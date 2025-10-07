Super computer a Chiasso nel palazzo storico di Credit Suisse innovazione tecnologica e futuro digitale

Il nuovo polo tecnologico di Chiasso

Chiasso si prepara a diventare un punto di riferimento tecnologico grazie alla trasformazione dello storico palazzo ex Credit Suisse, recentemente acquisito dalla società A++ di Lugano. L’intervento, previsto per il 2026, mira a rilanciare l’edificio dando origine a un polo tecnologico multifunzionale, capace di attrarre imprese innovative e start-up. In questa nuova configurazione, Chiasso potrà vantare strutture all’avanguardia che favoriranno l’incontro tra tecnologia e business, consolidando il ruolo strategico della città di confine nel contesto economico e digitale regionale.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Paolo Colombo, fondatore e managing director di A++, ha illustrato chiaramente le tre direttrici principali del progetto: la valorizzazione tramite affitti per diverse realtà imprenditoriali, la creazione di un acceleratore di start-up e l’installazione di un super computer a disposizione di imprese e sviluppatori. L’intento è di fornire a Chiasso una piattaforma tecnologica che integri soluzioni di intelligenza artificiale applicate al settore immobiliare e non solo, conferendo così alla città un prestigioso ruolo di hub digitale con visibilità a livello internazionale.

Super computer e innovazione digitale

L’installazione del super computer rappresenta il fulcro innovativo del progetto tecnologico nel palazzo ex Credit Suisse. Questo sistema avanzato, progettato per offrire capacità computazionali di ultima generazione, sarà accessibile sia alle imprese locali che agli sviluppatori, garantendo un supporto fondamentale per attività di ricerca, sviluppo e applicazioni di intelligenza artificiale. La disponibilità di un’infrastruttura così potente sul territorio consentirà di accelerare processi complessi in diversi settori, dal real estate all’analisi dati, rendendo Chiasso un centro d’eccellenza digitale nel cuore del Ticino.

Il super computer non sarà infatti solo uno strumento, ma un vero e proprio catalizzatore di innovazione, capace di attrarre talenti e investimenti. La sua integrazione nel polo tecnologico mira anche a stimolare la collaborazione tra start-up e aziende consolidate, favorendo contaminazioni culturali e tecnologiche in una prospettiva di crescita sostenibile e competitiva.

La visione di A++ include la creazione di ambienti di lavoro altamente tecnologici, in cui l’intelligenza artificiale si pone come leva strategica per sviluppare soluzioni innovative su scala internazionale. Questa iniziativa si inquadra in un più ampio disegno di progressiva trasformazione digitale del tessuto imprenditoriale dell’area, ponendo Chiasso all’avanguardia nell’adozione di tecnologie disruptive e nella valorizzazione del capitale umano locale.

Progetti di sviluppo urbano e futuro della città

Chiasso sta vivendo una fase di profonda rigenerazione urbana che supera il semplice intervento sul palazzo ex Credit Suisse, abbracciando progetti strategici destinati a ridefinire il futuro della città e la sua attrattività economica. Nel contesto urbano, si delineano iniziative significative che puntano a rigenerare aree industriali dismesse e valorizzare spazi chiave, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Chiasso quale polo dinamico e innovativo sul confine italo-svizzero.

L’area ex Trecor rappresenta uno degli interventi rilevanti, con il completamento dei lavori di bonifica e la prospettiva di edificare due nuove palazzine a vocazione commerciale, integrate eventualmente da una struttura alberghiera. Questo progetto non solo migliorerà l’offerta immobiliare, ma fungerà da volano per l’economia locale, facilitando l’insediamento di attività imprenditoriali e turistiche.

Parallelamente, l’ex Fernet Branca continua il suo percorso di trasformazione: le nuove edificazioni sono gradualmente abitate e ospitano uffici che contribuiscono a diversificare e rafforzare il tessuto economico cittadino. L’attenzione verso questi spazi testimonia la volontà di Chiasso di modernizzare il proprio assetto urbano attraverso investimenti mirati.

Un altro progetto di spicco è il rilancio del Centro Ovale, luogo che, se adeguatamente riqualificato, potrà diventare un punto di riferimento per attività culturali e commerciali. Le trattative in corso con i promotori di Ellipticum indicano un avanzamento significativo verso la realizzazione degli interventi interni, con l’obiettivo di completare i lavori entro la fine del 2025 o i primi mesi del 2026.

Questi sforzi congiunti rafforzano la prospettiva di un modello di sviluppo urbano integrato, capace di coniugare innovazione tecnologica, rigenerazione edilizia e crescita economica, ponendo Chiasso come città capace di competere e attrarre investimenti in un contesto transfrontaliero sempre più complesso e competitivo.