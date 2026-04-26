Home / APPLE / MacBook Ultra Apple presenta il portatile di punta con sei innovazioni chiave per prestazioni professionali

MacBook Ultra, il nuovo portatile Apple che punta a rivoluzionare i MacBook Pro

Il futuro MacBook Ultra di Apple dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2027, come redesign radicale dei MacBook Pro di fascia alta. Il progetto, emerso da fonti vicine alla catena produttiva asiatica, prevede un nuovo display OLED touch, un foro stile Dynamic Island, chip M6 Pro e M6 Max a 2 nm prodotti da TSMC, chassis più sottile e possibile connettività cellulare integrata. L’obiettivo è allineare l’esperienza d’uso dei portatili alla piattaforma mobile di iPhone e iPad, superando i limiti dell’attuale generazione lanciata nel 2021 e rafforzando la leadership di Apple nel computing premium.

In sintesi:

Debutto atteso nel 2027 per il redesign completo dei MacBook Pro di fascia alta.

Nuovo display OLED touch con Dynamic Island e cornici ulteriormente ridotte.

Chip M6 Pro e M6 Max a 2 nm per più potenza ed efficienza.

Possibile modem 5G integrato per connettività cellulare diretta sul portatile.

Display OLED touch, Dynamic Island e chip M6 a 2 nm

Le anticipazioni attribuiscono a MacBook Ultra un pannello OLED che sostituirà l’attuale LCD mini‑LED, allineando finalmente i portatili a iPhone, Apple Watch e iPad Pro. Benefici attesi: contrasto teoricamente infinito, neri profondi, resa HDR più stabile e potenziale riduzione dei consumi alle basse luminosità. Il passaggio all’OLED consentirebbe inoltre un design più sottile, grazie all’eliminazione della retroilluminazione mini‑LED e a una struttura interna più compatta.

Elemento di rottura sarà il touch screen integrato, in netto contrasto con la storica posizione di Steve Jobs, che giudicava scomodo l’uso del tocco su laptop per l’affaticamento del braccio. L’inversione di rotta riflette l’evoluzione delle abitudini d’uso e l’esigenza di continuità tra ecosistema macOS e iOS/iPadOS. Al posto del notch, il portatile dovrebbe adottare un foro centrale con interfaccia stile Dynamic Island, capace di mostrare avvisi di batteria, status di connessione degli AirPods e notifiche contestuali in un’area compatta, avvicinando i Mac a un’esperienza “edge‑to‑edge”.

Sotto il cofano, i nuovi chip M6 Pro e M6 Max, costruiti a 2 nanometri da TSMC, promettono un salto superiore allo standard generazionale rispetto agli attuali M5 su processo N3 di terza generazione. Le attese vanno verso incrementi sensibili nelle prestazioni multi‑core e GPU, con efficienza energetica migliorata, scenario ideale per professionisti di video, 3D e sviluppo software.

Connettività cellulare e prospettive sul mercato dei notebook premium

Una delle possibili novità più strategiche di MacBook Ultra riguarda la connettività cellulare integrata. Apple starebbe valutando l’adozione di modem proprietari, identificati come C1X o futuro C2, con supporto a 5G e LTE direttamente nel telaio del portatile. Ciò eliminerebbe la dipendenza dall’Hotspot di iPhone o iPad, rendendo i Mac più autonomi in mobilità professionale e potenzialmente competitivi con alcuni ultrabook Windows già dotati di SIM.

La sfida tecnica sarà integrare il modem senza sacrificare autonomia, raffreddamento e porte fisiche: al momento non emergono indicazioni su una rimozione di HDMI, MagSafe o slot SD, una scelta contestata in passato dalla base professionale. Se confermate, queste scelte configurerebbero MacBook Ultra come piattaforma di riferimento nel segmento notebook premium entro la fine del decennio, spingendo l’intero mercato verso OLED, 5G nativo e laptop sempre connessi.

FAQ

Quando è previsto il lancio di MacBook Ultra?

È previsto indicativamente nei primi mesi del 2027, salvo ritardi nella produzione dei pannelli OLED e dei chip M6.

MacBook Ultra avrà ancora le porte HDMI, MagSafe e slot SD?

È probabile di sì: le indiscrezioni non segnalano rimozioni, per evitare le polemiche già vissute con i MacBook precedenti.

Il display OLED di MacBook Ultra consumerà più batteria?

Non necessariamente: in scenari misti l’OLED può ridurre i consumi, soprattutto con interfacce scure e gestione intelligente della luminosità.

Il touch screen cambierà le app attuali per macOS?

Sì, molte app professionali potrebbero introdurre interfacce ottimizzate per il tocco, mantenendo però il pieno supporto a mouse e trackpad.

Quali sono le fonti delle informazioni su MacBook Ultra?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.