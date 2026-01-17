Juventus verso la svolta: Elkann pronto a cedere, spunta cifra shock e intreccio Tether-Agnelli

Cessione possibile: Elkann valuta l’addio e la cifra decisiva

John Elkann ha respinto a dicembre la proposta da 1,1 miliardi di euro avanzata da Tether per rilevare il controllo di Juventus, ribadendo pubblicamente che “storia e valori” del club non sono in vendita. Tuttavia, secondo quanto riportato da Dagospia, lo scenario potrebbe cambiare: l’ipotesi cessione sarebbe oggi valutata, seppur con paletti stringenti.

La cifra ritenuta idonea a scalfire le resistenze dell’ad di Exor si attesterebbe attorno ai 2 miliardi di euro, ben oltre il miliardo rifiutato e i 1,1 miliardi messi sul tavolo dal socio di minoranza. Un target che riflette il peso industriale e simbolico del club bianconero e il controllo della holding sulla governance.

Il contesto, segnato da un 2025 complesso per Elkann e da pressioni mediatiche, alimenta la possibilità di una “retromarcia” strategica rispetto alle chiusure iniziali, pur in assenza di conferme ufficiali. L’eventuale trattativa resterebbe subordinata a un’offerta in linea con la valorizzazione stimata e con garanzie sulla continuità gestionale, condizione considerata essenziale per ogni apertura concreta.

Tether rilancia: il ruolo di Devasini e Ardoino nell’operazione

Tether, già al 11,5% del capitale bianconero, resta l’attore più attivo sul dossier. L’offerta di dicembre da 1,1 miliardi non ha superato il veto di John Elkann, ma nei corridoi finanziari si dà per concreto un possibile rilancio, calibrato sui nuovi parametri valutativi richiesti da Exor.

Il baricentro operativo è nelle mani di Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, profili con capacità finanziaria certificata: secondo Forbes 2025, Devasini è terzo tra i più ricchi d’Italia con 22,4 miliardi, Ardoino quinto con 9,5 miliardi. La disponibilità di capitale e la strategia di lungo periodo sulle partecipazioni spiegano la volontà di consolidare l’influenza nella Juventus.

La traiettoria negoziale resta legata a due variabili: l’allineamento al valore soglia ipotizzato in area 2 miliardi e la presentazione di garanzie di governance che preservino continuità sportiva e stabilità istituzionale. Un’offerta strutturata su queste direttrici potrebbe riaprire il tavolo, con tempistiche dettate dai risultati del club e dagli equilibri interni a Exor.

FAQ

Chi guida l’eventuale rilancio di Tether?

Il dossier è presidiato da Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino .

Qual è la quota attuale di Tether nella Juventus?

Circa l'11,5% del capitale.

Circa l’11,5% del capitale.

Circa l’11,5% del capitale. Perché l’offerta da 1,1 miliardi è stata respinta?

Non ha raggiunto la valutazione richiesta né garantito i paletti di governance.

Qual è la cifra che potrebbe sbloccare la trattativa?

Una valutazione prossima ai 2 miliardi di euro.

Una valutazione prossima ai 2 miliardi di euro.

Il patrimonio di Devasini e Ardoino è un fattore determinante?

Sì, sostiene la credibilità finanziaria di un rilancio.

Sì, sostiene la credibilità finanziaria di un rilancio.

Quali condizioni pretende Exor?

Valorizzazione adeguata e continuità gestionale del club.

Valorizzazione adeguata e continuità gestionale del club.

Qual è la fonte delle indiscrezioni sulla cessione?

Dagospia ha riportato l'apertura di John Elkann a valutare la vendita.

Dagospia ha riportato l’apertura di John Elkann a valutare la vendita.

Ritorno suggestione: l’indiscrezione su Andrea Agnelli

L’ipotesi di un rientro di Andrea Agnelli torna a circolare con forza, legata a un eventuale cambio di proprietà della Juventus. Secondo quanto rilanciato da Dagospia, in caso di esito positivo dell’operazione guidata da Tether, l’ex presidente potrebbe rientrare con una quota minoritaria, contribuendo alla gestione sportiva.

Nessuna conferma né smentita dai diretti interessati, ma i segnali di contesto alimentano la pista: la permanenza di Tether come socio all’11,5% e il possibile rilancio economico aprirebbero a scenari di governance ibrida. Il profilo di Agnelli resta forte presso la tifoseria, elemento che pesa sul consenso attorno a una transizione.

Gli indizi più recenti passano dalla visita a San Siro per Milan-Verona e da un pranzo con Massimiliano Allegri, episodi che hanno riacceso l’immaginario collettivo. Sul piano operativo, l’eventuale coinvolgimento di Agnelli dipenderebbe dai termini dell’acquisizione e dall’architettura di governance concordata con Exor e i nuovi investitori, con un perimetro funzionale mirato al rafforzamento dell’area sportiva.

