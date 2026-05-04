Home / SPETTACOLI & CINEMA / GialappaShow affida la sesta puntata alla conduzione di Maria Chiara Giannetta

GialappaShow torna su TV8 con Maria Chiara Giannetta e ospiti d’eccezione

Il nuovo appuntamento con il GialappaShow, firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, va in onda lunedì 4 maggio alle 21.30 su TV8, in prima visione assoluta, in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Alla conduzione, insieme al Mago Forest, arriva questa settimana l’attrice Maria Chiara Giannetta, protagonista di sketch, musica e improvvisazioni sul palco.

La puntata, registrata negli studi televisivi italiani, propone cameo, parodie e mashup musicali che confermano il programma come uno dei formati comici più riconoscibili del prime time. L’attenzione è alta perché la trasmissione anticipa anche il lancio di una nuova serie Sky legata alla stessa Giannetta.

In sintesi:

Nuova puntata di GialappaShow lunedì 4 maggio alle 21.30 su TV8, Sky e NOW.

Co-conduzione di Maria Chiara Giannetta accanto al Mago Forest tra gag e musica.

accanto al tra gag e musica. Cameo di Carlo Conti , Luca Argentero , Giampaolo Morelli e numerosi comici del cast fisso.

, , e numerosi comici del cast fisso. Mashup musicale con Maria Antonietta, Colombre, Neri per Caso e il duo Sitar e Tabla.

Ospiti, sketch e collegamenti con Rosa Elettrica – In fuga con il nemico

Al centro della serata c’è la versatilità di Maria Chiara Giannetta, volto di cinema e fiction: canta, balla e partecipa alle gag orchestrate dal Mago Forest, confermando il suo ruolo di protagonista nel nuovo thriller Sky Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, in arrivo dall’8 maggio su Sky e NOW.

Le guest star Carlo Conti e Luca Argentero arricchiscono la docu-serie comica su Gineprio, alter ego di Ubaldo Pantani, con brevi ma riconoscibili cameo che giocano sulla loro immagine televisiva.

L’attore e regista Giampaolo Morelli è ospite del finto talk “Vererrimo”, condotto da Brenda Lodigiani nei panni di Silvia Toffanin. Sul fronte musicale, Maria Antonietta e Colombre, reduci dal Festival di Sanremo, si uniscono ai Neri per Caso e al duo Sitar e Tabla in un mashup indie tra *Norwegian Wood* dei Beatles e *You Really Got Me* dei The Kinks.

Format ricorrenti, nuove parodie e prospettive future del GialappaShow

La sigla, diversa in ogni episodio, omaggia questa volta *Momenti di gloria* con la celebre musica di Vangelis, riaffermando la cura citazionista del programma.

Per la prima volta Edoardo Ferrario porta in scena Aldo Cazzullo e il suo immaginario format “Una giornata di merda”. Giulia Vecchio interpreta sia Ema Stokholma, protagonista di “Radio GialappaShow” con il finto Gino Castaldo, sia Iva Zanicchi. Toni Bonji alterna l’“Avvocato d’Ufficio” al “Demotivatore”, mentre Stefano Rapone firma un monologo stile Iene e dà vita al personaggio di Arborio Corbellini.

Ritornano i format seriali: “Pechino Expresssss” con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi&Ross, Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri e Giovanni Vernia; “Storie male” di Maccio Capatonda; “Sensualità a corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino; “Falserrimo” con Gigi nei panni di Fabrizio Corona; “Ciak si rigira” con i bloopers di Sabrina Ferilli, parodiata da Valentina Barbieri. La continuità di questi segmenti consolida l’identità del format e ne favorisce la riconoscibilità anche su Google Discover e piattaforme on demand.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di GialappaShow?

La puntata di GialappaShow va in onda lunedì 4 maggio alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Chi è la co-conduttrice di GialappaShow in questa puntata?

La co-conduttrice è Maria Chiara Giannetta, che affianca il Mago Forest in sketch, momenti musicali e gag con gli ospiti.

Quali sono le principali guest star della serata di GialappaShow?

Le principali guest star sono Carlo Conti, Luca Argentero, Giampaolo Morelli, oltre ai comici del cast fisso e agli ospiti musicali.

Come posso rivedere GialappaShow in streaming dopo la messa in onda?

È possibile rivedere GialappaShow in streaming su NOW e sui servizi on demand di Sky, secondo disponibilità di palinsesto.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su GialappaShow?

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.