitazione e la difficoltà quotidiana di affrontare i postumi neurologici.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata la notizia?

La notizia è stata ricavata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.