Amazon Prime Video Ultra spiegato: novità, costi e vantaggi reali

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Amazon Prime Video Ultra, il nuovo piano premium lanciato da Amazon

Il 10 aprile 2026 Amazon ha lanciato negli Stati Uniti il nuovo piano Amazon Prime Video Ultra, pensato per sostituire la precedente opzione senza pubblicità di Prime Video.

Il servizio, proposto agli abbonati Amazon Prime a circa 4,50 euro al mese equivalenti, ridefinisce l’offerta premium della piattaforma di streaming.

L’aumento di prezzo rispetto ai circa 2,70 euro del vecchio piano è motivato da novità sostanziali: niente pubblicità, più qualità video, più schermi e più download offline.

Il lancio, per ora limitato al mercato statunitense, è un test strategico in vista di una possibile espansione globale, inclusa l’Europa e l’Italia, se i risultati commerciali confermeranno le aspettative del gruppo di Seattle.

In sintesi:

Nuovo piano Prime Video Ultra lanciato negli Stati Uniti il 10 aprile 2026

lanciato negli Stati Uniti il 10 aprile 2026 Prezzo intorno ai 4,50 euro, quasi il doppio del precedente piano senza pubblicità

Streaming in 4K/UHD esclusivo, fino a cinque schermi simultanei e 100 download offline

Possibile estensione in Europa se il test USA avrà risultati positivi

Caratteristiche, vantaggi e strategia dietro Prime Video Ultra

Con Prime Video Ultra, Amazon introduce una chiara segmentazione dell’offerta: la visione senza pubblicità e in alta qualità diventa un servizio premium, non più incluso nel semplice abbonamento Prime con inserzioni.

Il punto più rilevante è l’esclusività della risoluzione 4K/UHD, riservata solo a questo piano: chi desidera sfruttare pienamente TV e dispositivi compatibili deve quindi accettare l’upgrade di prezzo.

In parallelo, il numero di streaming simultanei sale da tre a cinque, intercettando le esigenze delle famiglie numerose e delle abitazioni con più schermi connessi, riducendo conflitti d’uso tra membri del nucleo domestico.

Sul fronte mobilità, il limite dei download offline cresce da 25 a 100 titoli, elemento decisivo per chi viaggia spesso o vive in aree con connettività intermittente. L’insieme di questi miglioramenti mostra l’intenzione di posizionare Prime Video Ultra come un’offerta premium comparabile ai piani top di concorrenti come Netflix e Disney+, giustificando agli occhi degli utenti un canone mensile quasi raddoppiato.

Prospettive per l’Europa e impatto sul mercato italiano

Per il momento Prime Video Ultra resta confinato agli Stati Uniti, in linea con la strategia consolidata di Amazon: testare ogni nuova formula di abbonamento sul mercato domestico prima di un rollout globale.

Se l’adozione USA dovesse dimostrarsi robusta, è verosimile un’estensione al mercato europeo, con particolare interesse per Paesi dove Prime Video ha già un’ampia base utenti, come l’Italia.

Un eventuale sbarco italiano imporrebbe agli utenti una scelta netta: accettare pubblicità per contenere il costo, oppure pagare di più per 4K, niente spot e maggiori funzionalità multi-dispositivo. Nel medio periodo, questo modello potrebbe accelerare una polarizzazione del mercato streaming tra piani economici con advertising e livelli premium ad alto valore aggiunto.

FAQ

Che cos’è Amazon Prime Video Ultra in dettaglio?

È il nuovo piano premium di Prime Video senza pubblicità, con 4K/UHD esclusivo, cinque stream simultanei e fino a 100 download offline.

Quanto costa Amazon Prime Video Ultra rispetto al vecchio piano?

Costa circa 4,50 euro equivalenti al mese negli USA, quasi il doppio dei circa 2,70 euro del precedente piano senza pubblicità.

Prime Video Ultra è già disponibile in Italia?

No, attualmente è disponibile solo negli Stati Uniti. Un eventuale lancio in Italia dipenderà dai risultati del test americano.

Quali vantaggi offre Prime Video Ultra per le famiglie?

Offre fino a cinque visioni simultanee e 100 download offline, permettendo a più membri della famiglia di guardare contenuti diversi senza limitazioni.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Prime Video Ultra?

È stata elaborata congiuntamente dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.