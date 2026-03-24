Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona annuncia sciopero della fame e rilancia durissimo attacco Mediaset

Fabrizio Corona minaccia sciopero della fame contro Mediaset a Milano

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha annunciato una nuova, radicale protesta contro Mediaset e contro la conduzione del Grande Fratello affidata a Ilary Blasi. L’annuncio è arrivato durante una serata in discoteca, dove Corona ha trasformato il palco in un comizio personale, rilanciando il suo progetto Falsissimo e promettendo uno sciopero della fame davanti al tribunale di Milano se non verrà riammesso nel circuito televisivo. La vicenda esplode all’avvio della nuova stagione del reality, in un contesto già segnato dalle controversie attorno ad Alfonso Signorini. Al centro, la denuncia di Corona contro un sistema televisivo che ritiene di averlo “spento” e che ora vuole sfidare, dichiarando di voler “far crollare Mediaset”, in una contrapposizione personale e mediatica destinata a far discutere.

In sintesi:

Fabrizio Corona lancia un duro attacco pubblico a Mediaset e al Grande Fratello.

lancia un duro attacco pubblico a e al Grande Fratello. Minaccia uno sciopero della fame davanti al tribunale di Milano per sostenere Falsissimo .

. Riapre lo scontro personale con Ilary Blasi e critica il sistema televisivo.

e critica il sistema televisivo. Costruisce la narrazione di un uomo “spento” che vuole riottenere visibilità mediatica.

Uno scontro personale trasformato in caso mediatico

Nel suo intervento pubblico, Fabrizio Corona ha alzato ulteriormente i toni, presentando la sua battaglia come un braccio di ferro diretto con il gruppo Mediaset. La frase chiave, rilanciata sui social, è diventata subito virale: «Non smetto fino a quando non faccio crollare Mediaset e la faccio spegnere, come loro hanno spento me». In questo quadro, Falsissimo non è solo un format digitale di inchieste e rivelazioni, ma il simbolo del suo tentativo di rientrare nel perimetro mainstream dopo anni di esclusione.

Il passaggio più netto riguarda l’annuncio di uno sciopero della fame davanti al tribunale di Milano, qualora non dovesse ottenere spazio per Falsissimo. Corona sposta così la contesa dalla dimensione televisiva a quella giudiziaria e politica, presentandosi insieme vittima e protagonista. La dinamica narrativa è chiara: da una parte un grande broadcaster, dall’altra un singolo che rivendica diritto di parola e visibilità.

In questo contesto rientra anche la figura di Ilary Blasi, da anni in rotta con Corona. Il ritorno della conduttrice alla guida del reality diventa, nel racconto dell’ex fotografo, il simbolo di un sistema che lo esclude, riattivando vecchi conti irrisolti e alimentando una polarizzazione utile a mantenere alta l’attenzione.

Gli scenari futuri tra proteste annunciate e tensione televisiva

Le minacce di Fabrizio Corona aprono ora una fase di incertezza. Se davvero lo sciopero della fame davanti al tribunale di Milano dovesse iniziare, la protesta assumerebbe un rilievo mediatico inevitabile, con ricadute d’immagine per Mediaset e per il Grande Fratello guidato da Ilary Blasi. L’uso dello spazio pubblico giudiziario come palco di contestazione rilancerebbe il dibattito sul rapporto tra show business, diritto di cronaca e responsabilità delle piattaforme televisive. Per Corona, l’escalation rappresenta al tempo stesso rischio e opportunità: o un definitivo isolamento, o una nuova centralità nel discorso pubblico, costruita sul filo sottile tra denuncia e spettacolarizzazione.

FAQ

Chi è Fabrizio Corona e perché è ancora centrale nel dibattito mediatico?

Fabrizio Corona è un ex fotografo dei vip. È centrale perché continua a usare scandali, social e proteste per influenzare il racconto mediatico italiano.

Che cos’è Falsissimo e quale ruolo ha nello scontro con Mediaset?

Falsissimo è il progetto di inchieste di Corona. Rappresenta il suo tentativo di rientrare nel circuito mainstream e il fulcro del conflitto con Mediaset.

Lo sciopero della fame davanti al tribunale di Milano è già iniziato?

Al momento lo sciopero della fame è stato annunciato come minaccia pubblica. Sarà verificabile solo osservando concretamente eventuali presidi davanti al tribunale di Milano.

Perché il rapporto tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi è così conflittuale?

Il rapporto è conflittuale per vecchi scontri televisivi pubblici. Entrambi hanno usato toni duri, trasformando divergenze personali in una rivalità mediatica duratura.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.