Bitcoin verso nuovi record nel mining: il rally che potrebbe riscrivere le regole del settore

Record di ricavi e trimestri chiave

Bitcoin archivia il 2025 come l’anno più redditizio per il mining, con ricavi complessivi stimati a 16,75 miliardi di dollari secondo l’analisi di Techgaged.com, superando il massimo storico del 2021 e migliorando di circa 3 miliardi il risultato del 2024. Il percorso annuale ha mostrato fasi nettamente distinte, con un avvio cauto, una progressiva ripresa e un picco senza precedenti nel terzo trimestre.

Nel primo trimestre, i ricavi si sono attestati a 3,81 miliardi di dollari, penalizzati dal raffreddamento generale del mercato crypto che ha compresso il valore in fiat delle ricompense di blocco e delle commissioni. La dinamica è mutata nel secondo trimestre, quando la combinazione tra un rimbalzo del prezzo di Bitcoin e l’aumento delle commissioni di transazione ha spinto gli incassi a 4,05 miliardi, segnando l’inizio della fase espansiva dell’anno.

La vera accelerazione è arrivata nel terzo trimestre, culminato con quasi 5 miliardi di dollari di ricavi: il dato trimestrale più elevato mai registrato nel settore del Bitcoin mining. Questo exploit ha consolidato la traiettoria di crescita e predisposto il terreno per un bilancio annuale da primato.

Il quarto trimestre ha introdotto una battuta d’arresto: la correzione del prezzo di Bitcoin pari al –23% ha compresso il valore in valuta fiat delle ricompense, portando i ricavi trimestrali a 3,93 miliardi di dollari. Pur segnando un miliardo in meno rispetto al record del trimestre precedente, il risultato è rimasto superiore ai 3,49 miliardi del quarto trimestre 2024, confermando la maggiore tenuta del comparto rispetto all’anno precedente.

Nel complesso, la sequenza trimestrale 2025 — da 3,81 a 4,05, fino al picco di quasi 5 e alla successiva discesa a 3,93 miliardi — fotografa un settore capace di capitalizzare fasi di mercato favorevoli e di contenere l’impatto dei ribassi, chiudendo l’anno con ricavi record e una struttura di entrate più articolata tra block reward e fee.

Stabilità del settore e segnali di maturazione

La traiettoria del Bitcoin mining nel 2025 evidenzia un’evoluzione strutturale verso maggiore stabilità e resilienza. La dispersione dei risultati tra il trimestre migliore e quello peggiore si è ridotta a circa 1 miliardo di dollari, contro i 1,91 miliardi registrati nel 2024, segnale di volatilità operativa più contenuta e di gestione dei costi più efficiente. La media trimestrale si è attestata a circa 4,2 miliardi, in crescita di 900 milioni rispetto all’anno precedente, a conferma di un flusso di entrate più regolare e prevedibile.

Quattro dei dieci mesi più redditizi nella storia del comparto ricadono nel 2025, posizionandosi subito dopo i picchi di marzo, aprile e ottobre 2021 e marzo 2024. Questa concentrazione di performance mensili di vertice, in un anno segnato da un –23% nel prezzo di Bitcoin nell’ultimo trimestre, indica che il settore ha rafforzato i propri fondamentali: l’ottimizzazione dell’hardware, l’accesso a energia più competitiva e una migliore composizione dei ricavi tra block reward e commissioni di transazione hanno attenuato l’impatto dei ribassi di mercato.

L’analisi di Techgaged.com, richiamata anche da Bluerating, delinea un ecosistema più maturo, capace di sostenere picchi di attività con minori frizioni su hashrate e margini. La gestione dinamica della capacità, l’allocazione flessibile dei carichi e una maggiore professionalizzazione dei data center hanno contribuito a ridurre le oscillazioni dei ricavi. In questo contesto, la valutazione di Jastra Kranjec — senior research analyst di Techgaged.com — inquadra il 2025 come un passaggio di fase: un anno spartiacque in cui le metriche economiche della rete hanno evidenziato continuità di rendimento anche in presenza di shock di prezzo.

La combinazione di efficienza operativa, miglior mix di entrate e minore differenziale tra trimestri suggerisce un settore meno esposto a cicli estremi e più adatto a pianificazioni di lungo periodo. Il quadro che emerge è quello di un’industria che consolida i risultati grazie a strutture di costo ottimizzate, politiche energetiche più sofisticate e una crescente incidenza delle fee come cuscinetto nei momenti di debolezza del mercato.

Prospettive e implicazioni per i minatori nel 2025

Il profilo di ricavi emerso nel 2025 ridisegna le priorità dei minatori: la sostenibilità del margine dipenderà dalla capacità di stabilizzare i costi energetici, ottimizzare l’hardware e massimizzare la quota di commissioni di transazione nei periodi di flessione del prezzo di Bitcoin. La riduzione della dispersione tra trimestri e la crescita della media degli incassi suggeriscono che i piani industriali dovranno integrare scenari di mercato più realistici, con obiettivi di cash flow costanti e contratti energetici indicizzati o a lungo termine per attenuare la volatilità.

Sul fronte operativo, la priorità è l’efficienza: l’aggiornamento a ASIC di nuova generazione con migliore rapporto hashrate/watt, la gestione intelligente del carico (curtailment) e l’integrazione con fonti rinnovabili e off-grid a basso costo rappresentano leve decisive per mantenere competitività anche in contesti di hashrate elevato. La strutturazione di data center con profili di consumo flessibili consente di cogliere opportunità nei mercati dell’energia, generando ricavi ancillari e abbattendo il costo medio per terahash.

Le dinamiche delle fee assumono un ruolo più strategico: periodi di congestione on-chain possono sostenere i ricavi quando il prezzo di Bitcoin si indebolisce, ma richiedono infrastrutture e pool in grado di prioritizzare intelligentemente le transazioni. L’adesione a pool con politiche trasparenti di distribuzione delle commissioni e strumenti di risk management riduce la variabilità dei pagamenti e migliora la pianificazione del capitale.

La disciplina finanziaria resta centrale. La combinazione di hedging su prezzo e tassi energetici, la rotazione programmata dell’hardware e l’accesso a finanziamenti con covenant compatibili con la ciclicità del settore contribuiscono a preservare la liquidità nelle fasi ribassiste. L’evidenza di un settore più maturo sostiene modelli di crescita graduale, con espansioni modulari e capex calibrati sul punto di pareggio energetico e sull’evoluzione della difficoltà di rete.

Le aree geografiche con energia abbondante e regolazione chiara restano avvantaggiate: giurisdizioni che facilitano contratti di fornitura a lungo termine, accesso a infrastrutture di trasmissione e politiche stabili attraggono hashrate e favoriscono economie di scala. La tendenza verso accordi industriali tra operatori energetici e minatori, insieme a progetti di utilizzo di gas associato e risorse rinnovabili non dispacciabili, amplia il ventaglio di fonti a basso costo.

Per gli operatori, le implicazioni sono operative e strategiche: standardizzare il monitoraggio dei margini per terahash, impostare SLA di efficienza sui data center, diversificare le entrate con servizi complementari (come gestione della domanda e partecipazione a mercati di bilanciamento), rafforzare le politiche di sicurezza fisica e informatica. Con quattro mesi tra i più redditizi di sempre concentrati nel 2025, la capacità di catturare i picchi e difendere i margini nei minimi diventa il discrimine tra crescita e consolidamento.

La fotografia che emerge orienta verso un modello industriale più programmabile: pianificazioni basate su modelli di sensibilità che incorporano variazioni di prezzo, difficoltà e costo dell’energia, KPI di disponibilità e resa per sito, e una governance del rischio che allinei expansion plan e sostenibilità finanziaria. Per i minatori, il 2025 indica una rotta: efficienza, contratti energetici robusti, gestione proattiva delle fee e investimenti selettivi nell’hardware come presupposto per mantenere redditività in un ecosistema sempre più competitivo.

