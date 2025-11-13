Amazon Ads 2025: l’intelligenza artificiale che semplifica la pubblicità globale

L’evoluzione di Amazon Ads e la nuova centralità dell’AI

Il panorama pubblicitario digitale entra in una fase decisiva: l’efficienza non è più un obiettivo, ma un prerequisito. Amazon Ads lo dimostra con l’apertura ufficiale di unBoxed 2025 a Nashville, dove l’azienda ha ribadito la propria ambizione di guidare il settore attraverso tecnologie capaci di unire semplicità, scalabilità e performance. “Oggi prende il via unBoxed 2025, la nostra conferenza annuale negli Stati Uniti, in cui presentiamo nuovi prodotti e soluzioni per supportare i clienti nel raggiungimento di risultati concreti per i loro business”, ha spiegato Kelly MacLean, Vicepresidente Engineering, Science and Product di Amazon Ads.

Dalle prime inserzioni Sponsored Products di quasi vent’anni fa, Amazon Ads ha costruito un ecosistema full-funnel che oggi permette di parlare all’audience giusta in ogni momento dell’esperienza di scoperta, intrattenimento e acquisto. Solo nell’ultimo anno la piattaforma ha accelerato più di quanto molti operatori del settore si aspettassero: gli annunci su Prime Video sono ora attivi in 16 Paesi, con oltre 315 milioni di spettatori mensili globali nella versione supportata dalla pubblicità. Le integrazioni con editori premium come Disney, Netflix e Spotify ampliano la portata della piattaforma rendendola una delle soluzioni più complete per presidiare web, TV e audio.

Parallelamente, Amazon Ads ha potenziato le soluzioni Brand+ e Performance+, sfruttando l’AI predittiva per anticipare i comportamenti degli utenti e aumentare le conversioni mantenendo elevata l’awareness. In questo contesto, l’obiettivo è evidente: costruire un modello pubblicitario in cui l’intelligenza artificiale solleva gli inserzionisti da complessità operative, consentendo loro di concentrarsi esclusivamente sul valore del brand.

Campaign Manager: un punto di controllo unico per l’intero funnel

Tra le principali novità presentate a unBoxed 2025 spicca Campaign Manager, l’unificazione della Ads Console e di Amazon DSP in un’unica piattaforma globale. Un cambiamento che segna un prima e un dopo nella gestione delle campagne pubblicitarie, perché elimina definitivamente la frammentazione operativa, uno dei problemi più rilevanti per chi gestisce investimenti multicanale.

Gli inserzionisti di ogni dimensione potranno ora utilizzare un unico accesso per orchestrare campagne full-funnel, con flussi di lavoro semplificati e potenziati dall’AI. Le promesse sono estremamente concrete:

Gestione semplificata : un solo account globale, fatturazione unificata, accesso centralizzato.

: un solo account globale, fatturazione unificata, accesso centralizzato. Decisioni più intelligenti : Smart Search, Guidance Cards e insight AI-driven in tempo reale.

: Smart Search, Guidance Cards e insight AI-driven in tempo reale. Visibilità completa : KPI consolidati e visione olistica degli investimenti.

: KPI consolidati e visione olistica degli investimenti. Efficienza potenziata: fino al 67% in meno di tempo nella creazione delle campagne.

È un approccio pensato per un mondo pubblicitario in cui la velocità decisionale è un vantaggio competitivo. Campaign Manager diventa un vero control tower, capace di orchestrare in modo dinamico tutte le leve disponibili, riducendo la complessità senza sacrificare la profondità strategica.

Ads Agent in Amazon Marketing Cloud: dall’analisi all’azione in un dialogo

Se la gestione operativa diventa più snella, Amazon interviene anche nella parte più tecnica del processo: l’analisi dei dati. Nasce così Ads Agent in Amazon Marketing Cloud (AMC), un agente AI che permette di interagire con dati complessi tramite linguaggio naturale, generando query SQL sofisticate senza competenze tecniche.

È un’evoluzione fondamentale, perché sposta l’analisi dalle mani di pochi specialisti a quelle di tutti i marketer. Ads Agent può suggerire template, casi d’uso, audience più efficaci, segnali AMC da sfruttare e soprattutto può automatizzare ciò che richiedeva ore di lavoro manuale.

Un esempio concreto? Chiedere: “Crea una query per identificare i prodotti che hanno generato più nuovi clienti nell’ultimo anno, ordinati per volume di vendite”.

Il sistema interpreta la richiesta, costruisce la query e la ottimizza, trasformando l’interazione con i dati in una conversazione.

Questa democratizzazione dell’analisi è una delle svolte più potenti di tutto il pacchetto di novità: l’intelligenza artificiale non solo produce automazione, ma riduce la distanza tra strategia e tecnica, accelerando i processi decisionali e rendendo l’ottimizzazione del media buying accessibile a tutti.

Video Generator: la rivoluzione creativa che abbatte barriere

La creatività è forse il terreno dove Amazon Ads porta la novità più dirompente: Video Generator, ora disponibile anche in Italia, Francia, Germania, Canada, India, Messico, Spagna e Regno Unito.

Lo strumento permette di trasformare una pagina prodotto o un set di immagini in sei video professionali in appena 3-5 minuti. Il tutto gratuitamente e senza competenze di produzione video. È un cambio di paradigma che di fatto democratizza l’accesso a contenuti che in passato richiedevano budget, tempo e competenze specifiche.

Marina Guida, Head of Sales Amazon Ads Italia, ha commentato:

“Quello che mi entusiasma di più è la capacità di mostrare i prodotti in azione, dando loro vita in modi che aiutano i clienti a comprenderne più a fondo il valore.”

La tecnologia seleziona automaticamente le scene chiave dai video caricati, costruisce transizioni fluide, aggiunge musica di sottofondo e permette di personalizzare testi e loghi.

Negli Stati Uniti, i risultati hanno superato ogni aspettativa: nel terzo trimestre del 2025 le campagne generate sono quadruplicate rispetto al trimestre precedente e oltre il 60% dei prodotti non era mai stato pubblicizzato prima con Sponsored Brand Video.

Il tool è integrato in Creative Studio, la suite creativa di Amazon Ads, e prosegue l’evoluzione già avviata con Image Generator. I modelli AI vengono aggiornati quotidianamente per garantire stabilità, realismo e qualità sempre più elevata.

Per maggiori informazioni sono disponibili i link ufficiali:

https://a.co/creativestudio

https://advertising.amazon.com

FAQ

Come funziona Campaign Manager di Amazon Ads?

Centralizza gestione, insight e ottimizzazione delle campagne in un’unica piattaforma con workflow semplificati e funzioni AI integrate.

Che cosa fa Ads Agent in Amazon Marketing Cloud?

Traduce richieste in linguaggio naturale in query SQL avanzate, semplificando l’analisi e la creazione di audience.

Video Generator è davvero gratuito?

Sì, lo strumento è incluso gratuitamente per gli inserzionisti che utilizzano gli annunci Sponsored Brands video.

Quali competenze servono per usare Video Generator?

Nessuna: basta caricare foto o pagine prodotto e lo strumento genera automaticamente sei video professionali.

In quali Paesi è disponibile Video Generator?

È disponibile in Italia, Francia, Germania, India, Canada, Messico, Spagna e Regno Unito.

Quanto è veloce creare un video con Video Generator?

Di norma occorrono tra i tre e i cinque minuti per ottenere sei video pronti per la campagna.