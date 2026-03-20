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Arisa si autoproduce e denuncia scarsi investimenti discografici sulle donne

Arisa si autoproduce e denuncia scarsi investimenti discografici sulle donne

Arisa tra musica e tv: perché punta su Canzonissima e nuovo singolo

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, cantautrice e volto televisivo, dopo il quarto posto al Festival di Sanremo 2026 con “Magica Favola”, entra nel cast di Canzonissima, nuovo show del sabato sera di Rai Uno che sfiderà Amici di Maria De Filippi su Canale 5. La scelta, raccontata in un’intervista a Repubblica, nasce dall’esigenza di lavorare e sostenere la propria carriera in un’industria discografica che, secondo l’artista, continua a investire meno sulle donne. Parallelamente lancia il singolo “Il tuo profumo”, brano autobiografico sulle fragilità affettive. Il percorso recente di Arisa, tra talent show, programmi musicali e nuove canzoni, diventa così un caso emblematico di come oggi un’artista italiana costruisca visibilità e sostenibilità economica muovendosi tra tv generalista, streaming e autoproduzione.

In sintesi:

  • Arisa entra nel cast di Canzonissima su Rai Uno dopo Sanremo 2026.
  • L’artista denuncia minori investimenti discografici sulle donne e sceglie più tv.
  • Con “Il tuo profumo” racconta gelosia, dolore emotivo e relazioni sbilanciate.
  • Il suo percorso mostra come oggi una cantautrice italiana si autoproduce e resiste.

Dal palco di Sanremo a Canzonissima: il nuovo equilibrio di Arisa

Dopo “Magica Favola” a Sanremo 2026, Arisa consolida la presenza in tv con Canzonissima, storico marchio Rai rilanciato nel prime time del sabato. Raggiungerà il cast “in corsa” dalla settimana successiva alla partenza del programma, che si posizionerà in diretta concorrenza con Amici di Maria De Filippi.

In questi anni Arisa ha affiancato alla musica una costante esposizione televisiva: Ballando con le stelle nel 2021, poi The Voice Kids nel 2023, The Voice Senior e The Voice Generations nel 2024 e nel 2026, oltre ai ruoli di giudice e docente ad Amici.

In un mercato discografico più prudente, l’artista dichiara di autoprodursi e di finanziare ogni progetto con il lavoro in tv: *“Ho bisogno di lavorare… mi finanzio solo con le mie mani e ho bisogno di fare tv”*. Un approccio che unisce visibilità, stabilità economica e possibilità di raccontare la musica in contesti popolari ma editorialmente strutturati.

Nel dialogo con Repubblica, Arisa evidenzia un nodo strutturale: *“L’industria discografica investe meno sulle artiste donne”*. Racconta di aver incontrato scetticismo sulla sua capacità autorale: *“‘Ci sono gli autori, facciamo scrivere a loro’, mi sentivo dire”*.

Questo clima, spiega, l’ha portata a credere per anni di poter solo interpretare brani altrui. La svolta arriva con “Canta ancora”, colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, quando decide di assumere pieno controllo creativo sulla scrittura. Il caso Arisa, tra tv, cinema e canzone d’autore, mostra come molte artiste italiane debbano costruire autonomia produttiva per superare stereotipi di genere ancora radicati nel settore.

Il tuo profumo: il nuovo capitolo personale e artistico di Arisa

Il nuovo singolo di Arisa, “Il tuo profumo”, uscito il 20 marzo, segna un ulteriore passo nella sua maturità autorale. L’artista lo definisce *“una canzone sulla gelosia che non è gelosia, ma dolore travestito”*.

Il brano nasce da *“una super litigata con quello che era il mio compagno”* e racconta il percorso emotivo di chi, in una relazione, dà tutto e scopre solo dopo che l’altra persona si è risparmiata. Arisa sottolinea: *“Ci sono donne che nelle relazioni danno tutto, io sono una di quelle”*.

La traccia insiste sul contrasto tra delusione e attrazione fisica: *“Anche se poi rimane il profumo, la passione, e si passa sopra a quasi tutto”*. Un tema che dialoga direttamente con il pubblico femminile adulto e con un immaginario pop capace di unire fragilità, consapevolezza e desiderio.

FAQ

Quando debutta Arisa nel programma Canzonissima su Rai Uno?

Arisa entrerà nel cast di Canzonissima dalla settimana successiva alla partenza del programma del sabato sera su Rai Uno.

Perché Arisa appare così spesso in programmi televisivi?

Arisa afferma di autoprodursi e di finanziare i propri progetti principalmente grazie al lavoro televisivo, che garantisce visibilità e stabilità economica.

Qual è il tema principale del nuovo singolo Il tuo profumo?

Il brano parla esplicitamente di gelosia come dolore mascherato, relazioni sbilanciate, delusione sentimentale e resistenza emotiva, ispirato a un litigio reale dell’artista.

In che modo Arisa denuncia la disparità nell’industria discografica?

Arisa sostiene chiaramente che l’industria investe meno sulle artiste donne e racconta anni di scetticismo sulla sua capacità di scrivere canzoni.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Arisa?

L’articolo deriva dichiaratamente da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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