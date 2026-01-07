Barbara d’Urso shock, salta Surprise Surprise: la verità nascosta sui tagli che hanno fermato lo show

Motivazioni economiche del rinvio

Barbara d’Urso non tornerà in Rai con Surprise Surprise per motivi strettamente economici, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia. Tagli e criticità di budget avrebbero congelato il progetto, frenando la ripartenza del format legato all’eredità di Carramba Che Sorpresa.

La decisione rientra in una stagione di spending review, con priorità ricalibrate sulle produzioni già in palinsesto. L’investimento richiesto per un emotainment di prima serata, prodotto da Fremantle, non avrebbe trovato copertura immediata.

Il blocco non implica uno stop definitivo, ma segnala l’impossibilità di sostenere ora i costi di messa in onda e promozione. In parallelo, la finestra editoriale ipotizzata per il rientro non sarebbe più disponibile, con impatti sulla pianificazione tecnica e commerciale.

Ipotesi sul patto di non belligeranza

L’ipotesi circolata riguarda un presunto “patto di non belligeranza” rinnovato con il Biscione, che avrebbe indirettamente condizionato gli spazi di manovra per Barbara d’Urso in Rai. A rilanciarla è stato Giuseppe Candela su Dagospia, sottolineando come il tema resti secondario rispetto ai tagli, ma non irrilevante nello scenario competitivo.

La suggestione apre un interrogativo: è ammissibile che una trattativa tra gruppi influenzi la spendibilità di una conduttrice fuori dal perimetro contrattuale originario? Nelle ricostruzioni di filiera viene definita “fanta-gossip”, priva di riscontri operativi e priva di effetti formali sul dossier.

In assenza di atti o vincoli espliciti, l’argomento resta confinato al perimetro delle ricostruzioni mediatiche. Il nodo concreto rimane economico-editoriale: priorità di palinsesto, sostenibilità del format e tempistiche di produzione, non presunte interdizioni incrociate.

Storia recente del format e tentativi di rilancio

Surprise Surprise, erede dichiarato di Carramba Che Sorpresa, è in stand-by da almeno due anni nonostante lo sviluppo firmato Fremantle. In fasi precedenti era stata valutata la conduzione di Alessia Marcuzzi, poi dirottata su Obbligo o Verità, risultato deludente negli ascolti e ultimo titolo interamente suo in Rai.

Tra fine 2025 e inizio 2026 si è riaccesa la pista con Barbara d’Urso: a TvTalk, Davide Maggio ha indicato l’ipotesi di una sua prima serata post Ballando con le Stelle, mentre AdnKronos ha riferito di un nuovo emotainment su storie di altruismo e coraggio.

La Stampa ha poi rilanciato la collocazione del venerdì e il ruolo centrale della conduttrice, definendola “grande scommessa di stagione”. Le successive verifiche sui costi hanno tuttavia raffreddato l’execution, impedendo il passaggio dalla fase progettuale alla messa in onda.

Prospettive future per Barbara d’Urso e la Rai

Il progetto con Barbara d’Urso resta “on hold” ma non archiviato: con un quadro di budget più stabile, la Rai potrebbe riposizionare un emotainment di prime time nel medio periodo, ricalibrando costi di produzione e promozione.

La priorità sarà l’ottimizzazione: format modulare, numero puntate ridotto, partnership produttive e pianificazione su serate a minor pressione competitiva. L’ipotesi di una collocazione del venerdì potrà essere rivista in base alle esigenze di palinsesto.

Per la conduttrice, l’onda lunga della visibilità post Ballando con le Stelle mantiene l’appeal editoriale. Un eventuale rientro passerà da un progetto sostenibile, coerente con l’eredità di Carramba ma aggiornato su linguaggi, ritmi e controllo dei costi.

