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Baume-Schneider a Parigi incontra i pazienti ustionati di Crans-Montana in condizioni critiche

Baume-Schneider a Parigi incontra i pazienti ustionati di Crans-Montana in condizioni critiche

Baume-Schneider a Parigi per i feriti di Crans-Montana e il ringraziamento alla Francia

La consigliera federale Elisabeth Baume‑Schneider ha visitato oggi a Parigi l’ospedale militare Percy, dove sono ricoverati alcuni grandi ustionati dell’incendio di Capodanno a Crans‑Montana (Vallese).
Nel corso della missione, collegata alla riapertura del Centro culturale svizzero, la responsabile del Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha incontrato personale medico e pazienti, tra cui un giovane svizzero ricoverato da circa 80 giorni.

La visita ha consentito di ribadire la gratitudine ufficiale della Svizzera verso la rete ospedaliera francese che ha accolto numerosi grandi ustionati, in coordinamento con l’ospedale di Sion, il CHUV di Losanna e altre strutture europee.
Al suo fianco il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard, a sottolineare la dimensione federale e cantonale della risposta istituzionale.

In sintesi:

  • Visita di Elisabeth Baume‑Schneider all’ospedale militare Percy per i feriti di Crans‑Montana.
  • Ringraziamento formale alla Francia per l’accoglienza dei grandi ustionati svizzeri.
  • Cooperazione tra ospedali svizzeri ed europei per gestire un’emergenza complessa.
  • Testimonianza diretta delle cure di lunga durata a un giovane svizzero ricoverato da 80 giorni.

Cooperazione sanitaria svizzero-francese e gestione dei grandi ustionati

Nel suo colloquio con Keystone‑ATS, Baume‑Schneider ha definito “estremamente interessante” il ruolo dell’ospedale militare Percy nel salvataggio dei pazienti, evidenziando come la struttura lavori “insieme ad altri partner”, tra cui l’ospedale di Sion, il CHUV e vari centri europei.
La consigliera federale ha insistito sulla dimensione temporale delle cure: nel caso del giovane svizzero ricoverato da circa 80 giorni, ha parlato di una situazione “imprevedibile che dura nel tempo”, che richiede competenze altamente specialistiche e continuità terapeutica.

Secondo Baume‑Schneider, *“si vede che tutto è professionale, meticoloso”*, a conferma degli standard dell’ospedale militare francese, tradizionalmente esperto nel trattamento di grandi ustionati provenienti anche da zone di conflitto.
La presenza del presidente vallesano Mathias Reynard ha rafforzato il messaggio politico di riconoscenza e la volontà di proseguire una cooperazione transfrontaliera strutturata in ambito d’emergenza e medicina ad alta specializzazione.

Conseguenze a lungo termine e prospettive della collaborazione ospedaliera

La visita istituzionale di Baume‑Schneider a Percy non ha solo un valore simbolico: rappresenta un banco di prova per la resilienza dei sistemi sanitari europei di fronte a incidenti complessi con numerosi grandi ustionati.
L’esperienza maturata tra Crans‑Montana, Sion, CHUV e ospedali francesi potrà tradursi in protocolli condivisi, formazione congiunta e percorsi di evacuazione sanitaria più rapidi.

Per la Svizzera, l’episodio conferma l’importanza strategica di accordi operativi con strutture altamente specializzate nei Paesi vicini, in grado di assorbire rapidamente casi critici quando la capacità nazionale è sotto pressione.

FAQ

Chi è Elisabeth Baume-Schneider e quale ruolo ricopre?

Elisabeth Baume‑Schneider è consigliera federale svizzera e guida il Dipartimento federale dell’interno, competente anche per sanità pubblica e coordinamento ospedaliero nazionale.

Perché alcuni feriti di Crans-Montana sono stati trasferiti in Francia?

I pazienti con grandi ustioni richiedono centri altamente specializzati. La Francia dispone di strutture di riferimento, come l’ospedale militare Percy, capaci di gestire casi complessi e numerosi.

Che ruolo ha l’ospedale militare Percy nel trattamento dei grandi ustionati?

L’ospedale militare Percy è un centro di punta per grandi ustionati, incluso personale militare e civili da zone di conflitto, con team multidisciplinari dedicati.

Quali ospedali svizzeri sono coinvolti nella gestione dell’emergenza?

Sono coinvolti l’ospedale di Sion e il CHUV di Losanna, affiancati da altri ospedali svizzeri ed europei per garantire capacità e continuità di cura.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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