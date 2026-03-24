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Marco Berry attacca Nicolò Brigante scoppia la lite sui social

Marco Berry attacca Nicolò Brigante scoppia la lite sui social

Lite accesa al Grande Fratello Vip tra Marco Berry e Nicolò Brigante

Nel pomeriggio del 23 marzo, nella Casa del Grande Fratello Vip, è esplosa una lite tra l’illusionista Marco Berry e l’ex tronista di Uomini e Donne Nicolò Brigante.

Tutto è nato in cucina, quando Berry, mentre lavava i piatti, ha criticato il presunto scarso contributo di Brigante alle pulizie domestiche, innescando un confronto immediato. Lo scontro verbale è poi degenerato in frasi offensive, con riferimenti al fisico e all’intelligenza del giovane concorrente.

La discussione, avvenuta nella Casa più spiata d’Italia e rilanciata sui social e nei day-time televisivi, solleva interrogativi sui limiti del linguaggio nei reality e sul ruolo delle dinamiche di convivenza nella costruzione del racconto televisivo.

In sintesi:

  • Scontro in cucina tra Marco Berry e Nicolò Brigante sulle pulizie domestiche.
  • Berry accusa Brigante di scarso impegno, lui replica rivendicando il proprio contributo.
  • Il mentalista alza i toni: insulti su età, intelligenza e “muscoletti”.
  • Segue chiarimento, ma il pubblico legge una forte antipatia di fondo.

Berry, entrato al GF Vip con un’immagine “zen” e da mentalista riflessivo, ha mostrato un volto più irruento.

Mentre lavava i piatti, ha lanciato una frecciata a Nicolò Brigante: *“Io non ti ho mai visto lavare i piatti, da domani chiamami che voglio vederti”*. Il siciliano ha reagito subito, ricordando di aver sparecchiato e pulito, chiedendo al coinquilino di esporsi *“in faccia”* se avesse qualcosa da rimproverargli.

Berry ha insistito, citando una tazzina di caffè lasciata sul tavolo. Poco dopo, Brigante si è sfogato con Adriana Volpe, lamentando di essere tra i pochi a sistemare la Casa e di sentirsi ingiustamente preso di mira rispetto agli altri fumatori e coinquilini meno collaborativi.

Insulti, dinamiche di gruppo e tentativo di chiarimento

La tensione si è alzata ulteriormente in giardino, quando Marco Berry, parlando con Alessandra Mussolini e Paola Caruso, ha attaccato duramente Nicolò Brigante.

In un passaggio diventato virale sui social, Berry ha dichiarato: *“Se pensi di avere 33 anni e sei un cogli*ne non hai 33 anni. Mia figlia a 18 anni ragiona con più intelligenza di lui. Sei tutto fisico, ma nel cervello hai solo un neurone. In confessionale faceva finta di essere ubriaco, urlava per divertirsi, pensa solo a divertirsi con i suoi muscoletti del cavolo”*.

Brigante ha ascoltato parte dello sfogo e Berry è passato all’attacco diretto, apostrofandolo con un insulto pesante. È intervenuta Paola Caruso, invitandolo a non oltrepassare il limite per non *“passare dalla parte del torto”*.

Successivamente, il 62enne ha chiesto un confronto privato a Nicolò, attribuendo il proprio fastidio alla scenetta del finto ubriaco in confessionale: *“È un mio disagio, sto molto attento a quella roba lì. Prima mi è scappata quella parolaccia, è una cosa folcloristica. Mi dispiace tantissimo”*.

Sui social, molti utenti leggono negli attacchi di Berry soprattutto una marcata antipatia personale, ritenendo deboli le motivazioni legate al semplice disordine domestico.

Impatto televisivo e possibili sviluppi nella Casa del GF Vip

Lo scontro tra Marco Berry e Nicolò Brigante potrebbe influenzare alleanze e narrative nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip.

La frattura tra il veterano della tv e il giovane ex tronista arriva in una fase iniziale del gioco, quando i ruoli nella Casa non sono ancora cristallizzati e ogni screzio contribuisce a definire leader, “bersagli” e concorrenti percepiti come vittime o carnefici dal pubblico.

Il tema del rispetto nei linguaggi, degli insulti e della gestione delle differenze generazionali sarà centrale nelle valutazioni del pubblico e, potenzialmente, nelle decisioni della produzione su eventuali richiami o provvedimenti.

FAQ

Perché è scoppiata la lite tra Marco Berry e Nicolò Brigante?

La lite è nata da una critica di Marco Berry al presunto scarso contributo di Nicolò Brigante alle pulizie domestiche nella Casa.

Quali frasi ha usato Marco Berry contro Nicolò Brigante?

Berry ha parlato di *“solo un neurone”*, ha paragonato l’intelligenza di Nicolò a quella della figlia e ha deriso i suoi “muscoletti”.

Come ha reagito Nicolò Brigante alle accuse di scarsa collaborazione?

Nicolò Brigante ha rivendicato di sparecchiare e pulire spesso, accusando Berry di prenderlo di mira e chiedendo confronti diretti e trasparenti.

C’è stato un chiarimento tra Marco Berry e Nicolò Brigante?

Sì, Berry ha chiesto un confronto privato, si è detto dispiaciuto e ha attribuito il nervosismo alla scenetta del finto ubriaco in confessionale.

Qual è la fonte delle informazioni su questa lite al Grande Fratello Vip?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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