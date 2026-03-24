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Ricky Gianco racconta Gino Paoli guida e affetto di una vita

Ricky Gianco racconta Gino Paoli guida e affetto di una vita

Il ricordo di Ricky Gianco per Gino Paoli, un’amicizia lunga 65 anni

Chi: il cantautore Ricky Gianco, tra le prime voci del rock ‘n’ roll italiano, ricorda l’amico fraterno Gino Paoli.
Che cosa: un legame personale e artistico iniziato quando Gianco aveva 17 anni, culminato in collaborazioni e confidenze durate oltre sei decenni.
Dove: fra Milano, la casa discografica Ricordi e i viaggi a Parigi che hanno ispirato canzoni condivise.

Quando: dall’inizio degli anni Sessanta fino all’ultima telefonata, una decina di giorni fa, quando Paoli già non stava bene.
Perché: per restituire il ritratto intimo di Paoli, oltre il mito, come artista rigoroso e uomo autentico, lontano dagli stereotipi di carattere difficile.

In sintesi:

  • Ricky Gianco racconta un’amicizia con Gino Paoli iniziata quando aveva 17 anni.
  • L’incontro decisivo alla Ricordi con Paoli, Bindi, Tenco, Jannacci ed Endrigo.
  • Dalla scoperta di “Je t’appartiens” nasce il brano condiviso “Come un bambino”.
  • Paoli descritto come fratello maggiore, generoso, schivo ma sempre autentico.

Dall’esordio alla Ricordi ai viaggi a Parigi, la nascita di un sodalizio

Ricky Gianco ricostruisce l’inizio: aveva 17 anni quando il compositore Gianfranco Reverberi lo portò negli studi della Ricordi a Milano.
Lì incontrò Umberto Bindi, Luigi Tenco, Gino Paoli, Enzo Jannacci e Sergio Endrigo. Tutti più grandi, lui “la mascotte” di un nucleo destinato a cambiare la canzone d’autore italiana.

Con Paoli la sintonia fu immediata, quasi “come se ci conoscessimo già”. Ogni volta che Paoli passava da Milano, i due si vedevano. Gianco, appassionato degli Everly Brothers, gli chiese di tradurre un loro brano: Paoli accettò, pur con qualche riluttanza. Lo stimolo arrivò quando si scoprì che l’originale era la francese Je t’appartiens di Gilbert Bécaud.

Da quell’intreccio di riferimenti nacque Come un bambino, che Paoli accettò di cantare con lui. Per ragioni contrattuali, però, sul disco comparve solo “Ricky… e un altro”. Gianco cita poi fra i ricordi più cari la collaborazione di fine anni Ottanta su Parigi con le gambe aperte, firmata con Gianfranco Manfredi e cantata con Paoli, ispirata a un viaggio parigino del 1963-64 in cui c’era anche Franco Califano.

Un’eredità artistica e umana che va oltre il mito

Per il cantautore lodigiano, Gino Paoli è stato “come un fratello maggiore”: un punto di riferimento costante, insieme a Ornella Vanoni, con cui è rimasto sempre in contatto.
La scomparsa di Ornella pochi mesi fa, seguita a quella di Paoli, è per Gianco “come se si fossero messi d’accordo”, un doppio lutto che segna la fine di una stagione irripetibile della musica italiana.

Gianco respinge l’idea, diffusa anche su Luigi Tenco, che fossero persone “poco simpatiche”: *“Luigi lo era molto, era anche allegro. Gino non si apriva con tutti ma era sempre autentico, non fingeva. Come Ornella, una donna che non fingeva mai”*.

L’auspicio di Gianco è che Paoli venga ricordato per “tutto quello che ha dato alla musica”, come autore capace di immergersi totalmente nel proprio lavoro e di spingersi sempre oltre, lasciando un catalogo di canzoni che resta centrale per la storia culturale del Paese.

FAQ

Chi è Ricky Gianco e quale ruolo ha avuto nel rock italiano?

Ricky Gianco è un pioniere del rock ‘n’ roll italiano, classe 1943, protagonista della scena Ricordi e vicino ai grandi cantautori degli anni Sessanta.

Quando è iniziata l’amicizia tra Ricky Gianco e Gino Paoli?

L’amicizia è iniziata quando Gianco aveva 17 anni, all’inizio degli anni Sessanta, negli studi della casa discografica Ricordi a Milano.

Quali brani nascono dalla collaborazione tra Gianco e Paoli?

Nascono soprattutto Come un bambino, cantata insieme ma con Paoli non accreditato, e Parigi con le gambe aperte, firmata anche con Gianfranco Manfredi.

Come descrive Ricky Gianco il carattere di Gino Paoli?

Lo descrive come schivo ma autentico, mai falso, generoso con gli amici, lontano dallo stereotipo dell’artista intrattabile o scontroso.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Gino Paoli?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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