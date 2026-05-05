Home / SPETTACOLI & CINEMA / Nicole Minetti, Porro e Sallusti incalzano Ranucci sull’errore Nordio

Porro e Sallusti attaccano Ranucci sul caso Nordio–Minetti

Chi? I giornalisti Nicola Porro e Alessandro Sallusti contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e, sullo sfondo, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e l’ex consigliere regionale Nicole Minetti.

Che cosa? Una dura polemica sul confine tra anticipazioni giornalistiche, “piste” investigative e responsabilità nella diffusione di informazioni non ancora verificate.

Dove? Nel talk di Rete4 “Quarta Repubblica” e nei precedenti interventi televisivi a “È sempre Cartabianca”.

Quando? Nelle ultime puntate dei due programmi, in un contesto già teso per le azioni legali annunciate da Nordio contro Ranucci sul cosiddetto “ranch in Uruguay”.

Perché? Il caso rilancia un tema centrale: quanto può spingersi il giornalismo investigativo nel preannunciare inchieste senza trasformare le verifiche in accuse suggestive.

In sintesi:

Polemica televisiva su anticipazioni di Report riguardo a Nordio , Minetti e il presunto ranch in Uruguay.

riguardo a , e il presunto ranch in Uruguay. Porro contesta l’idea di “notizie in verifica” diffuse in prima serata senza riscontri definitivi.

contesta l’idea di “notizie in verifica” diffuse in prima serata senza riscontri definitivi. Sallusti denuncia il rischio di legittimare accuse infamanti coperte dall’alibi delle “piste”.

denuncia il rischio di legittimare accuse infamanti coperte dall’alibi delle “piste”. Ranucci ammette toni eccessivi ma rivendica documenti e diritto di cronaca sulle attività istituzionali.

Il nodo tra libertà di cronaca e responsabilità diffamatoria

Nel suo intervento a Quarta Repubblica, Nicola Porro concentra le critiche su una frase chiave di Sigfrido Ranucci: il conduttore di Report aveva sostenuto di non aver dato “una notizia non verificata”, ma solo di aver reso noto che la redazione stava verificando informazioni sul viaggio di Carlo Nordio in Uruguay e sul contesto del “ranch” legato al caso Minetti.

Porro contesta la legittimità di questo schema comunicativo: anticipare in tv l’esistenza di verifiche su un ministro in carica, pur ribadendo l’assenza di certezze, produce comunque un effetto reputazionale immediato.

Il conduttore sottolinea come il viaggio di Nordio fosse istituzionale, quindi tracciabile senza bisogno di allusioni mediatiche. E punta un ulteriore dito sul contenzioso giudiziario: *“contribuiamo agli avvocati che spesso lo difendono dalle cause di diffamazione che ha anche lui in questo momento in corso”*, afferma, collegando la pratica di anticipare “piste” alle azioni civili avviate dal ministro, che ha già annunciato di voler devolvere in beneficenza l’eventuale risarcimento.

Il dibattito resta aperto sul metodo di Report e future conseguenze

L’intervento di Alessandro Sallusti radicalizza il tema: secondo il direttore, applicando il criterio rivendicato da Ranucci, chiunque potrebbe ventilare ipotesi gravissime dicendo di “seguire una pista non verificata”.

Per rendere evidente il rischio sistemico, Sallusti ricorre a un esempio estremo: *“Secondo la sua tesi, io in questo momento sarei autorizzato a dire che sto seguendo una pista non verificata secondo la quale Ranucci sarebbe pedofilo”*. L’obiettivo non è l’insinuazione, ma mostrare la potenziale deriva se il filtro della verifica preventiva venisse sostituito da un generico “stiamo controllando”.

Nel frattempo, Ranucci aveva già parlato di “eccesso” nei toni usati a “È sempre Cartabianca”, ma ha confermato che l’inchiesta di Report si fonda su documenti legati alla situazione in Uruguay, rivendicando il diritto di cronaca sul controllo dell’operato istituzionale. La lettera di richiamo inviata dalla Rai, con il richiamo alla mancanza di tutela giuridica in caso di azioni di Nordio, apre però un fronte interno delicato: nelle prossime settimane si misureranno le ricadute sulla linea editoriale di Report e, più in generale, sugli standard di verifica richiesti ai programmi d’inchiesta del servizio pubblico.

FAQ

Qual è il cuore dello scontro tra Porro, Sallusti e Ranucci?

Lo è la linea di confine tra anticipazioni di inchiesta e diffusione di accuse non ancora verificate, con possibili conseguenze diffamatorie sui soggetti coinvolti.

Cosa contesta Nicola Porro al metodo di Report sul caso Nordio?

Contesta l’uso televisivo di “piste in verifica” su un viaggio di Stato di Nordio, ritenendo superflua e dannosa la suggestione mediatica preventiva.

Perché l’esempio di Sallusti viene considerato così estremo?

Viene considerato estremo perché usa l’accusa di pedofilia per mostrare quanto sia pericoloso legittimare sospetti non verificati.

Ranucci ha smentito le inchieste di Report su Nordio?

No, ha solo ammesso toni eccessivi. Ha ribadito che l’inchiesta si basa su documenti concreti riferiti all’Uruguay e al diritto di cronaca.

Quali sono le fonti originarie delle informazioni su questo caso mediatico?

Lo sono una elaborazione giornalistica della Redazione su materiale proveniente congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.