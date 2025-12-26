Scambi russi si preparano al lancio del trading cripto regolamentato nel 2026: guida e impatti principali

Modello di accesso agli investitori e limiti per i non qualificati

La Bozza normativa pubblicata dalla Banca di Russia delinea un sistema di accesso agli scambi criptovalrafici pensato per bilanciare protezione degli investitori e sviluppo del mercato. Il modello prevede livelli differenziati di partecipazione, limiti stringenti per i risparmiatori non qualificati e requisiti d’idoneità che mirano a ridurre i rischi di perdita sistemica e abuso di mercato. L’obiettivo dichiarato è trasferire attività oggi parzialmente off‑shore dentro infrastrutture vigilate, aumentando la trasparenza fiscale e circoscrivendo l’uso speculativo senza compromettere la liquidità necessaria agli operatori professionali. Questa impostazione cambia la natura dell’offerta: le crypto diventano strumenti d’investimento sorvegliati, non mezzi di pagamento alternativi.

Accesso stratificato e requisiti per i non qualificati

Il framework introduce una chiara distinzione tra investitori “non qualificati” e “qualificati”. I primi potranno operare solamente su una lista selezionata di asset ad alta capitalizzazione, quali Bitcoin e Ethereum, con un tetto annuale agli acquisti fissato a 300.000 rubli. Prima di accedere, dovranno superare un test obbligatorio di competenza digitale somministrato dai broker autorizzati, volto a verificare conoscenze base su rischi, custodia e implicazioni fiscali. L’intento è ridurre esposizioni incontrollate e proteggere il risparmio delle famiglie, limitando l’accesso a prodotti più complessi e token anonimi.

Regole per gli investitori qualificati

Gli investitori qualificati beneficeranno di rimozione dei limiti volumetrici ma dovranno rispettare divieti specifici: è esplicitamente proibito il trading di token che garantiscono anonimato e quello volto a eludere la tracciabilità delle transazioni. Le soglie di qualificazione saranno definite dai regolatori e richiederanno prova di esperienza di mercato, patrimonio minimo o certificazioni professionali. In questo modo si mantiene un livello di libertà operativa agli attori istituzionali, preservando però la capacità di intervento regolamentare su strumenti ritenuti rischiosi.

Obblighi dei broker e controlli di accesso

I broker autorizzati fungeranno da gatekeeper: oltre a somministrare il test di literacy digitale, saranno responsabili della verifica KYC rafforzata, della classificazione dell’investitore e del monitoraggio dei limiti di acquisto. Essi dovranno implementare sistemi di segnalazione automatica delle operazioni sospette e mantenere registri dettagliati per l’ispezione da parte delle autorità. La responsabilità operativa dei broker è concepita come leva per garantire la conformità e prevenire l’elusione delle restrizioni imposte ai non qualificati.

Effetti attesi sul mercato retail

Limitando l’offerta disponibile ai risparmiatori meno esperti e introducendo requisiti di competenza, il modello dovrebbe ridurre movimenti speculativi incontrollati e i casi di perdite improvvise. Al contempo, la regolazione formale incoraggia il rientro di volumi prima instradati su piattaforme estere, migliorando la tracciabilità fiscale. Tuttavia, l’efficacia dipenderà dalla capacità dei regolatori e degli intermediari di applicare controlli tecnologici robusti e di aggiornare la lista degli asset ammessi in funzione della volatilità e della trasparenza di mercato.

FAQ

Chi può essere considerato investitore qualificato? Un investitore qualificato è definito tramite criteri oggettivi stabiliti dai regolatori, come esperienza di trading, patrimonio minimo o certificazioni professionali.

Un investitore qualificato è definito tramite criteri oggettivi stabiliti dai regolatori, come esperienza di trading, patrimonio minimo o certificazioni professionali. Quali asset saranno accessibili ai non qualificati? Ai non qualificati saranno consentiti solo asset ad alta liquidità e capitalizzazione, come Bitcoin e Ethereum , secondo la lista ufficiale dei regolatori.

Ai non qualificati saranno consentiti solo asset ad alta liquidità e capitalizzazione, come e , secondo la lista ufficiale dei regolatori. Qual è il limite di acquisto per i non qualificati? Il limite annuale previsto è di 300.000 rubli per acquisti di criptovalute da parte di investitori non qualificati.

Il limite annuale previsto è di 300.000 rubli per acquisti di criptovalute da parte di investitori non qualificati. Che ruolo hanno i broker nella verifica degli investitori? I broker autorizzati devono somministrare il test di competenza digitale, effettuare KYC rafforzato, classificare gli investitori e monitorare il rispetto dei limiti.

I broker autorizzati devono somministrare il test di competenza digitale, effettuare KYC rafforzato, classificare gli investitori e monitorare il rispetto dei limiti. I token anonimi saranno disponibili per tutti? No: lo scambio o il possesso di token che garantiscono anonimato sarà vietato, anche per gli investitori qualificati.

No: lo scambio o il possesso di token che garantiscono anonimato sarà vietato, anche per gli investitori qualificati. Come si verifica la competenza digitale richiesta? La competenza viene accertata tramite un test obbligatorio elaborato dai regolatori e somministrato dai broker autorizzati prima dell’abilitazione al trading.

Integrazione delle criptovalute nei pagamenti internazionali e nei BRICS

La transizione regolamentare prevista per il 2026 punta a inserire le criptovalute nel perimetro operativo delle relazioni finanziarie internazionali russe, sfruttando l’infrastruttura degli scambi nazionali per facilitare regolamenti transfrontalieri con partner strategici. L’intenzione dichiarata è utilizzare asset digitali come strumento di liquidità alternativa nelle operazioni con paesi BRICS e altre controparti non allineate ai sistemi di pagamento occidentali, pur mantenendo il controllo statale sulle modalità di utilizzo e sulle controparti ammesse.

Per attivare questa funzione, gli scambi dovranno implementare canali di interoperabilità tecnica con il settore bancario e con gli intermediari internazionali selezionati. Ciò comporta l’adozione di standard comuni per la riconciliazione delle transazioni, la custodia degli asset e la reportistica sulle controparti estere. Il disegno regolatorio richiede inoltre che ogni operazione di regolamento internazionale sia instradata attraverso “intermediari digitali” autorizzati, soggetti a vigilanza diretta da parte della Banca di Russia.

L’impiego pratico si concentrerà su scambi di valore bilaterali dove le criptovalute fungono da ponte temporaneo tra valute nazionali, riducendo la dipendenza dalle infrastrutture di messaggistica finanziaria occidentali. Questo modello presuppone un controllo stringente su quali token possono essere usati per tali operazioni, privilegiando asset di alta liquidità e tracciabilità. La scelta intende minimizzare i rischi di evasione e garantire che i flussi risultino verificabili ai fini doganali e fiscali.

Dal punto di vista operativo, la sincronizzazione elettronica tra ledger degli exchange e sistemi bancari sarà fondamentale: sono richiesti protocolli per la conferma istantanea delle posizioni, meccanismi di gestione del rischio intraday e processi di riconciliazione automatica per evitare discrepanze tra registri blockchain e conti bancari. Inoltre, l’introduzione di requisiti AML/CTF uniformi a livello transnazionale sarà condizione necessaria per ottenere l’accesso ai corridoi commerciali con paesi partner.

Infine, la strategia istituzionale punta a utilizzare la capacità regolamentare domestica per offrire controparti estere un ambiente di negoziazione sicuro e conforme, incrementando la fiducia nelle transazioni denominate parzialmente o temporaneamente in asset digitali. Questa soluzione tecnica-legale mira a mantenere il controllo statale sui flussi di capitale, permettendo però di esplorare alternative pratiche per condurre scambi internazionali in condizioni di restrizioni finanziarie esterne.

FAQ

Le criptovalute potranno essere usate per pagamenti internazionali? Saranno impiegate come strumenti ponte per regolamenti transfrontalieri selezionati, non come moneta legale domestica.

Saranno impiegate come strumenti ponte per regolamenti transfrontalieri selezionati, non come moneta legale domestica. Chi gestirà i regolamenti transfrontalieri in criptovalute? I “intermediari digitali” autorizzati e soggetti a vigilanza della Banca di Russia gestiranno clearing e custodia.

I “intermediari digitali” autorizzati e soggetti a vigilanza della gestiranno clearing e custodia. Quali asset saranno ammessi nei corridoi con i BRICS? Saranno privilegiati asset ad alta liquidità e tracciabilità, selezionati dai regolatori.

Saranno privilegiati asset ad alta liquidità e tracciabilità, selezionati dai regolatori. Come si eviteranno discrepanze tra ledger e conti bancari? Saranno implementati protocolli di riconciliazione automatica, conferme istantanee e gestione del rischio intraday.

Saranno implementati protocolli di riconciliazione automatica, conferme istantanee e gestione del rischio intraday. Qual è il ruolo degli scambi nazionali nelle operazioni internazionali? Fornire infrastruttura di negoziazione e interoperabilità tecnica tra ledger blockchain e sistemi bancari.

Fornire infrastruttura di negoziazione e interoperabilità tecnica tra ledger blockchain e sistemi bancari. Verranno armonizzati gli standard AML con partner esteri? L’accesso ai corridoi commerciali richiederà requisiti AML/CTF uniformi e reportistica conforme a standard internazionali.

Requisiti normativi, custodia e controlli antiriciclaggio

Requisiti regolamentari, standard di custodia e procedure antiriciclaggio sono stati definiti come pilastri imprescindibili per l’operatività degli scambi dal luglio 2026. Le norme prevedono che ogni operatore autorizzato ottenga licenze distinte per attività di intermediazione, custodia e clearing, con requisiti patrimoniali minimi e piani di continuità operativa sottoposti ad approvazione della Banca di Russia. I regolatori hanno stabilito criteri tecnici per l’integrazione dei sistemi di trading con i registri blockchain, inclusi standard di interoperabilità, logging immutabile delle attività e meccanismi di riconciliazione automatica. Le licenze saranno rilasciate solo a entità che dimostrino governance solida, sistemi di controllo interno certificati e trasparenza nella proprietà effettiva.

Custodia e segregazione degli asset

La disciplina impone obblighi stringenti sulla custodia degli asset digitali: le criptovalute detenute per conto dei clienti devono essere segregate dalle attività proprie dell’intermediario e custodite con soluzioni a più livelli di sicurezza, inclusi cold wallet certificati e custodia multi‑firma sotto supervisione indipendente. Le procedure prevedono controlli periodici di integrità dei wallet, audit esterni obbligatori e reporting continuo alla banca centrale. In caso di servizi di terze parti per custody o clearing, gli intermediari devono dimostrare accordi contrattuali vincolanti che prevedano responsabilità chiare e diritti di accesso per le autorità di vigilanza.

Controlli antiriciclaggio e due diligence

I requisiti AML/CTF sono stati rafforzati rispetto agli standard tradizionali: oltre al KYC rafforzato, gli intermediari devono applicare monitoraggio transazionale in tempo reale con soglie di allerta dinamiche e analisi comportamentale basata su modelli di machine learning. Le segnalazioni di operazioni sospette devono essere inoltrate prontamente alle autorità competenti e conservate in forma verificabile. È prevista la tracciabilità obbligatoria delle origini dei fondi per tutte le operazioni oltre soglia e per i trasferimenti cross‑border, con obbligo di fornire documentazione che giustifichi finalità economica e relazioni contrattuali sottostanti.

Requisiti tecnologici e resilienza operativa

Per ridurre rischi sistemici la normativa impone standard di sicurezza informatica, crittografia e resilienza dei dati: test di penetrazione periodici, piani di disaster recovery e separazione delle reti operative. Le infrastrutture critiche dovranno aderire a protocolli di convalida delle transazioni e a sistemi di consenso che consentano audit forense delle movimentazioni. Inoltre, gli exchange saranno soggetti a stress test coordinati con la Banca di Russia per valutare risposta a shock di liquidità e interruzioni di mercato.

Cooperazione internazionale e scambio informativo

Il quadro normativo richiede che gli operatori implementino canali di cooperazione con autorità straniere e aderiscano a standard di reporting simili a DAC8 per scambi di informazioni fiscali e di compliance. Gli accordi di mutuo riconoscimento e assistenza amministrativa saranno condizione per il coinvolgimento in corridoi commerciali esteri, con obbligo di conformità alle richieste di indagine internazionale e di conservazione dei dati secondo standard condivisi.

FAQ

Quali licenze sono necessarie per operare? Sono necessarie licenze distinte per intermediazione, custodia e clearing, rilasciate previa verifica di requisiti patrimoniali, governance e piani di continuità approvati dalla Banca di Russia .

Sono necessarie licenze distinte per intermediazione, custodia e clearing, rilasciate previa verifica di requisiti patrimoniali, governance e piani di continuità approvati dalla . Come devono essere custodite le criptovalute dei clienti? Devono essere segregate rispetto alle attività proprie dell’intermediario, custodite con soluzioni multi‑livello come cold wallet certificati e multi‑firma, con audit esterni periodici.

Devono essere segregate rispetto alle attività proprie dell’intermediario, custodite con soluzioni multi‑livello come cold wallet certificati e multi‑firma, con audit esterni periodici. Quali misure AML sono richieste? Oltre al KYC rafforzato, è obbligatorio il monitoraggio in tempo reale, analisi comportamentale, segnalazione immediata delle operazioni sospette e documentazione dell’origine dei fondi per trasferimenti rilevanti.

Oltre al KYC rafforzato, è obbligatorio il monitoraggio in tempo reale, analisi comportamentale, segnalazione immediata delle operazioni sospette e documentazione dell’origine dei fondi per trasferimenti rilevanti. Che standard tecnologici servono? Sono richiesti test di penetrazione, crittografia avanzata, piani di disaster recovery, separazione delle reti operative e partecipazione a stress test coordinati con la banca centrale.

Sono richiesti test di penetrazione, crittografia avanzata, piani di disaster recovery, separazione delle reti operative e partecipazione a stress test coordinati con la banca centrale. Possono gli exchange esternalizzare la custodia? Sì, ma solo con contratti vincolanti che definiscano responsabilità chiare e prevedano accesso per le autorità di vigilanza; la responsabilità ultima rimane dell’intermediario autorizzato.

Sì, ma solo con contratti vincolanti che definiscano responsabilità chiare e prevedano accesso per le autorità di vigilanza; la responsabilità ultima rimane dell’intermediario autorizzato. È previsto scambio d’informazioni con autorità estere? Sì: gli operatori devono aderire a standard internazionali di reporting e cooperare con richieste di assistenza amministrativa per indagini e verifiche fiscali.

Impatto fiscale, sicurezza nazionale e prospettive per il mercato domestico

La normalizzazione delle criptovalute entro l’ecosistema regolamentato modificherà profondamente il bilancio fiscale e le valutazioni di rischio strategico dello Stato. L’inclusione degli scambi nazionali mira a catturare ricavi oggi prevalentemente erosi da piattaforme offshore, attraverso obblighi di rendicontazione estesa e tassazione delle plusvalenze. Parallelamente, la regolazione intende ridurre la vulnerabilità del sistema finanziario a flussi opachi che possono essere impiegati per elusione fiscale o finanziamento illecito. Questa trasformazione impone però una sincronizzazione tra norme fiscali, requisiti di trasparenza delle controparti e strumenti tecnici di tracciamento delle transazioni affinché la riscossione effettiva rifletta la base imponibile reale.

Dal punto di vista della sicurezza nazionale, la decisione di concentrare le negoziazioni all’interno di infrastrutture soggette a vigilanza centrale consente un controllo più stretto sui flussi di capitale e sulle controparti estere. Ciò riduce il rischio di utilizzo di asset digitali per aggirare sanzioni o per finanziare attività illecite, ma richiede anche capacità operative elevate: analisi forense delle blockchain, cooperazione interagenzia e interoperabilità dei data‑lake per correlare movimenti digitali con dati economici tradizionali. La deterrenza passa per la possibilità pratica di ricostruire catene di titolarità e movimenti finanziari, nonché per sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di violazioni.

Sul versante fiscale l’introduzione di regole chiare semplifica la pianificazione tributaria per contribuenti e autorità. La disponibilità di registri certificati e reportistica automatizzata riduce le asimmetrie informative, agevolando verifiche puntuali e recupero d’imposte non dichiarate. Tuttavia, l’entità delle entrate dipenderà dalla capacità degli intermediari di implementare meccanismi di withholding o di reporting in tempo reale e dall’armonizzazione delle regole su base nazionale per evitare arbitrati regolamentari interni. Occorrerà definire procedure per la determinazione del valore imponibile in presenza di rapida volatilità e per la compensazione di perdite in periodi fiscali diversi.

Le prospettive per il mercato domestico sono ambivalenti: da un lato la regolamentazione può attrarre volumi e rimettere capitale sotto supervisione russa, rafforzando la profondità e la liquidità degli scambi nazionali; dall’altro l’imposizione di limiti, requisiti compliance stringenti e la proibizione di token anonimi potrebbero ridurre parte dell’attività speculativa che attualmente alimenta volumi elevati su mercati non regolamentati. La sostenibilità di un mercato interno ricco e competitivo dipenderà dalla capacità degli operatori di offrire prodotti liquidi e costi competitivi, mantenendo nel contempo elevati standard di compliance senza trasferire il costo integrale agli utenti.

Infine, l’equilibrio tra esigenze fiscali e di sicurezza e la promozione di un ecosistema finanziario attrattivo richiederà iter normativi dinamici: aggiornamento periodico della lista asset ammissibili, revisione delle soglie fiscali e dei meccanismi di reporting, nonché investimenti statali in capacità analitiche per monitorare efficacemente i rischi emergenti senza soffocare l’innovazione.

FAQ