Home / FINTECH / Trump fa esplodere i profitti di un controverso trader in pochi minuti

Trump, un post sull’Iran e miliardi in movimento sui mercati globali

Alle 7:24 del mattino, sulla costa Est degli Stati Uniti, l’annuncio social di Donald Trump sulla sospensione degli attacchi alle centrali elettriche dell’Iran scatena uno shock immediato sui mercati globali. I futures sull’S&P 500 schizzano al rialzo, quelli sul petrolio crollano. Ma, pochi minuti prima del post, compare un’operazione anomala: circa 1,5 miliardi di dollari in futures sull’indice Usa acquistati in un’unica tranche e, in parallelo, una vendita massiccia di contratti sul greggio. L’episodio, segnalato anche dall’analista Adam Cochran, pone interrogativi politici e regolamentari negli Stati Uniti, dove la Sec guidata da Paul Atkins è accusata di eccessiva lassità. Gli investitori e le autorità si trovano così a dover valutare se si tratti di semplice scommessa di mercato o di possibile uso improprio di informazioni privilegiate legate alla comunicazione del presidente.

In sintesi:

Il post di Donald Trump sull’Iran muove bruscamente futures su S&P 500 e petrolio.

sull’Iran muove bruscamente futures su S&P 500 e petrolio. Minuti prima emergono maxi-operazioni da 1,5 miliardi sull’indice e 192 milioni sul greggio.

L’episodio riaccende i dubbi su insider trading legato agli annunci social presidenziali.

La linea morbida della Sec di Paul Atkins alimenta il dibattito sulla vigilanza.

Operazioni anomale, sospetto insider trading e ruolo della Sec

Secondo i dati citati da Adam Cochran, cinque minuti prima del messaggio di Trump viene acquistato in un solo colpo l’equivalente di 1,5 miliardi di dollari di futures sull’S&P 500, dimensione nettamente superiore – da quattro a sei volte – a qualsiasi altra transazione registrata nella stessa fase di mercato. Parallelamente risultano venduti circa 192 milioni di dollari di futures sul petrolio WTI.

Quando il presidente annuncia che sarebbero in corso *“conversazioni costruttive”* con il regime di Teheran e la sospensione degli attacchi, l’indice azionario sale e il greggio si indebolisce, trasformando quei posizionamenti in profitti potenziali per decine di milioni in meno di mezz’ora.

Non è un caso isolato: da mesi, tra minacce di escalation, aperture diplomatiche e ripensamenti su guerra, Iran e dazi, i post di Trump generano oscillazioni immediate su Wall Street. Il mercato sembra reagire più agli umori presidenziali che ai fondamentali economici, creando uno spazio di possibile arbitraggio informativo per chi conosce in anticipo il contenuto dei messaggi.

Una governance fragile tra volatilità politica e fiducia degli investitori

L’episodio mette sotto i riflettori anche la supervisione della Sec, oggi presieduta da Paul Atkins, nominato da Donald Trump nell’aprile 2025 e noto per un orientamento pro-mercato, con regolazione più morbida soprattutto su criptovalute e finanza innovativa. In un contesto di forte volatilità innescata dalle comunicazioni presidenziali, la percezione di un arbitro troppo indulgente rischia di indebolire la fiducia degli investitori istituzionali internazionali.

Se i mercati iniziano a ritenere strutturale la possibilità che decisioni politiche e tweet presidenziali siano anticipati da pochi soggetti, il premio al rischio richiesto sul capitale Usa potrebbe aumentare e spingere parte della liquidità verso piazze considerate più prevedibili. Il caso dei futures su S&P 500 e petrolio, anche in assenza di prove definitive di insider trading, diventa così un banco di prova per la credibilità della vigilanza americana e per la trasparenza del rapporto tra politica e finanza.

FAQ

Chi controlla eventuali abusi legati ai tweet di Donald Trump?

Formalmente la vigilanza è affidata alla Sec, che può aprire indagini su insider trading, abusi informativi e manipolazione del mercato legati a comunicazioni ufficiali.

Perché un singolo post presidenziale muove così tanto i futures?

Perché gli annunci di Donald Trump incidono direttamente su guerra, sanzioni, petrolio e dazi, cioè variabili che influenzano immediatamente utili attesi e premi per il rischio.

Come possono tutelarsi gli investitori retail da queste oscillazioni?

È prudente limitare la leva, diversificare per area geografica e settori e utilizzare ordini condizionati per gestire volatilità improvvise create da annunci politici.

La Sec di Paul Atkins è obbligata ad agire su questi casi?

Sì, la Sec ha mandato legale per intervenire quando emergono indizi concreti di uso di informazioni privilegiate o manipolazione sistematica dei mercati.

Qual è la fonte delle informazioni utilizzate in questo articolo?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.