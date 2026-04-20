Home / NEWS / Famiglia scomparsa nel bosco, il dramma del figlio che implora di tornare a casa dai genitori

Famiglia Trevallion, nuove tensioni prima della decisione in Appello

La vicenda giudiziaria dei figli della famiglia Trevallion raggiunge un nuovo punto critico a Vasto. Durante l’ultima perizia sulla capacità genitoriale, disposta dal Tribunale e condotta dall’esperta Simona Ceccoli, uno dei tre bambini è scoppiato in un pianto incontenibile, chiedendo di poter tornare dai genitori.

La scena, riportata dal consulente di parte e psichiatra Tonino Cantelmi, evidenzia l’impatto emotivo della separazione forzata in atto dal 6 marzo, quando i minori hanno smesso di vedere la madre Catherine se non in videochiamata.

La crisi esplode alla vigilia dell’udienza di martedì 21 aprile davanti alla Corte d’Appello, che dovrà esprimersi sulla richiesta di ricongiungimento dei bambini con i genitori, sotto i riflettori anche per un libro e un possibile film sulla loro storia.

In sintesi:

Bambino dei Trevallion in lacrime durante la perizia, chiede di tornare a casa.

in lacrime durante la perizia, chiede di tornare a casa. I minori non vedono la madre Catherine dal 6 marzo, solo contatti in videochiamata.

dal 6 marzo, solo contatti in videochiamata. Scontro sul cane di famiglia, vietato nella casa famiglia di Vasto .

. Corte d’Appello chiamata a decidere sul ricongiungimento il 21 aprile.

Perizia, casa famiglia e conflitto sul cane dei Trevallion

Nel corso del colloquio peritale, uno dei tre figli della coppia Nathan e Catherine Trevallion ha interrotto la valutazione pronunciando la frase: «Voglio tornare a casa da mia madre e mio padre».

Le parole, riferite dal professor Tonino Cantelmi, mettono a fuoco il disagio dei minori, allontanati dalla madre dal 6 marzo e mantenuti in contatto solo tramite videochiamate autorizzate dai giudici.

Secondo le ricostruzioni, la tensione sarebbe altissima anche all’interno della casa famiglia di Vasto, dove i bambini sono ospitati. L’episodio più recente riguarda il cane di famiglia: il padre, Nathan Trevallion, ha tentato di presentarsi con l’animale per offrire ai figli un momento di normalità, ma la direzione della struttura ha negato l’accesso, sostenendo che il cane potrebbe disturbare gli altri ospiti. L’offerta del genitore di tenere l’animale solo nel giardino esterno non è stata accolta, alimentando ulteriormente il clima di conflitto tra famiglia, operatori e sistema giudiziario minorile.

Libro, film e prossime mosse giudiziarie sulla famiglia Trevallion

A complicare il quadro è la denuncia della tutrice, secondo cui i genitori avrebbero “pubblicato” la vicenda processuale in un libro di imminente uscita e starebbero valutando anche un film.

Questa esposizione mediatica potrebbe diventare uno dei nodi centrali nelle valutazioni della Corte d’Appello, chiamata martedì 21 aprile a decidere sull’istanza di ricongiungimento tra i figli e la coppia Trevallion.

L’udienza arriva mentre il dibattito sull’equilibrio tra tutela dei minori, diritto alla genitorialità e gestione pubblica di casi delicati si fa sempre più acceso, e l’esito potrebbe incidere sia sul futuro della famiglia sia sulle prassi delle strutture di accoglienza.

FAQ

Chi sono i genitori coinvolti nel caso Trevallion?

I genitori sono Nathan Trevallion e Catherine Trevallion, coinvolti in un procedimento sulla loro capacità genitoriale davanti ai giudici minorili.

Dove si trovano attualmente i figli della famiglia Trevallion?

I figli sono ospitati in una casa famiglia di Vasto, in Abruzzo, sotto la supervisione dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria.

Perché il cane di famiglia è stato escluso dalla casa famiglia?

Il cane è stato escluso perché la struttura ha ritenuto che potesse disturbare altri ospiti, nonostante la proposta di tenerlo solo all’esterno.

Quando è prevista la decisione sul ricongiungimento dei figli Trevallion?

La Corte d’Appello dovrà esprimersi martedì 21 aprile, in un’udienza dedicata alla richiesta di ricongiungimento familiare.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla famiglia Trevallion?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.