michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Brent Corrigan reagisce alle critiche estetiche e rivela le sue fragilità

Brent Corrigan reagisce alle critiche estetiche e rivela le sue fragilità

Brent Corrigan bersaglio di body shaming, lui ricorda il trauma cerebrale

Chi: l’attore statunitense Sean Paul Lockhart, noto come Brent Corrigan, icona del cinema gay per adulti.
Cosa: è stato deriso sui social per il suo nuovo aspetto fisico dopo gravi problemi di salute.
Dove: sui social network, in particolare sulla piattaforma X.
Quando: il caso esplode a marzo 2026, dopo il suo ritorno online iniziato nel novembre 2025.
Perché: un semplice selfie con nuovo taglio di capelli ha scatenato commenti offensivi, spingendo l’attore a ricordare il proprio percorso di riabilitazione dopo una grave lesione cerebrale anossica e una crisi epilettica che lo ha portato in coma nel 2023.

In sintesi:

  • Brent Corrigan torna sui social dopo anni segnati da un grave trauma cerebrale.
  • Un selfie scatena body shaming su X: accuse di filler, aumento di peso, invecchiamento.
  • L’attore replica ricordando coma, riabilitazione e la difficoltà di “affrontare ogni giorno”.
  • Collega la propria storia al Brain Injury Awareness Month e invita alla sensibilità online.

Dai commenti offensivi al racconto del coma e della riabilitazione

Appena maggiorenne, nel 2004, Sean Paul Lockhart diventa, come Brent Corrigan, uno dei volti più riconoscibili del cinema gay per adulti, premiato ai GayVN Award e ai Grabby Award. Tra il 2008 e il 2014 tenta il passaggio al cinema mainstream, senza ruoli di grande rilievo, ma consolidando una fanbase fedele online. Poi, dall’inverno 2022, sparisce dai social per una lunga pausa.

Nel novembre 2025 annuncia il ritorno e rivela gravi problemi di salute. Il sostegno è inizialmente ampio, finché un selfie con un nuovo taglio di capelli scatena, su X, commenti su peso, filler e invecchiamento: *“Hai troppo filler sulla faccia”*, *“Sei irriconoscibile, cosa ti è successo?”*.

Lui risponde ricordando il trauma cranico: *“Sono semplicemente grato di essere qui. Per una persona che ha subito un trauma cranico, è difficile anche solo affrontare ogni giorno”*. Spiega di convivere con una lesione cerebrale anossica, una delle forme più gravi, causata da assenza di ossigeno al cervello tre anni fa.

Il 17 febbraio 2023 Sean Paul Lockhart viene ricoverato per una crisi epilettica severa, entra in coma e viene intubato in terapia intensiva. *“I medici non sono riusciti a registrare alcuna attività cerebrale”*, racconta, sottolineando come la sopravvivenza sia stata definita un “miracolo” dal personale sanitario.

Al risveglio deve reimparare funzioni basilari: *“Ho dovuto imparare nuovamente a camminare, parlare e mangiare”*. Dimesso nel luglio 2023, intraprende una riabilitazione lunga, supportato da amici e familiari, fino a tornare anche all’equitazione. Oggi lega la propria testimonianza al Brain Injury Awareness Month, rivolgendosi a chi lo sostiene: *“A tutti coloro che hanno lasciato un commento di supporto: vi amo!”*.

Il caso Corrigan e il nodo etico del body shaming online

La vicenda di Brent Corrigan riapre il dibattito sull’impatto del body shaming verso personaggi pubblici che hanno vissuto eventi medici estremi. I commenti sul suo volto, sul peso e sull’età ignorano anni di riabilitazione e la vulnerabilità tipica delle lesioni cerebrali gravi.

Il fatto che a scatenare gli attacchi sia un semplice selfie evidenzia come la cultura dell’immagine continui a pesare in modo sproporzionato sulle figure LGBTQ+ e su chi lavora nell’intrattenimento per adulti, spesso percepiti come “corpi” prima che come persone.

La scelta di Sean Paul Lockhart di ancorare il proprio racconto al Brain Injury Awareness Month trasforma un episodio di hate speech in occasione di sensibilizzazione: ricordare che, dietro un volto cambiato, possono esserci mesi di coma, fisioterapia, logopedia, paure quotidiane e un lavoro costante per riconquistare autonomia.

FAQ

Chi è Sean Paul Lockhart conosciuto come Brent Corrigan?

È un attore statunitense, noto come Brent Corrigan, star del cinema gay per adulti dagli anni Duemila, con vari premi GayVN e Grabby.

Che cos’è una lesione cerebrale anossica come quella di Corrigan?

È un danno grave al cervello dovuto a totale assenza di ossigeno. Provoca deficit motori, cognitivi e linguistici, richiedendo spesso riabilitazione lunga e multidisciplinare.

Quando Brent Corrigan è stato ricoverato in coma?

È stato ricoverato il 17 febbraio 2023 per una severa crisi epilettica, è finito in coma in terapia intensiva e poi dimesso nel luglio 2023.

Cosa rivendica Corrigan di fronte agli insulti sul suo aspetto?

Rivendica con fermezza la gratitudine per essere vivo, ricordando trauma cranico, coma, riabilitazione e la difficoltà quotidiana di affrontare i postumi neurologici.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata la notizia?

La notizia è stata ricavata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache