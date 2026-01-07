Uomini e Donne scoppia il caso Tina attacca Federico e lo studio esplode tra accuse e caos

Tensione in studio e ultimatum di Federico

Uomini e Donne riparte con ritmo incandescente: dopo un’esterna intensa tra Cristiana Anania e Federico Cotugno, chiusa da un bacio, in studio esplode lo scontro con Ernesto Passaro. Cristiana contesta i suoi atteggiamenti, lui replica seccamente e si alza per lasciare l’arena televisiva.

Nel caos, Federico impone un aut aut: se la tronista inseguirà Ernesto dietro le quinte, lui abbandonerà il programma senza ripensamenti. La richiesta è netta, motivata dalla necessità di chiarezza sulle priorità di Cristiana.

La tronista decide di seguire Ernesto, confermando la crisi di fiducia in studio. Federico, coerente con la minaccia, si prepara a uscire, innescando un effetto domino destinato a condizionare la prosecuzione del percorso sentimentale in puntata.

Scontro verbale tra Tina e il corteggiatore

L’intervento di Tina Cipollari alza ulteriormente la temperatura: l’opinionista attacca Federico Cotugno, mettendo in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti dopo l’esterna con bacio. Lo accusa di incoerenza e lo definisce “finto”, contestando la scelta di abbandonare lo studio di fronte all’indecisione di Cristiana Anania.

Il botta e risposta degenera quando Tina bolla Federico come “codardo”, spingendosi dalla sua postazione verso di lui per un confronto diretto. L’atmosfera si fa tesa, con mormorii in platea e sedie che si muovono, mentre i tempi televisivi rischiano di saltare.

L’entrata in scena di Maria De Filippi riporta l’ordine: la conduttrice blocca l’escalation e separa le parti, evitando che lo scontro sfoci nel contatto fisico. Federico ribadisce la sua posizione, Tina non arretra, ma la regia chiude il segmento riportando la discussione sul merito delle intenzioni del corteggiatore.

Trono over tra lacrime e accuse incrociate

Nel parterre Over esplode il confronto tra Barbara De Santi e Gemma Galgani, originato dalle dinamiche con Edoardo e rapidamente esteso a temi personali e professionali. Barbara rivendica il proprio ruolo e le scelte, Gemma la interrompe più volte invitandola a tacere, innescando ulteriori tensioni.

Il dibattito scivola sulle ore di lavoro e sulla credibilità in studio, con scambi serrati e toni sopra le righe. Barbara cede all’emozione e si commuove davanti al pubblico, segnale di un malessere accumulato nelle ultime puntate.

Interviene Alessio Pili Stella a difesa di Barbara, ma la posizione su Edoardo resta immutata: nessuna intenzione di proseguire la conoscenza. La discussione si fa frammentata e confusa, finché è Gemma Galgani a chiudere il capitolo in modo perentorio, lasciando lo studio diviso tra applausi e mormorii.

Nuove dinamiche e chiusure nelle frequentazioni

Focus sulle nuove interazioni del parterre: Sabrina Zago e Carlo provano a rilanciare, ma la sintonia appare fragile e senza prospettive concrete. Le buone intenzioni non bastano e il percorso si raffredda rapidamente.

I riflettori passano a Federico Mastrostefano, uscito per un aperitivo con Lucia Marino dopo un mese di contatti, in attesa che lei chiarisse la posizione con Francesco. Durante una cena di Lucia con Mauro, Federico interviene telefonicamente, sollevando il tema di presunte offese riportate da Emanuela.

La chiamata innesca uno strappo: Lucia interrompe la conoscenza con Mauro, mentre Emanuela si dichiara infastidita dall’irruzione di Federico in pieno appuntamento. Nel frattempo, Marta chiude definitivamente con Federico, segnando una serie di stop che rimescolano le carte nel parterre.

