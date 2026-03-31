Home / EDITORE3 / Grande Fratello Vip svela cachet milionari di Ilary Blasi Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Cachet del Grande Fratello Vip: quanto guadagnano davvero i protagonisti

Il nuovo Grande Fratello Vip di Mediaset conferma un investimento economico importante sui volti di punta del programma. Al centro ci sono la conduttrice Ilary Blasi e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che non entreranno nella Casa ma ne determineranno il racconto televisivo.

Secondo stime di stampa non confermate ufficialmente, i loro compensi a puntata superano di gran lunga quelli dei concorrenti, vip e non vip, con un divario netto rispetto ai partecipanti del Grande Fratello “tradizionale”.

I cachet, però, rappresentano solo una parte del quadro economico: per molti protagonisti, il vero valore è la visibilità post-programma, tra nuovi contratti, ospitate e sponsorizzazioni digitali.

In sintesi:

Ilary Blasi stimata a circa 25 mila euro a puntata per la conduzione.

stimata a circa 25 mila euro a puntata per la conduzione. Selvaggia Lucarelli potrebbe arrivare a circa 35 mila euro a puntata da opinionista.

potrebbe arrivare a circa 35 mila euro a puntata da opinionista. Cesara Buonamici ipotizzata tra 10 e 14 mila euro a puntata.

ipotizzata tra 10 e 14 mila euro a puntata. I concorrenti guadagnano molto meno: 50-80 euro al giorno nel format tradizionale.

I compensi di conduttrice, opinioniste e concorrenti: cifre e divari

Secondo ricostruzioni de Il Messaggero, il cachet di Ilary Blasi per il Grande Fratello Vip sarebbe di circa 25 mila euro a puntata. Considerando una programmazione tra 15 e 20 puntate, l’ingaggio complessivo raggiungerebbe diverse centinaia di migliaia di euro.

Accanto a lei, l’opinionista Selvaggia Lucarelli avrebbe strappato un accordo ancora più significativo.

Secondo Fanpage, le sarebbe stato proposto un compenso pari a *“quanto guadagnerebbe in 10 anni a Ballando con le stelle”*, per una cifra ipotizzata intorno ai 35 mila euro a puntata.

L’altra opinionista, la storica giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, avrebbe un cachet stimato – da varie testate – tra i 10 e i 14 mila euro a puntata, sempre senza conferme ufficiali da parte di Mediaset.

Molto diversa la situazione dei concorrenti.

Nel Grande Fratello “classico”, i partecipanti non famosi percepiscono circa 50-80 euro al giorno, poche centinaia di euro a settimana, a fronte di una esposizione mediatica intensa e prolungata.

Il meccanismo economico resta chiaro: più è forte il richiamo del nome, maggiore è l’investimento dell’emittente, mentre i concorrenti meno noti accettano cachet ridotti in cambio di un possibile salto di carriera.

Il vero affare è dopo il reality: perché la visibilità vale più del cachet

Al di là dei compensi ufficiali, il vero paradosso del Grande Fratello Vip riguarda il rapporto tra cachet e ritorno economico complessivo.

Per molti partecipanti, soprattutto vip in cerca di rilancio o creator digitali emergenti, il gettone settimanale rappresenta solo una fetta marginale del potenziale guadagno.

La partita decisiva si apre una volta spenti i riflettori: partecipazioni a nuovi programmi tv e radio, ospitate nei talk show, campagne social, sponsorizzazioni e collaborazioni con brand possono moltiplicare in pochi mesi il valore economico dell’esperienza in Casa.

In questo scenario, il cachet diventa quasi un anticipo per la costruzione – o ricostruzione – di un brand personale, con impatti diretti su follower, ingaggi pubblicitari e contratti futuri.

FAQ

Quanto guadagna Ilary Blasi al Grande Fratello Vip?

Sulla base delle stime circolate, Ilary Blasi percepirebbe circa 25 mila euro a puntata, per un totale potenziale tra 375 e 500 mila euro a stagione.

Qual è il cachet di Selvaggia Lucarelli come opinionista?

Secondo indiscrezioni, Selvaggia Lucarelli arriverebbe a circa 35 mila euro a puntata, con un ingaggio complessivo tra i più alti del cast opinionisti.

Quanto guadagna Cesara Buonamici al Grande Fratello Vip?

Le stime giornalistiche indicano per Cesara Buonamici un cachet tra 10 e 14 mila euro a puntata, senza conferme ufficiali da parte di Mediaset.

Quanto vengono pagati i concorrenti non famosi del Grande Fratello?

Nel format tradizionale, i concorrenti non vip guadagnano circa 50-80 euro al giorno, pari a poche centinaia di euro a settimana di permanenza nella Casa.

Quali sono le fonti delle cifre riportate sui cachet del Grande Fratello?

Le cifre derivano da elaborazioni giornalistiche basate su notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborate dalla nostra Redazione.