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Grande Fratello Vip svela cachet milionari di Ilary Blasi Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Cachet del Grande Fratello Vip: quanto guadagnano davvero i protagonisti

Il nuovo Grande Fratello Vip di Mediaset conferma un investimento economico importante sui volti di punta del programma. Al centro ci sono la conduttrice Ilary Blasi e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che non entreranno nella Casa ma ne determineranno il racconto televisivo.
Secondo stime di stampa non confermate ufficialmente, i loro compensi a puntata superano di gran lunga quelli dei concorrenti, vip e non vip, con un divario netto rispetto ai partecipanti del Grande Fratello “tradizionale”.
I cachet, però, rappresentano solo una parte del quadro economico: per molti protagonisti, il vero valore è la visibilità post-programma, tra nuovi contratti, ospitate e sponsorizzazioni digitali.

In sintesi:

  • Ilary Blasi stimata a circa 25 mila euro a puntata per la conduzione.
  • Selvaggia Lucarelli potrebbe arrivare a circa 35 mila euro a puntata da opinionista.
  • Cesara Buonamici ipotizzata tra 10 e 14 mila euro a puntata.
  • I concorrenti guadagnano molto meno: 50-80 euro al giorno nel format tradizionale.

I compensi di conduttrice, opinioniste e concorrenti: cifre e divari

Secondo ricostruzioni de Il Messaggero, il cachet di Ilary Blasi per il Grande Fratello Vip sarebbe di circa 25 mila euro a puntata. Considerando una programmazione tra 15 e 20 puntate, l’ingaggio complessivo raggiungerebbe diverse centinaia di migliaia di euro.
Accanto a lei, l’opinionista Selvaggia Lucarelli avrebbe strappato un accordo ancora più significativo.
Secondo Fanpage, le sarebbe stato proposto un compenso pari a *“quanto guadagnerebbe in 10 anni a Ballando con le stelle”*, per una cifra ipotizzata intorno ai 35 mila euro a puntata.

L’altra opinionista, la storica giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, avrebbe un cachet stimato – da varie testate – tra i 10 e i 14 mila euro a puntata, sempre senza conferme ufficiali da parte di Mediaset.
Molto diversa la situazione dei concorrenti.
Nel Grande Fratello “classico”, i partecipanti non famosi percepiscono circa 50-80 euro al giorno, poche centinaia di euro a settimana, a fronte di una esposizione mediatica intensa e prolungata.

Il meccanismo economico resta chiaro: più è forte il richiamo del nome, maggiore è l’investimento dell’emittente, mentre i concorrenti meno noti accettano cachet ridotti in cambio di un possibile salto di carriera.

Il vero affare è dopo il reality: perché la visibilità vale più del cachet

Al di là dei compensi ufficiali, il vero paradosso del Grande Fratello Vip riguarda il rapporto tra cachet e ritorno economico complessivo.
Per molti partecipanti, soprattutto vip in cerca di rilancio o creator digitali emergenti, il gettone settimanale rappresenta solo una fetta marginale del potenziale guadagno.
La partita decisiva si apre una volta spenti i riflettori: partecipazioni a nuovi programmi tv e radio, ospitate nei talk show, campagne social, sponsorizzazioni e collaborazioni con brand possono moltiplicare in pochi mesi il valore economico dell’esperienza in Casa.

In questo scenario, il cachet diventa quasi un anticipo per la costruzione – o ricostruzione – di un brand personale, con impatti diretti su follower, ingaggi pubblicitari e contratti futuri.

FAQ

Quanto guadagna Ilary Blasi al Grande Fratello Vip?

Sulla base delle stime circolate, Ilary Blasi percepirebbe circa 25 mila euro a puntata, per un totale potenziale tra 375 e 500 mila euro a stagione.

Qual è il cachet di Selvaggia Lucarelli come opinionista?

Secondo indiscrezioni, Selvaggia Lucarelli arriverebbe a circa 35 mila euro a puntata, con un ingaggio complessivo tra i più alti del cast opinionisti.

Quanto guadagna Cesara Buonamici al Grande Fratello Vip?

Le stime giornalistiche indicano per Cesara Buonamici un cachet tra 10 e 14 mila euro a puntata, senza conferme ufficiali da parte di Mediaset.

Quanto vengono pagati i concorrenti non famosi del Grande Fratello?

Nel format tradizionale, i concorrenti non vip guadagnano circa 50-80 euro al giorno, pari a poche centinaia di euro a settimana di permanenza nella Casa.

Quali sono le fonti delle cifre riportate sui cachet del Grande Fratello?

Le cifre derivano da elaborazioni giornalistiche basate su notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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