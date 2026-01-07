Barbara D’Urso fuori dallo show Rai: retroscena esplosivi e decisione che spiazza i vertici

Stop al ritorno in Rai

Barbara D’Urso vede sfumare il rientro in Rai: il nuovo show ispirato a “Carràmba! Che sorpresa” è stato bloccato dai vertici di Viale Mazzini. Le voci circolate durante Ballando con le Stelle trovano ora un epilogo netto, con la chiusura del dossier sul progetto affidato a Fremantle.

La conduttrice aveva già ridimensionato le indiscrezioni, ma nelle ultime ore sono arrivate conferme incrociate: lo stop è ufficiale, come riportato da Giuseppe Candela e rilanciato da Dagospia. Nessuna “surprise”, il format non andrà in produzione e l’ipotesi di un impiego alternativo per la presentatrice, allo stato, non è sul tavolo.

Con la cancellazione, si allontana anche l’ipotesi di un ritorno stabile della ex padrona di casa di Pomeriggio 5 nell’azienda pubblica. Le trattative avviate nelle scorse settimane non hanno superato l’ultima valutazione interna, chiudendo di fatto la finestra Rai per la prossima stagione.

Motivi economici e tagli di budget

La frenata arriva principalmente dal fronte economico: i tagli in casa Rai e le tensioni sul budget hanno reso il progetto insostenibile nella forma ipotizzata. I costi del format, inclusa la produzione targata Fremantle, non hanno superato l’ultima verifica finanziaria, portando al blocco definitivo.

Le smentite iniziali di Barbara D’Urso avevano anticipato un quadro prudente, poi confermato dalle ricostruzioni di Giuseppe Candela e dalle note di Dagospia. La motivazione ufficiale resta l’esigenza di contenere la spesa, priorità che ha colpito anche progetti già in avanzata ipotesi di lavorazione.

La scelta rientra in una più ampia razionalizzazione dei costi, con l’azienda concentrata su produzioni a impatto finanziario più sostenibile. In assenza di spazi di manovra, il format ispirato a “Carràmba! Che sorpresa” è stato depennato dal piano editoriale.

Veti incrociati e patto con Mediaset

Oltre ai conti, pesa il capitolo relazioni industriali: torna il tema del presunto patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset, riemerso dopo la presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Secondo le ricostruzioni, quell’apparizione avrebbe irrigidito gli equilibri con l’area Berlusconi, alimentando perplessità sul suo impiego nel servizio pubblico.

Fonti citate da Dagospia affiancano ai tagli la cornice politica-industriale dell’intesa con il Biscione, indicata come elemento di contesto che ha complicato l’operazione. La linea raccontata da Giuseppe Candela parla di stop deciso ai piani alti di Viale Mazzini, dove la valutazione non si è limitata ai costi.

Il risultato è un combinato disposto: priorità economiche e cautela strategica verso figure considerate sensibili nei rapporti tra broadcaster. In questo quadro, il format affidato a Fremantle non trova più una collocazione praticabile e l’ipotesi di un suo rilancio viene accantonata.

Niente Sanremo 2026 per D’Urso

Giuseppe Candela smentisce l’ipotesi di Barbara D’Urso co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti: non risultano conferme né trattative avanzate.

Le suggestioni circolate nei giorni scorsi non trovano riscontro nei piani dell’azienda, che al momento non prevede un coinvolgimento della conduttrice nelle cinque serate dell’Ariston.

Il dossier sul ritorno stabile in Rai resta dunque congelato, in attesa di eventuali sviluppi futuri e di un quadro economico-editoriale più favorevole.

FAQ

Perché è stato cancellato lo show ispirato a “Carràmba! Che sorpresa”?

Motivi economici e tagli di budget non hanno superato l’ultima verifica interna di Rai.

Chi ha confermato lo stop al progetto?

Le ricostruzioni di Giuseppe Candela e i rilanci di Dagospia hanno attestato il blocco.

Qual è il ruolo del presunto patto con Mediaset?

È indicato come cornice che ha irrigidito le valutazioni, insieme ai costi.

L'apparizione a Ballando con le Stelle ha influito?

Secondo le indiscrezioni, ha complicato gli equilibri con l'area Berlusconi.

Barbara D'Urso sarà a Sanremo 2026?

No, l’ipotesi di co-conduzione con Carlo Conti non trova conferme.

Ci sono altri progetti Rai per D'Urso?

Al momento non risultano opzioni praticabili né collocazioni nel palinsesto.

