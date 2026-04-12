Home / SPETTACOLI & CINEMA / Ambra Orfei commuove Domenica In raccontando il doppio dramma del marito

Il Natale spezzato di Ambra Orfei e l’addio a Gabriele Piemonti

La showgirl e imprenditrice circense Ambra Orfei ha raccontato a Domenica In il dramma vissuto il 25 dicembre 2022, quando il marito, l’imprenditore della notte Gabriele Piemonti, si è sentito male improvvisamente nella loro casa, davanti alla figlia Ginevra.

Quel pranzo di Natale a Riccione, pensato per celebrare la famiglia, si è trasformato in una corsa disperata tra chiamate all’ambulanza, attese e speranze infrante, fino alla dichiarazione di morte cerebrale il 26 dicembre.

Ambra, tra le lacrime, ha spiegato perché oggi vive “un passo per volta”, convinta che il marito si sia “consumato per il lavoro” e cercando di proteggere la figlia mentre rielabora un lutto improvviso e traumatico.

In sintesi:

Il malore di Gabriele Piemonti avviene in casa a Natale 2022 davanti alla figlia.

avviene in casa a Natale 2022 davanti alla figlia. Le chiamate all’ambulanza si susseguono, ma le condizioni precipitano rapidamente.

Il 26 dicembre arriva la conferma della morte cerebrale e lo stop ai macchinari.

Ambra ricostruisce il lutto, tra memoria, lavoro e futuro della figlia Ginevra.

Dal malore improvviso alla morte cerebrale di Gabriele Piemonti

Nel racconto a Domenica In, Ambra Orfei torna a quel 25 dicembre 2022: una giornata programmata per il pranzo in famiglia, i regali, il tempo finalmente dedicato solo a loro tre.

Il marito Gabriele Piemonti, descritto come un lavoratore instancabile, senza vizi, inizia a lamentare un forte giramento di testa. Il malessere peggiora rapidamente, mentre Ambra chiama ripetutamente l’ambulanza e assiste impotente al deteriorarsi delle condizioni del coniuge.

*“Ha smesso di parlare prima che arrivasse l’ambulanza… Penso di aver fatto tutto quello che ho potuto per salvare mio marito”*, racconta, sottolineando lo shock di un’emergenza vissuta in casa e davanti alla figlia Ginevra.

Il giorno successivo, 26 dicembre, alle 11, arriva la telefonata dall’ospedale: Piemonti è dichiarato “cerebralmente morto”, i macchinari vanno staccati. *“È morto due volte, mio marito”*, spiega Ambra, evidenziando la violenza emotiva di una perdita così repentina.

L’eredità umana e professionale di un rivoluzionario della notte

Prima di essere il marito di Ambra Orfei, Gabriele Piemonti era una figura di riferimento della nightlife italiana. Visionario e organizzatore, ha contribuito a trasformare la Riviera Romagnola in un laboratorio del clubbing internazionale, legando il proprio nome a locali simbolo come il Cocoricò e il Prince di Riccione.

Proprio durante la preparazione di un evento a tema “animali strani”, nascono il primo contatto e poi la storia con Ambra, allora titolare di un’agenzia di artisti circensi. *“Stavo lontano da tutti gli uomini… lui mi sembrava solo molto attento al lavoro”*, ricorda lei.

Inizialmente diffidente, Ambra racconta di essersi innamorata “involontariamente” durante le collaborazioni, dopo un avvio fatto di incomprensioni e persino una clamorosa “buca” a un appuntamento.

Da lì, vent’anni di relazione stabile, lavoro condiviso e una figlia, Ginevra, che oggi lei descrive come molto simile al padre per carattere e determinazione, impegnata nelle gare con i cavalli e orientata a una carriera sportiva.

FAQ

Quando è morto Gabriele Piemonti e in quali circostanze precise?

Gabriele Piemonti è morto il 26 dicembre 2022, dopo un malore improvviso in casa il giorno di Natale, culminato nella dichiarazione di morte cerebrale.

Chi era Gabriele Piemonti nel mondo della vita notturna italiana?

Piemonti era un imprenditore di riferimento della nightlife romagnola, legato a club iconici come Cocoricò e Prince di Riccione, noto per intuizioni innovative nel clubbing.

Come si sono conosciuti Ambra Orfei e Gabriele Piemonti?

Si sono conosciuti organizzando un evento a tema “animali strani”: lui cercava performer, lei gestiva un’agenzia di artisti circensi, collaborando professionalmente prima dell’amore.

Come sta oggi la figlia Ginevra dopo la morte del padre?

Ginevra, descritta da Ambra come molto simile al padre, sta proseguendo con determinazione la sua carriera sportiva legata alle gare di equitazione e ai cavalli.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.